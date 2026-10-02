Por primera vez, Emiratos Árabes habla de un “acto terrorista” en el vuelo de Flydubai

TEL AVIV.– Un asesor presidencial de Emiratos Árabes Unidos calificó este viernes por primera vez al incidente a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai como un “acto terrorista”, mientras Israel se prepara participar del interrogatorio al copiloto omaní que, según sus autoridades, planeaba cometer un ataque jihadista con el avión como arma.

El miércoles, los pasajeros y la tripulación redujeron al copiloto después de que apuñaló al capitán, de nacionalidad india, en lo que, según las autoridades israelíes, fue un aparente intento de estrellar el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, la mayoría israelíes. Una tripulación ​de pilotos de ⁠reserva de Flydubai ⁠logró aterrizar el avión en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde las autoridades sauditas detuvieron al copiloto.

Anwar Gargash, asesor del presidente Mohamed bin Zayed, dijo en un posteo en X que el piloto indio merecía “todo el reconocimiento” por haber “demostrado el significado del valor al enfrentarse a un acto de terrorismo peligroso y potencialmente catastrófico”.

يستحق الطيار الهندي في "فلاي دبي" سميت ماتشهار كل التقدير، فقد جسّد في مواجهة عمل ارهابي خطير وكارثة محتملة معنى الشجاعة والمسؤولية. مهنيته وحسّه الأخلاقي في أحلك الظروف يجعلان منه بطلاً حقيقياً.



بعيدا عن الاختزال السهل لما جرى أو تبني وترويج نظريات المؤامرة، تبقى اليقظة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 2, 2026

“Su profesionalidad y sentido moral en las circunstancias más críticas lo convierten en un auténtico héroe”, escribió, el mismo día en que el capitán indio, Smit Machchhar, contó detalles del horror.

Gargash también advirtió contra las “interpretaciones simplistas” y las teorías conspirativas en torno al incidente, y agregó que la vigilancia es esencial para afrontar los peligros que plantean el extremismo y el terrorismo.

“A medida que pasa el tiempo, el panorama se vuelve más claro”, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración en video tras el posteo de Gargash. Insistió en que el copiloto -cuya identidad todavía no fue revelada- había sido “radicalizado” y que tenía la intención de “estrellar el avión con todos los pasajeros a bordo”.

“Estamos investigando si fue enviado, y quienquiera que lo haya enviado pagará un precio muy alto”, dijo el primer ministro.

מי ששלח את הטייס הזה ישלם מחיר כבד מאוד pic.twitter.com/C4sDXRuR2r — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 2, 2026

Netanyahu dijo el jueves que el copiloto omaní había sido sometido a un adoctrinamiento islamista radical y tenía claras intenciones suicidas, pero que, hasta el momento, no se había determinado el motivo de ‌sus actos.

Israel no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Omán, y Netanyahu ha señalado que a los pilotos de esos países no se les permite operar vuelos ⁠con destino a Israel. No está claro cómo llegó a ser asignado el copiloto al vuelo con destino a Tel Aviv.

Cuestionamiento

Mientras tanto, una fuente cercana a las autoridades emiratíes declaró al Canal 12 de Israel que Abu Dhabi considera que el gobierno de Netanyahu está explotando el intento de atentado terrorista con fines políticos.

En ese sentido, la fuente afirmó que el gobierno de Netanyahu es responsable de la suspensión de los servicios de Flydubai y que calificar los vuelos de repatriación de aerolíneas israelíes como “vuelos de rescate” presenta erróneamente a los Emiratos Árabes Unidos como “un país en guerra o en crisis, cuando no es así”.

Netanyahu con uno de los "héroes" del vuelo de Flydubai

“Los emiratíes no comprenden la actitud de Israel; tienen la sensación de que el asunto está motivado por las elecciones y no por la lógica”, declaró la fuente, según el Canal 12.

Israel tenía previsto este viernes vuelos de repatriación para llevar de vuelta a los pasajeros varados en los Emiratos Árabes Unidos, después de que se suspendieran los viajes comerciales entre ambos países a raíz del ataque en la cabina de Flydubai.

Emiratos Árabes canceló todos los vuelos a Israel, lo que complica el desplazamiento de cientos de pasajeros que suelen viajar entre ambos países en una jornada habitual.

Interrogatorio

El copiloto omaní, que estaba detenido en Arabia Saudita, ​fue trasladado el jueves a Emiratos Árabes Unidos, donde, según una fuente al tanto de la investigación, se esperaba que las autoridades israelíes lo interrogaran.

Un funcionario del gobierno israelí dijo ​a Reuters que los investigadores israelíes participarían en la investigación dirigida por Emiratos Árabes, con el fin de determinar qué ocurrió y examinar los motivos y los antecedentes del sospechoso.

Pasajeros israelíes que viajaban a bordo del avión de FlyDubai son recibidos en la puerta de llegadas del Aeropuerto Internacional Ben Gurion Ohad Zwigenberg - AP

En sus primeras declaraciones públicas sobre el incidente, el presidente ejecutivo de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, dijo el viernes que las autoridades estaban llevando a cabo ​una investigación oficial, con el apoyo de la aerolínea, tras lo que describió como un “incidente de seguridad” en la cabina de mando.

“Es importante que dejemos que este proceso aclare los hechos”, dijo en un comunicado escrito, reconociendo que había “muchas preguntas” ⁠sobre lo ocurrido en el vuelo FZ1073.

La agencia estatal de noticias de los Emiratos Árabes Unidos informó el jueves de que las autoridades emiratíes habían abierto una investigación con el fin de esclarecer ‌las circunstancias y los motivos, y determinar “si el incidente estaba relacionado con alguna actividad o propósito terrorista, o si implicaba una planificación o dirección previa”.

El relato del capitán

Por su parte, el piloto del vuelo, Smit Machchhar, habló por primera vez este viernes públicamente y, en una comunicación con el primer ministro de India, Narendra Modi, dijo que actuó para proteger a los pasajeros del avión.

“Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía dejar morir a toda esa gente”, declaró Machchhar desde su cama de hospital, durante una llamada difundida por Modi en un video publicado en redes sociales.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

Machchhar, con 17 años de experiencia en la aviación, incluidos 11 como comandante, relató el momento en que se dio cuenta de que el avión estaba perdiendo altitud cuando yacía herido, lo que lo llevó a realizar un último esfuerzo para evitar una catástrofe: abrir la puerta de la cabina.

“Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba ahí mismo”, explicó. “Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron”, contó.

Admirado, Modi afirmó que las acciones del piloto contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitar “una gran tragedia”.

Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua