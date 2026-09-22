El huracán Polo sube a categoría 5 frente a costa de México: “Extremadamente peligroso”

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Polo se fortaleció el martes hasta convertirse en uno de los ciclones del Pacífico más poderosos en décadas, y se pronostica que rozará la costa suroeste de México como un huracán de categoría 5.

Polo era una tormenta “extremadamente peligrosa”, con vientos máximos sostenidos de 290 km/h, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en una actualización de un avión cazahuracanes que fue enviado al ciclón.

Es el tercer huracán de categoría 5 de esta temporada del Pacífico, después de Genevieve y Lowell. La categoría 5 es el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, lo que refleja que los vientos máximos sostenidos de la tormenta superan los 253 km/h.

#AvisoDeCiclónTropical



El huracán categoría 5 #Polo permanece estacionario, frente al Pacífico mexicano.



A las 15:00 h, se localizó a 305 km al suroeste de Acapulco y 579 km al sur-sureste de Manzanillo, con vientos sostenidos de 287 km/h y rachas de 352 km/h.



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Polo se ubicaba a 338 kilómetros al sur de Zihuatanejo, México, y permanecía casi estacionario sobre el océano Pacífico al mediodía. La actualización del NHC indica que se esperaba que Polo tomara una dirección general hacia el oeste-noroeste en los próximos días.

Datos del NHC muestran que Polo ha alcanzado velocidades que se han visto pocas veces en huracanes que se han formado en la región en décadas recientes, en particular el huracán Patricia, que alcanzó 346 km/h en 2015.

“Esta es una de las tormentas más fuertes de la historia en la cuenca (del Pacífico)”, dijo Kristen L. Corbosiero, profesora del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Ambientales de la Universidad de Albany.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta en la que pide a los estadounidenses evitar el agua y las playas, y seguir las advertencias de las autoridades mexicanas.

🚨🌀IMPRESIONANTE: HURACÁN #Polo alcanza los 285 km/h, ráfagas superiores a 330 km/h y presión central de 892 mb



Sigue estacionado a 380 km de #Acapulco y 335 km de #Zihuatanejo



⚠️🌧️Efectos de lluvia comenzarán esta tarde-noche y especialmente mañana miércoles en costas de… pic.twitter.com/rFldGxEr5M — 🍁🌧️Meteorología México🥶❄️ (@InfoMeteoro) September 22, 2026

“Aunque la tormenta no toque tierra directamente, las lluvias intensas pueden producir inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida. Las condiciones peligrosas del océano —intensificadas por las tormentas— pueden resultar en corrientes de resaca mortales y olas anómalas”, escribió la embajada en un comunicado.

Las autoridades mexicanas suspendieron temporalmente las clases en varias zonas a lo largo de la costa del Pacífico mientras Polo rozaba la línea costera el martes. Muchos residentes de la región estaban en vilo esta semana observando la dirección del huracán, que se intensificaba rápidamente. En años recientes, los estados costeros de Guerrero y Oaxaca han sido devastados por poderosos huracanes que azotan la costa de México en el Pacífico, y varias comunidades aún lidian con las secuelas.

Embarcación parcialmente sumergida en la bahía de Acapulco tras el fuerte oleaje y los vientos provocados por el huracán Polo en Acapulco Francisco RAMOS / AFP - AFP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia de prensa matutina que los expertos habían indicado que era poco probable que el huracán tocara tierra. La Marina de México cerró puertos en los estados de Guerrero y Michoacán como precaución y advirtió a civiles y pescadores que tuvieran cuidado.

En Acapulco, la ciudad portuaria más importante de la región, y que fue azotada por un huracán devastador en 2023, los botes pesqueros que normalmente se mecen en el océano fueron sacados a las playas mientras crecían las olas y se acercaban nubes oscuras.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum YURI CORTEZ - AFP

Las lluvias intensas podrían producir inundaciones repentinas y deslaves. Se pronosticaron entre 8 y 15 centímetros de lluvia para los estados de Guerrero y Michoacán, con cantidades menores posibles para porciones costeras de los estados de Oaxaca, Colima y Jalisco. También se esperaban vientos fuertes y oleaje elevado.

Agencia AP