Emmanuel y Brigitte Macron presentarán a la Justicia “pruebas científicas” para demostrar que la primera dama es mujer

WASHINGTON.- El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer, según reveló a la cadena BBC el abogado de la pareja, Tom Clare, en el marco de una demanda por difamación en Estados Unidos contra una podcastera de derecha que afirmó que la primera dama nació varón.

La pareja presidencial demandó en julio a Candace Owens, una influencer con millones de seguidores en las redes sociales X y YouTube, por usar su podcast para difundir “mentiras verificablemente falsas y devastadoras”.

La acusan de haber dicho en reiteradas ocasiones que Brigitte Macron nació siendo varón, que ella y el presidente francés son parientes consanguíneos y que Macron fue elegido mandatario de Francia como parte de un programa de control mental operado por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

La demanda de 218 páginas fue presentada ante el tribunal superior de Delaware y solicita un juicio con jurado y una indemnización no especificada.

La esposa del presidente francés, Brigitte Macron, asiste a una ceremonia durante su visita al Museo Británico de Londres el 9 de julio de 2025 LUDOVIC MARIN - POOL

Clare señaló que para Macron, las afirmaciones de Owens fueron “profundamente perturbadoras” y que eran una distracción para su trabajo como presidente de Francia.

“No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país”, dijo en el podcast “Fame Under Fire” de la BBC.

En relación a las pruebas que presentará la pareja presidencial, el abogado no dio detalles, pero adelantó que habrá “testimonios periciales que contienen sustento científico” y que los Macron están dispuestos a demostrar “enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas”.

“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas”, dijo el abogado. “Si las molestias que ella [Brigitte Macron] va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo”, agregó.

Candace Owens conduce un podcast en EE.UU. Instagram

Cuando le consultaron si estaba previsto presentar fotos de la primera dama cuando estaba embarazada o criando a sus hijos, el abogado señaló que, aunque las imágenes existen, las que serán presentadas en el trbunal deben cumplir con ciertas reglas y estándares que aplican a estos casos.

La demanda

En un comunicado emitido por Clare a fines de julio, los Macron afirmaban haber interpuesto la demanda después de que Owens ignorara las solicitudes de retractación de las declaraciones falsas y difamatorias.

“La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad”, declararon.

“Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”, dice el comunicado.

En un video de YouTube, Owens calificó la demanda como una “estrategia de relaciones públicas obvia y desesperada” y afirmó que la primera dama es “un hombre muy bobo”.

La reina Camilla y Brigitte Macron durante la procesión en carruaje hacia el Castillo de Windsor, Berkshire, en julio pasado Andrew Matthews - PA Wire

Los abogados de Owens pidieron que se desestime el caso, según BBC.

En agosto pasado, Emmanuel Macron habló con la revista francesa Paris Match sobre la demanda: “Esto es sobre defender mi honor. Porque no tiene sentido. Es alguien que sabe que lo que está diciendo es falso y al hacerlo está causando un daño, todo por estar al servicio de una ideología y tener probadas conexiones con los líderes de extrema derecha”, dijo.

Brigitte Macron, de 72 años, también ha recurrido a los tribunales en Francia para refutar las afirmaciones sobre su identidad de género.

Las francesas Amandine Roy y Natacha Rey fueron condenadas en septiembre del año pasado por difamación tras difundir afirmaciones falsas tras publicar en 2021 en YouTube que Brigitte Macron ha sido un hombre llamado Jean-Michel Trogneux, quien en realidad es su hermano. Sin embargo, esa sentencia fue revocada este año en la instancia de apelación por motivos de libertad de expresión, no de veracidad. La pareja presidencial está apelando esa decisión.

Los Macron se conocieron en el colegio donde él estudiaba y ella, 24 años mayor, era profesora. Ella era entonces Brigitte Auzière, casada y madre de tres hijos. Después de su divorcio, Brigitte se casó con Emmanuel Macron en 2007, diez años antes de que él llegara al poder.

Owens es una comentarista política de derecha norteamericana cuyo canal de YouTube cuenta con unos 4,5 millones de suscriptores. En 2024, se le denegó una visa de Nueva Zelanda y Australia, alegando comentarios en los que negaba la experimentación médica nazi con judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Agencias AFP y AP