Violentas protestas en Francia contra el ajuste económico: 250 detenidos, enfrentamientos y bloqueos en todo el país

En numerosos puntos de Francia se registraron en las últimas 24 horas escenas de caos y descontrol, a raíz de las numerosas manifestaciones de sectores de Izquierda contra el ajuste impulsado por el gobierno de Emmanuel Macron, sumido en una crisis política y económica sin precedentes.

LN+ reprodujo algunos videos impactantes de los fuertes enfrentamientos de los radicales de extrema izquierda (Francia Insumisa) con la policía y gendarmes. Otras imágenes mostraron a policías limpiando las calles colmadas de barricadas improvisadas.

Protestras en Francia

Al prever la convocatoria de más 100.000 personas a las protestas, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad compuesto por unos 80.000 policías y gendarmes, con especial presencia en París y su región metropolitana.

La administración busca evitar cortes anunciados por los ciudadanos movilizados en París, Lyon, Marsella y Rennes. El país también se estaba preparando para las llamadas protestas de Bloqueemos todo el miércoles, similares a las manifestaciones de los Chalecos amarillos contra Macron que sacudieron al país en 2018.

Qué pasa en Francia

Las manifestaciones ocurren en un momento de grave inestabilidad política y financiera en Francia. Emmanuel Macron nombró el martes Sebastien Lecornu como nuevo primer ministro del país, el quinto en menos de dos años, un día después de que François Bayrou fuera destituido en una moción de confianza parlamentaria por sus esfuerzos para recortar el gasto público.

Sébastien Lecornu le habla al oído al presidente Emmanuel Macron (Archivo) LUDOVIC MARIN� - AFP�

Lecornu afronta el desafío de sacar un presupuesto en un parlamento conflictivo y profundamente dividido. Francia se halla bajo presión para reducir un déficit que casi duplica el límite máximo del 3% establecido por la Unión Europea y una deuda equivalente al 114% del PBI. El déficit presupuestario de 2024 fue del 5,8% del PIB y se prevé que el de este año sea de entre el 5,4% y 5,6%.