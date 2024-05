Conflicto con España: los ultraderechistas de Vox promocionan la visita de Milei con un provocador mensaje

Escuchar

A Javier Milei no parece conmoverlo la regla diplomática que recomienda a un presidente no meterse en asuntos interno de otro país. Su próximo viaje a Madrid es una prueba más que contundente. No se reunirá ni con el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ni con el rey Felipe VI. Y el acto central de su visita será la asistencia a un congreso del partido ultraderechista Vox, que ya lo promociona como orador principal con afiches en las calles y mensajes en las redes sociales.

“Ven a verles sacudir a los zurdos en directo”, dice el provocador mensaje de Vox para auspiciar el acto, acompañado por una imagen de Milei abrazado al líder del partido español, el diputado Santiago Abascal. La convocatoria es para el domingo 19 de mayo, a las 12, en el Palacio de Vista Alegre, un estadio cerrado con capacidad para 15.000 personas en el distrito madrileño de Carabanchel (al oeste de la capital).

La figura de Milei acaparó titulares en España en los últimos días después del conflicto diplomático que se inició con una declaración de Óscar Puente, ministro de Transporte de Sánchez que, en tono jocoso, dijo que el presidente argentino consumía “algún tipo de sustancias”. La respuesta del Gobierno, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, fue un ataque fulminante a las políticas de Sánchez. Usó para eso un argumentario muy afín al discurso habitual de Abascal.

🇦🇷 Javier Milei estará en España con 🇪🇸 Santiago Abascal en #VIVA24.



¡Ven a verles sacudir a los zurdos en directo! ¡No te lo puedes perder!



🎟 Saca tu entrada aquí: https://t.co/9UXAUdK1hx pic.twitter.com/jfd36F1K5t — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 6, 2024

Además de repudiar el comentario de Puente, el Gobierno reprochó a Sánchez las denuncias de supuesto tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez, caso al que calificó como un “escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad” de España. Cuestionó las políticas inmigratorias con un comentario de tono xenófobo, al acusar al actual gobierno socialista de “haber puesto en peligro a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”. Le endilgó “haber puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas” (en alusión a catalanes y vascos) y reprobó las políticas económicas de esta gestión que, a su juicio, “solo traen pobreza y muerte”.

Javier Milei y Santiago Abascal

Acto seguido, la Cancillería de España respondió con un comunicado en el que rechazó “los términos infundados del comunicado” de Milei y valoró que “no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”. En ningún momento pidió disculpas por los dichos de Puente (que no solo no se retractó sino que insistió en sus burlas por redes sociales).

La repercusión del choque despertó infinidad de titulares en España. Y a Milei lo apoyaron distintos referentes de la derecha política, sobre todo el propio Abascal.

La relación entre Milei y el líder de Vox nació hace dos años. Ya como candidato el actual presidente argentino estuvo en Madrid en actos de esa formación ultraderechista. Abascal estuvo entre los invitados de honor a la asunción presidencial de Milei.

Entre los lazos en común está el politólogo argentino Agustín Laje, ideólogo de la nueva derecha internacional que está radicado en Madrid y a quien Milei consulta permanentemente. Algunas fuentes oficiales le atribuyen a él el contenido de la declaración con la que la Casa Rosada respondió al gobierno de Sánchez el viernes pasado. La canciller Diana Mondino, al igual que el embajador en España, Roberto Bosch, desconocían el texto que se elaboró en la cima del poder.

“Es un tema saldado, terminado”, dijo este lunes en conferencia de prensa el portavoz presidencial. Manuel Adorni, con la intención de acallar la polémica en torno a los dichos de Puente. “Ante la agresión a un presidente de la Nación, se pretende que sigamos determinados pasos diplomáticos. Simplemente fue una respuesta, te diría muy menor, ante una agresión a un Presidente”, enfatizó, antes de confirmar el viaje a Madrid y que allí “no está previsto” un encuentro con Sánchez.

LA NACION