Juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: qué se sabe de los acusados por el asesinato a sangre fría en París del expuma
El deportista fue atacado a disparos en la capital francesa en marzo de 2022; se conocieron videos de los momentos previos al asesinato; continúa la exposición de los testigos
Habló uno de los acusados de matar a Federico Martín Aramburú y apuntó a la policía francesa
Este viernes comenzó el quinto día de audiencias del juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú, el rugbier argentino de 42 años que fue asesinado a balazos en París en marzo de 2022. Hoy habló uno de los cuatro acusados, Romain Bouvier, que ya había negado los hechos en el proceso, y aseguró que su causa fue “una puesta en escena total” en relación a las armas encontradas en su casa.
Su declaración tuvo lugar cuando su abogado le pidió que se refiera a las armas cargadas encontradas en su domicilio luego del asesinato ocurrido el 19 de marzo del 2022. De acuerdo a lo que publicó el medio francés L’Equipe, el acusado se levantó, vestido con una camisa clara, y definió como una “puesta en escena total” el registro policial en su vivienda.
El juicio por el crimen de Federico Martín Aramburú: cuatro segundos, tres tiros y la “ejecución”
PARIS.– Hay salas de audiencia donde el tiempo parece estirarse hasta el infinito, y otras donde es capaz de contraerse hasta el absurdo. Este jueves, en la pequeña Sala Voltaire del Tribunal en lo Criminal de París, se impuso la segunda opción: toda una mañana dedicada a diseccionar apenas cuatro segundos. Cuatro segundos durante los cuales Loïk Le Priol vació su arma contra Federico Martín Aramburú, el exinternacional argentino de rugby asesinado en la noche del 18 al 19 de marzo de 2022, en pleno corazón de Saint-Germain-des-Prés. Por la tarde, bastará para que una palabra pase a formar parte del vocabulario del juicio: la de “ejecución”.
En el estrado, un investigador de la brigada criminal fue llamado para reconstruir minuto a minuto —casi imagen por imagen— el desarrollo de la escena. Frente a él, el abogado de Le Priol, Pierre-Henri Baert, mantiene un interrogatorio tenso, casi quirúrgico, en el que cada pregunta tiene un único objetivo: alejar a su cliente de la premeditación y acercarlo a la legítima defensa.
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