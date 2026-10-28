Protesta e incidentes en Madrid tras la tragedia ferroviaria

Una nutrida movilización de 500 manifestantes tenía lugar en la noche de este miércoles frente al Ministerio de Transporte de España, en Madrid, tras la tragedia ferroviaria que ocasionó 68 muertos y más de 80 heridos.

Con banderas de España, los ciudadanos protestaron contra el ministro de Transporte, Óscar Puente, por el estado del transporte público en el país, en medio de un clima de conmoción e indignación generalizado, y fueron reprimidos por la policía.

Así fue el momento en el que iniciaron los incidentes

Algunos de los manifestantes lanzaron botellas y bengalas, según consignó Reuters, por lo que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos.

Los manifestantes exhibieron pancartas con el mensaje “¡Váyanse!” junto a una fotografía del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otras que decían “Dimisión”, dedicada a Puente.

La tragedia ferroviaria que tuvo lugar en Toledo se sumó a la ocurrida apenas nueve meses atrás en la localidad de Adamuz, cuando un tren AVE embistió a otra formación de Iryo que circulaba en la misma dirección, lo que provocó uno de los peores siniestros de la historia. En aquella oportunidad la cantidad de decesos ascendió a 46, y los heridos fueron 292.

Previo a los incidentes que tuvieron su epicentro en la capital española, Sánchez se había pronunciado sobre el accidente en su perfil de la red social X. “España está de luto. Toda nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas y con los heridos, a quienes deseamos una pronta recuperación”, escribió el presidente.

Uno de los posteos de Sánchez referido a la tragedia ferroviaria

“Nuestra principal prioridad son las víctimas. Una vez más reconocemos el gran trabajo de los servicios de emergencia y la extraordinaria coordinación entre las instituciones”, apuntó el funcionario español, uno de los apuntados durante la trifulca que se dio en Madrid. Además, Sánchez remarcó una serie de lineamientos sobre la investigación iniciada para dilucidar el por qué del hecho. “Trabajamos para esclarecer el origen de esta tragedia. Si ha habido negligencias o fallos, se sabrá. Y se actuará con contundencia. Reconstruiremos la confianza en nuestro sistema de alta velocidad”, escribió.

A contrapartida de los incidentes, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde capitalino, José Luis Martínez-Almeida, guardaron un minuto de silencio en la plaza de Cibeles junto a otros dirigentes del Partido Popular (PP) entre los que figuraron la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el secretario general del partido, Miguel Tellado, entre otros. Al acto se sumaron cerca de 200 personas, quienes se manifestaron con absoluto respeto y sin realizar desmanes.