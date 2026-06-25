Por qué los dos terremotos en Venezuela fueron tan destructivos y qué puede pasar ahora

LONDRES.– El norte de Venezuela no es ajeno a grandes terremotos dañinos. Pero el par que arrasó la región el miércoles se considera una catástrofe rara, un doblete, que representa uno de los eventos tectónicos más poderosos que han ocurrido allí en el último siglo.

A las 18.04 (hora local), un temblor de magnitud 7,2 se produjo al oeste de la capital, Caracas. Esto fue seguido apenas 39 segundos después por una ruptura de magnitud 7,5.

Residentes y equipos de rescate buscan entre los escombros de un edificio que colapsó a causa de los terremotos que sacudieron Caracas el día anterior Ariana Cubillos - AP

Los llamados dobletes son poco comunes, pero no de forma nula. En septiembre de 2025, justo al suroeste del doblete del miércoles, un par de terremotos (magnitudes 6,2 y 6,3) causaron daños generalizados en edificios y dejaron más de 110 heridos a las personas.

La magnitud de la devastación aún no está clara, y los científicos podrían revisar sus estimaciones sobre la intensidad de los terremotos. En las próximas semanas, los investigadores recopilarán montones de datos geológicos y elaborarán un panorama detallado de los dos temblores gemelos.

Pero ya tienen una idea de por qué estos terremotos ocurrieron en tan poco tiempo y por qué fueron tan dañinos. Esto es lo que saben hasta ahora sobre estos terremotos catastróficos y qué esperar en los próximos días.

¿Por qué un temblor fuerte fue seguido inmediatamente por otro?

Durante una secuencia de terremotos, el más potente de ellos —en este caso, el evento de magnitud 7,5— se considera el principal choque, lo que haría que el evento de magnitud 7,2 fuera el “precursor”.

Estos dos terremotos juntos se conocen como doblete debido a su naturaleza espalda con espalda en casi el mismo lugar y probablemente en la misma falla o en un grupo de fallas estrechamente relacionadas. Pero la pareja del miércoles era peculiar.

“La mayoría de los dobletes no ocurren tan cerca en el tiempo”, dijo Brandon Bishop, sismólogo de la Universidad de Saint Louis. “Los retrasos de horas a unos pocos días son mucho más comunes”, agregó.

Un hombre inspecciona un edificio de apartamentos derrumbado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira FEDERICO PARRA - AFP

El momento casi con toda seguridad no es casualidad. “Es muy probable que el primero haya desencadenado el segundo”, dijo Harold Tobin, director de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico en la Universidad de Washington.

Las feroces ondas sísmicas desatadas por la ruptura inicial pudieron haber convulsionado una sección adyacente y bloqueada de la falla, lo que desencadenó el segundo terremoto. Aunque estos dos terremotos podrían considerarse eventos separados, “esto podría considerarse un solo terremoto que duró unos 50 segundos”, dijo Stephen Hicks, sismólogo del University College de Londres en Inglaterra.

En lugar de una pausa entre ambos eventos, quizá sea mejor pensar en este desastre como una ruptura casi continua que “se desbordó en esta bestia mayor”, añadió.

¿Por qué fueron tan destructivos estos terremotos?

Aunque un evento de magnitud 7,2 suena un poco menos grave que uno de magnitud 7,5, esta escala no es lineal. Según los científicos, el segundo terremoto liberó casi tres veces más energía que el primero.

Otros factores conspiraron para que este doblete fuera especialmente devastador.

“Ambos terremotos son relativamente superficiales”, dijo Bishop. Eso significa que la potencia de las ondas sísmicas no disminuyó mucho cuando cruzaron la superficie terrestre.

Los terremotos tuvieron lugar en el valle de Yaracuy, que está lleno de sedimentos sueltos y son precisamente esos los que amplifican el sacudón. Esto provocó deslizamientos de tierra e incluso licuefacción, un estado temporal en el que el suelo se comporta como un fluido.

Y mientras la ruptura de la falla se desplazaba hacia el este, en dirección a la capital, Caracas “recibió un impacto directo”, dijo Hicks.

El hecho de que Venezuela carezca de un sistema tecnológico de alerta temprana de terremotos y se encuentre en un estado de desorden económico y político solo agravó el potencial de desastre.

¿Es esta zona propensa a terremotos?

Esta región es un puzle geológico caótico. La placa tectónica del Caribe se desplaza hacia el este en relación con la placa sudamericana menos de 1 pulgada por año. En una sección, la placa caribeña también ha sido forzada bajo la placa sudamericana, causando que partes de esta última se fragmenten.

En una distancia de unos 250 kilómetros de los terremotos del miércoles, en el último siglo ha habido siete terremotos de magnitud 6 o más. Y alrededor de los epicentros del doblete de esta semana, se conocen tres fallas significativas cartografiadas: la Falla Boconó, la Falla de El Guayabo y la Falla de Morón.

Mapa geológico venezolano Victor Ramos

El evento de magnitud 7,5 parece estar más cerca de El Guayabo, mientras que el terremoto de magnitud 7,2 parece estar más cercano a Morón. Pero con las incertidumbres que conllevan, los tres son sospechosos y más de uno podría haberse roto.

Esta complejidad hace que desenredar la causa raíz de los terremotos del miércoles sea algo problemático. Pero las primeras indicaciones indican que la o las fallas, que se rompieron lo hicieron de forma de deslizamiento de golpe, es decir, dos bloques de la corteza se deslizaron de lado a lado uno respecto al otro.

“Las fallas de deslizamiento tienden a producir fuertes sacudidas sísmicas, especialmente cerca y a lo largo de la falla que se movió”, explicó Tobin.

“Esto es análogo a la falla de Anatolia Oriental que devastó Turquía hace unos años, Haití en 2010, o la falla de San Andrés”, añadió.

¿Habrá réplicas significativas?

Ya están ocurriendo. Según las previsiones del Servicio Geológico de EE. UU., la región se verá sacudida por una multitud de pequeños terremotos (magnitudes de 3 a 5) durante la próxima semana.

Dentro de este periodo, hay un 24% de probabilidad de que un evento de magnitud 6 impacte la zona y un 3% de probabilidad de que ocurra otro sismo de magnitud 7.

“Normalmente, las réplicas ocurren con mayor frecuencia justo después de una grande, y luego disminuyen exponencialmente durante días, semanas o años”, dijo Tobin. Eso significa que el caos y el miedo que dominan la nación ahora probablemente continuarán durante mucho tiempo.