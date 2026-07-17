La FIFA anunció que investigará la bandera de Malvinas que desplegaron los jugadores de la selección argentina

LONDRES-. La FIFA anunció este jueves el inicio de una investigación formal contra la selección argentina tras la exhibición de la bandera con la leyenda: “Las Malvinas son argentinas”, que realizaron los jugadores del seleccionado nacional durante los festejos tras la victoria ante Inglaterra por 2 a 1.

La máxima entidad del fútbol informó que, siguiendo el procedimiento estándar, su Comisión Disciplinaria se encuentra “revisando los informes oficiales del encuentro”. El objetivo es evaluar las circunstancias y determinar posibles medidas de conformidad con el Código Disciplinario vigente.

La exhibición de la bandera podría representar una violación directa a las normativas de la FIFA, las cuales prohíben estrictamente cualquier tipo de manifestación con tintes políticos, religiosos o personales dentro del campo de juego durante el desarrollo de sus torneos oficiales.

Los jugadores de la selección con la bandera de la discordia THOMAS COEX - AFP

El despliegue de la bandera generó una reacción inmediata por parte del Reino Unido. El gobierno británico elevó una queja formal y exigió una investigación “exhaustiva” sobre lo acontecido en la segunda semifinal del Mundial 2026.

Según se supo más tarde, la pancarta fue confeccionada de manera improvisada el mismo día del partido por un grupo de hinchas en Atlanta, utilizando una sábana de un hotel.

Luego de que varios integrantes de la Scaloneta festejara flameando el pendón, la tensión diplomática escaló rápidamente. Un portavoz de Downing Street, como se conoce a la oficina del Primer Ministro británico, se pronunció de manera categórica sobre el incidente: “Puede que la Copa del Mundo no sea nuestra, pero las Islas Malvinas sí lo son”.

La bandera mostrada por la selección DAN MULLAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El reclamo británico subraya la sensibilidad histórica y política que rodea al archipiélago, situado a 600 kilómetros de la costa argentina.

Desde la Argentina, el presidente Javier Milei se refirió a la polémica intentando encuadrar el gesto dentro de la identidad nacional, aunque marcando una diferencia con la estrategia oficial de su gestión. El mandatario minimizó el conflicto al afirmar que la reivindicación de las islas “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan”.

Aún así, Milei aclaró que la postura de su administración es recuperar el territorio por la vía diplomática, distanciándose de lo que calificó como “patrioterismos baratos”.

El conflicto bélico de 1982, que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos tras 74 días de combates, continúa siendo el trasfondo de una de las rivalidades futbolísticas más intensas del planeta. En esta ocasión, el condimento extra de una semifinal mundialista y la remontada dramática del conjunto comandado por Messi potenciaron la repercusión de un gesto que ahora está bajo la lupa de las autoridades de Zúrich.

La bandera fue confeccionada por hinchas argentinos utilizando una sábana de un hotel de Atlanta Paul Childs,Reuters

A pesar de la apertura del expediente disciplinario, la atención deportiva se traslada ahora a East Rutherford, en las afueras de Nueva York, donde se disputará la gran final el próximo domingo. La Argentina, vigente campeona del mundo, buscará revalidar su corona frente a España.

Este duelo tiene un antecedente administrativo particular: ambos equipos, como campeones de sus respectivos continentes, debían disputar la Finalissima en marzo en Qatar, pero el conflicto bélico en Oriente Medio impidió la realización de dicho encuentro. Finalmente el domingo, llegará el momento de la verdad.

Con información de AFP.