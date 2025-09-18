Por qué Brigitte Macron presentará pruebas científicas de que es mujer
La pareja presidencial francesa enfrenta una demanda por difamación en Estados Unidos y busca refutar las falsedades difundidas por una influencer de derecha
Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentarán pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para probar que es mujer. Esta acción se enmarca en una demanda por difamación contra Candace Owens, una podcaster que afirmó que la primera dama nació varón. La demanda fue presentada en Delaware y busca una indemnización no especificada.
¿Por qué Brigitte Macron presentará pruebas científicas de que es mujer?
La demanda fue interpuesta en julio contra Candace Owens, una influencer con millones de seguidores en redes sociales como X y YouTube, acusada de difundir “mentiras verificablemente falsas y devastadoras” en su podcast. Las acusaciones incluyen que Brigitte Macron nació siendo varón, que ella y el presidente francés son parientes consanguíneos y que Macron fue elegido mandatario como parte de un programa de control mental operado por la CIA.
La demanda, de 218 páginas, fue presentada ante el tribunal superior de Delaware y solicita un juicio con jurado y una indemnización no especificada.
Evidencia científica contra la difamación
El abogado de la pareja, Tom Clare, informó a la BBC que se presentarán “testimonios periciales que contienen sustento científico” y añadió que, aunque existen fotos de la primera dama embarazada junto a sus hijos, las que se presentarán en el tribunal deben cumplir con ciertas reglas y estándares.
“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas”, dijo el abogado. “Si las molestias que ella [Brigitte Macron] va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo”, agregó. Los Macron están dispuestos a demostrar “enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas”.
La reacción de los Macron ante las difamaciones
En un comunicado emitido a fines de julio, los Macron afirmaron que interpusieron la demanda después de que Owens ignorara las solicitudes de retractación. “La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad”, declararon.
“Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”, dice el comunicado.
En agosto, Emmanuel Macron declaró a la revista francesa Paris Match: “Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha”.
¿Quién es Candace Owens?
Owens es una comentarista política de derecha norteamericana cuyo canal de YouTube cuenta con unos 4,5 millones de suscriptores. En 2024, se le denegó una visa de Nueva Zelanda y Australia, alegando comentarios en los que negaba la experimentación médica nazi con judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a las declaraciones de la influencer, en un video de YouTube, Owens calificó la demanda como una “estrategia de relaciones públicas obvia y desesperada” y afirmó que la primera dama es “un hombre muy bobo”. Los abogados de Owens pidieron que se desestime el caso, según BBC.
La historia de Emmanuel y Brigitte Macron
Los Macron se conocieron en el colegio donde él estudiaba y ella, 24 años mayor, era profesora, en ese entonces Brigitte Auzière, casada y madre de tres hijos. Después de su divorcio, Brigitte se casó con Emmanuel Macron en 2007, diez años antes de que él llegara al poder.
