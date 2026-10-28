Los testimonios de los pasajeros que sobrevivieron al choque de trenes en España

MADRID.- Al menos 30 personas murieron en Toledo, España, y decenas más resultaron heridas este miércoles luego de que dos trenes de alta velocidad que iban en la misma dirección impactaran con fuerza. En total, eran más de 500 las personas que viajaban en ambas formaciones.

“Yo estaba tranquila con mis gatos, pero sentí un frenazo enorme que me tiró hacia adelante y rompió mi silla. Nos pidieron a los gritos que saliéramos del vagón y entonces entendí que era una catástrofe”, relata Eduarda, una adolescente de 17 años, sobre lo ocurrido. “Cuando bajamos todo fue un caos. Había gente muerta debajo de los trenes. Se podía ver partes de personas, gente que estaba atrapada y gritaba desesperada para que la rescataran. Había fuego en el vagón”, recuerda e interrumpe su testimonio para soltar un llanto. “Esos chillidos de la gente no me los voy a olvidar más en la vida”, reitera entre lágrimas.

Las autoridades confirmaron por el momento 30 muertos Europa Press News - Europa Press

Eduarda subió esta mañana al vagón cinco del AVE que la llevaría desde Madrid a Sevilla sin saber que recordaría este viaje el resto de su vida. Habla con la inocencia de su edad, mientras la atienden por una pequeña herida en un centro médico montado en un gimnasio municipal de la localidad de Consuegra, en Castilla La Mancha, a unos 10 kilómetros del lugar del accidente ferroviario. En la zona del incidente ya trabajan varias brigadas de bomberos, tres helicópteros y dos unidades de cuidados intensivos móviles. El Ministerio del Interior decidió también el despliegue de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, indicaron fuentes gubernamentales.

“Después del frenazo nos gritaron que saliéramos del vagón. Bajamos como pudimos. Tiramos las maletas para que se cayeran por la cuesta, porque teníamos miedo de que viniera otro tren por detrás. Yo no estaba muy consciente, trataba de ayudar como podía. Dejé a mis gatos, me fui para los coches de adelante y me quedé con la gente que estaba herida en el suelo, que no se podían dormir. Recuerdo que había una chica que trabajaba en el tren y me quedé con ella. Y otro chico que estaba atrapado por el tren y lo acompañé para que no se durmiera”, dice todavía en shock.

“He visto a gente muerta. He visto a un señor al que solo se le veían las piernas y el tren estaba hundido en él. He visto gente con la cara partida completamente. He visto mucha gente muerta. Hay un vagón girado que está lleno de gente. Si escucharas los chillidos de esa gente atrapada... Espero que sobrevivan. Eso no me lo olvidaré en la vida”, insiste en una entrevista con la radio Cadena Ser.

El video que publicó la Guardia Civil de España

Este accidente ocurrió menos de un año después de otro trágico siniestro ferroviario en Adamuz, Andalucía, en el que murieron 46 personas en una colisión también entre dos trenes de alta velocidad.

Jesús es otro de los pasajeros del AVE. Viajaba rumbo a Sevilla y estaba en la parte de atrás del vagón número dos. “He tenido mucha suerte porque la parte de adelante de ese mismo coche estaba totalmente destrozada. Sentimos un frenazo muy fuerte y de repente vi gente volando literalmente por el pasillo. Cuando salí me encontré con heridos y muertos. Algunos cuerpos estaban atascados debajo de unos de los vagones que había caído por el terraplén”.

Antonio estaba en la cafetería del AVE que viajaba rumbo a Sevilla. “Fue como si me pagaran fortísimo en la espalda, volé y me golpeo la cabeza”, relata. Una vez fuera del tren, recuerda imágenes impactantes. “Me encontré con una persona estaba sentada en su asiento, pero en el medio del campo. Había volado como diez metros”, dice. Y agrega que son varios los pasajeros que, aún sin sufrir heridas de gravedad estaban en estado de shock minutos después del accidente. “Ahora mismo estoy viendo gente que se ha quedado en el medio del campo, porque estamos frente a un campo de almendros, mirando hacia adelante pero sin ver nada”.

Juan Casares también viajaba en el AVE, pero en el último vagón, el menos afectado por el choque. “Tuvimos un frenazo y cuando pensamos que allí terminaba todo empezaron una serie de impactos sucesivos que eran fortísimos. Yo estaba en el vagón número uno, pero terminé en el vagón dos, porque ante cada impacto me he ido movimiento metros y metros. No te podías incorporar porque había un golpe y otro. Han sido sucesivos impactos que imagino que han sido los choques con los diferentes vagones del otro tren. Luego supimos que en el vagón siguiente, el número tres, una vía lo atravesó y hubo varios fallecidos”.

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