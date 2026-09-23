Polo se convirtió en uno de los huracanes más potentes de las últimas décadas y amenaza la costa mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- La costa del Pacífico mexicano se encuentra bajo alerta por una tormenta histórica, ya que Polo se ha intensificado rápidamente hasta convertirse en una de las tempestades más potentes de las últimas décadas, con una trayectoria que rozará el suroeste del país como un huracán de gran categoría. Mientras tanto, también en el Pacífico, el huracán Odalys cobró más fuerza este miércoles, aunque se mantiene en mar abierto sin representar ningún peligro para las zonas habitadas.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami (NHC), Polo se considera una tormenta “extremadamente peligrosa” y se prevé que dará un giro brusco hacia el noroeste antes de avanzar con rumbo oeste-noroeste durante los próximos días.

⚠️ #Polo ahora como #Huracán de categoría 4 ⚠️



▪️ A 300 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 540 km al sureste de Manzanillo, #Colima.

▪️ #Lluvias puntuales intensas en #Jalisco (sur), #Colima, #Michoacán (oeste y costa) y #Guerrero (costa y oeste); puntuales muy fuertes en… pic.twitter.com/KG0UHzjkI6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

Al amanecer del miércoles, la tempestad se ubicaba a unos 300 kilómetros al sur de la ciudad turística de Zihuatanejo y a 540 kilómetros al sureste de Manzanillo. El fenómeno avanzaba hacia el norte a 4km/h con vientos máximos sostenidos de 255 km/h, alcanzando el límite superior de la categoría 4 tras haber registrado anteriormente la categoría 5.

El huracán Polo se intensifica en el Océano Pacífico, frente a las costas de México NOAA

Por otro lado, en la madrugada del miércoles, Odalys ganó fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 1 y se encontraba a unos 2085 kms del extremo sur de Baja California. Se movía hacia el este-noreste a 15 km/h con vientos máximos sostenidos de 120 km/h, según los últimos reportes.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que los expertos indicaron que había una baja probabilidad de que Polo tocara tierra. Aun así, los vientos fuertes del huracán se aumentan hasta 65 kms desde el vórtice de la tormenta y los que tienen fuerza de tormenta tropical llegan hasta 169 kms, dijo el NHC.

“Se prevén fluctuaciones en la intensidad, pero se espera que Polo siga siendo un huracán mayor muy potente durante los próximos días”, sostuvo el centro.

#ComunicadoCNPC📄 | CNPC insta a la población a reforzar medidas de autocuidado por efectos del #Huracán #Polo, categoría 4



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Polo se convirtió en el tercer huracán de categoría 5 de la temporada del Pacifico, tras Genevieve y Lowell. Esta categoría es la más alta de la escala de Saffir-Simpson, y supone que el meteoro tiene vientos máximos sostenidos que superan los 253 km/h. Después de alcanzar dicha clasificación, se prevén condiciones de tormenta tropical a lo largo de la costa del Pacífico en los estados de Guerrero, Michoacán y Colima desde el miércoles hasta el jueves.

Marineros y pescadores aseguran una embarcación de pasajeros en la playa ante la aproximación del huracán Polo a Acapulco FRANCISCO RAMOS - AFP

La costa pacífica de México ya ha sufrido las consecuencias de varias tormentas poderosas durante los últimos años, y el avance de Polo ha vuelto a preocupar a los residentes de esta región. Ante la amenaza, la Marina de México cerró los puertos en los estados de Guerrero y Michoacán, advirtiendo a la población civil y a los pescadores que extremen las precauciones. Mientras las playas de la zona lucían completamente vacías bajo un cielo amenazante y un mar picado, las autoridades educativas suspendieron temporalmente las clases el martes en varias zonas vulnerables.

“Esta es una de las tormentas más fuertes de la historia en la cuenca (del Pacífico)”, afirmó Kristen L. Corbosiero, profesora del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany.

Según los registros del NHC, la velocidad de los vientos de Polo alcanzó niveles similares a los de los ciclones más intensos registrados en la región recientemente. Entre ellos destaca Patricia en 2015, que registró vientos máximos de 346 km/h.

Un integrante de la Guardia Nacional de México informa a residentes y visitantes sobre la aproximación del huracán Polo en una playa de Acapulco, en el estado de Guerrero FRANCISCO ROBLES - AFP

El impacto de estas condiciones climáticas mantiene en vilo a los residentes de la zona, quienes temen por sus actividades económicas. Concepción López Villegas es propietaria de un restaurante en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mientras hombres y niños observaban el fuerte oleaje a sus espaldas, López Villegas se apresuraba a proteger su local costero ante lo que pudiera venir. Comentó que teme que las olas destruyan el pequeño negocio en el que ha trabajado durante décadas para construir y mantener.

“Estamos preocupados y tratando de proteger nuestros negocios”, afirmó a The Associated Press. ”Y, por supuesto, estamos tristes porque es nuestro patrimonio, nuestro legado, que de un momento a otro podría ser destruido”.

Las lluvias intensas que han venido de la tormenta podrían ser capaces de causar inundaciones repentinas y deslaves. Se pronostican acumulaciones pluviales de entre 8 y 15 centímetros en los estados de Guerrero y Michoacán, mientras que para las regiones costeras de Oaxaca, Colima y Jalisco se prevén registros de menor intensidad.

En vista de estas condiciones climáticas, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses evitar el agua y las playas, y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Una bandera roja de advertencia ondea frente a la Capitanía de Puerto de Acapulco ante la aproximación del huracán Polo, en el estado de Guerrero FRANCISCO RAMOS - AFP

“Aunque la tormenta no toque tierra directamente, las lluvias intensas pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida. Las condiciones peligrosas del océano – intensificadas por las tormentas – pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas anómalas”, escribió el martes la embajada en un comunicado.

Expertos y autoridades meteorológicas manifestaron su sorpresa ante la acelerada intensificación del ciclón Polo. En su reporte oficial, el NHC describió el desarrollo del fenómeno durante las últimas 24 horas como un evento “verdaderamente notable”.

De acuerdo con Philip Klotzbach, especialista de la Universidad Estatal de Colorado, la rápida evolución del sistema es atribuible a las dinámicas de El Niño, fenómeno que actualmente provoca severas sequías en territorio mexicano y centroamericano.

Klotzbach detalló que en el Pacífico este patrón meteorológico se traduce en aguas más cálidas y flujos de viento que sirven de combustible óptimo para los huracanes, facilitando que reúnan las condiciones necesarias para intensificarse de manera drástica en periodos cortos.

En paralelo, la temporada actual en el Atlántico destaca por registrar un mínimo histórico de actividad ciclónica, impulsado por el mismo fenómeno de El Niño, cuyos efectos atmosféricos inhiben la formación y el desarrollo de tormentas en esa región.

Agencia AP