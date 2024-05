Isabel Díaz Ayuso defendió a Javier Milei tras la acusación de un ministro de Pedro Sánchez

Escuchar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió en defensa del presidente Javier Milei luego de que el ministro de Transporte español, Óscar Puente, acusara al líder de La Libertad Avanza (LLA) de “ingerir sustancias”. Durante su intervención inicial en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que protagoniza en el Hotel Ritz el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, Ayuso apuntó contra el gobierno de Pedro Sánchez y dijo no poder salir de su asombro de que el Ejecutivo español “sea capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos eligieron”.

“En la última campaña de las elecciones, que ahora cumplen un año, muchos argentinos participaron para advertirnos de la derivada peronista que estaba tomando España, pero sobre todo para que les diéramos ánimos a ellos. Parecía que jamás iban a salir del túnel. Un año más tarde, efectivamente, el peronismo ha llegado al otro lado del Atlántico, siguiendo el manual calcado: ataque a la justicia, los medios, la prensa libre y, por supuesto, la alternancia política”, lanzó Ayuso.

Sobre el final de su exposición, admitió: “Lo que no esperábamos es que, en lugar de tener que dar ánimos a los argentinos, les tuviéramos que pedir disculpas por tener un gobierno capaz de insultar y no respetar al presidente que los argentinos han elegido en las urnas. Ahora son ellos los que empiezan a abandonar al peronismo y ven la luz. España tiene un gobierno que se jacta de ser social-comunista. Así estamos. Más de lo mismo. El mismo manual de siempre”.

Qué dijo Óscar Puente y cuál fue la respuesta del Gobierno de Javier Milei

En el marco de un acto del Partido Obrero Español (PSEO), Óscar Puente dijo: “Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto. “Milei, por ejemplo, Trump... No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, continuó. Y luego retomó: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.

En la previa del viaje de Javier Milei a España, previsto para el mes próximo, el Gobierno emitió el sábado pasado un duro comunicado contra el mandatario Pedro Sánchez tras las polémicas declaraciones de su ministro de Transporte durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). “La Oficina del Presidente repudia las calumnias e injurias formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei”, señaló en X.

“El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente a la estabilidad de su Nación y por consiguiente, las relaciones con nuestro país”, dijeron desde el oficialismo.

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, sostuvo el comunicado oficial, en un tono confrontativo.

La reacción de España y las últimas declaraciones de Manuel Adorni

Esa misma jornada, el Ejecutivo rechazó el comunicado de la Ofician del Presidente. A través de un escrito, El Ministerio de Asuntos Exteriores publicado sostuvo: “El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”. En este marco, el país ibérico aboga por la larga y amistosa relación que tienen ambas naciones. “El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”, cierra el breve mensaje.

El Gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos.https://t.co/sT8AmwDUPr pic.twitter.com/aWRc51xaVt — Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación (@MAECgob) May 4, 2024

Finalmente, este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que la disputa diplomática entre ambos países está “terminada”. “No debería escalar más allá de lo que ya ocurrió”, aseguró y, de esa manera, dio por sanjada la discusión.

Milei tiene previsto acudir el 18 de mayo a un acto político de Vox en Madrid. El Gobierno no prevé que haya ningún encuentro bilateral con Sánchez. Adorni recalcó hoy que “la agenda no está cerrada”, pero que dicho encuentro “no estaba previsto” ya antes de la polémica más reciente.

Con información de Europa Press

