Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: qué se sabe de los acusados por el asesinato a sangre fría en París del expuma

La filmación de las cámaras de seguridad reveló los segundos previos al ataque

Este viernes comenzó el quinto día de audiencias del juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el rugbier argentino de 42 años que fue asesinado a balazos en París en marzo de 2022. Hoy habló uno de los cuatro acusados, Romain Bouvier, que ya había negado los hechos en el proceso, y aseguró que su causa fue “una puesta en escena total” en relación a las armas encontradas en su casa.

Su declaración tuvo lugar cuando su abogado le pidió que se refiera a las armas cargadas encontradas en su domicilio luego del asesinato ocurrido el 19 de marzo del 2022. De acuerdo a lo que publicó el medio francés L’Equipe, el acusado se levantó, vestido con una camisa clara, y definió como una “puesta en escena total” el registro policial en su vivienda.