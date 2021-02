Polémica en España: encarcelan a un rapero por criticar a la monarquía

MADRID.- La policía detuvo y encarceló hoy al rapero Pablo Hasél, para algunos un símbolo de la libertad de expresión en España, por difundir mensajes atacando a la monarquía y a las fuerzas de seguridad a través de su cuenta de Twitter.

Hasél ingresó en la cárcel Ponent de Lleida, en Cataluña, para cumplir con una condena de nueve meses. Fue condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Su plazo para su ingreso voluntario a prisión había caducado el viernes.

“¡No nos van a parar nunca, no nos van a doblegar!”, gritaba el rapero mientras estaba siendo detenido por la policía en la Universidad de Lleida, donde se había encerrado para intentar evitar ser encarcelado junto a decenas de jóvenes.

Su encarcelamiento se debe a unos tuits publicados entre 2014 y 2016. Ya había sido condenado a dos años de cárcel en 2014, también por enaltecimiento del terrorismo, debido a unas canciones en donde imploraba la muerte de la realeza. En esa ocasión, el encarcelamiento no se realizó porque el rapero no tenía antecedentes y la pena no superaba los dos años.

La detención de Pablo Hasél es injusta. 👊 ¡FIRMA! https://t.co/XB5IdvpbiZ



Pedimos junto a @c_tangana una reforma URGENTE del Código Penal para que nadie más sea condenado solo por expresarse. Todo el mundo tiene derecho a cantar o tuitear sin miedo. #LlibertatPabloHasel pic.twitter.com/ULhAzVYqHg — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) February 16, 2021

“Tendrán que venir ellos a secuestrarme y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, dijo el cantante, de 33 años.

La detención del rapero generó descontentos entre sus fanáticos y entre otros artistas. En Madrid y en Barcelona se generaron manifestaciones en apoyo a Hasél, que se podrían repetir durante la tarde. Al rededor de 200 artistas, entre ellos el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto en su defensa.

La portavoz del gobierno socialista de izquierda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, reconoció la semana pasada que no había “proporcionalidad” en la pena al rapero.

“En el ámbito de libertad de expresión debe haber una horquilla de comprensión y tolerancia propia de una democracia madura como la nuestra”, dijo Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, tras la reunión del Consejo de Ministros.

‼️ Hoy anunciamos el registro de una petición de indulto para Hasél mientras se tramita nuestra ley por la libertad de expresión. La normalidad democrática no acepta a raperos en la cárcel.#LlibertatPabloHasél pic.twitter.com/MsUGZm1JnN — Jaume Asens (@Jaumeasens) February 16, 2021

El partido de izquierda radical Podemos, solicitó una petición de indulto. “Hoy anunciamos el registro de una petición de indulto para Hasél mientras se tramita nuestra ley por la libertad de expresión. La normalidad democrática no acepta a raperos en la cárcel”.

El hashtag “Libertat Pablo Hasél” ya se volvió viral en los usuarios que apoyan al rapero en Twitter.

Agencias AFP y ANSA

LA NACION