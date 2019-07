Puerto Rico: cómo es su vínculo con EE.UU. y cuál es el rol del gobernador

Por doce días el pueblo salió a las calles a protestar contra el gobernador Fuente: Reuters

Anoche renunció el gobernador de Puerto Rico, la máxima autoridad del país. Tras doce días consecutivos de marchas en su contra, Ricardo Rosselló anunció con un video que deja el cargo el 2 de agosto, tras la filtración masiva de chats que mantenía con sus asesores y en los que agredía y se burlaba tanto de las mujeres como de la comunidad LGTB y de los casi 3000 muertos por el huracán María de septiembre de 2017.

Pero, ¿ por qué el gobernador es la autoridad del gobierno y no un presidente? ¿Cómo es el estatus político de la isla? ¿Cómo funciona y cuál es su vínculo con Estados Unidos?

¿Puerto Rico es un país?

"Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, a fin de organizarnos políticamente sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos, puesta nuestra confianza en Dios Todopoderoso, ordenamos y establecemos esta Constitución para el Estado Libre Asociado que en el ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de nuestra unión con los Estados Unidos de América".

Así comienza la constitución de la isla, un Estado Libre Asociado, uno de los 14 territorios no incorporados de Estados Unidos. ¿Cómo llegó a esa condición? Durante la guerra entre España y Estados Unidos en 1898, ambas potencias peleaban por los territorios que el reino español mantenía bajo su dominio en el Caribe. Al terminar, el control pasó a Estados Unidos, pero Puerto Rico no se quedó quieto. Tras varias revueltas frustradas en busca de la independencia, en 1952 pasó a tener este estatus, que mantiene hasta hoy y que, entre otras características, delimita que aunque se encuentra bajo la soberanía estadounidense, no forma parte de su territorio nacional.

¿Cuánta independencia tiene?

Bastante, aunque no es plena. Puerto Rico tiene su propia constitución y elecciones en las que elige a sus mandatarios, como el gobernador, y posee, a diferencia de los 50 estados de Estados Unidos, un "delegado" en el Congreso, que sin embargo no tiene derecho a voto.

Esto significa que la isla es un territorio de Estados Unidos sujeto a la autoridad y poderes del Congreso, que es incluso el que debería aprobar una posible independencia. También significa que los poderes existentes en la isla son revocables: el Congreso norteamericano puede detener cualquier acción tomada por la legislatura en Puerto Rico, además mantiene control sobre asuntos económicos y fiscales.

Lo que sí tiene la isla son partidos políticos propios, distintos de los estadounidenses, entre ellos el Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño y Partido Nuevo Progresista, cuyo líder era Rosselló.

¿Votan los puertorriqueños en elecciones presidenciales de EE.UU.?

No. Y esa es una de las grandes deudas. Si bien todos los puertorriqueños desde la aprobación de la ley Jones, en 1917, son ciudadanos estadounidenses e incluso votan si quieren en las primarias, no tienen derecho a participar de las presidenciales.

¿Cuáles son los beneficios tiene por ser parte de EE.UU.?

Al ser todos ciudadanos, pueden migrar libremente entre ambos lugares. Sin embargo, no tienen los mismos derechos civiles si viven en la isla. De hecho, si bien cuentan con el mismo sistema de seguro social, son varios los programas gubernamentales de Estados Unidos en los que no están incluidos.

¿Y las obligaciones?

Los residentes de Puerto Rico están obligados a pagar los impuestos federales de Estados Unidos, los impuestos de importación y exportación, los impuestos de los productos básicos federales y los impuestos sociales de seguridad, entre otros.

Además, los puertorriqueños están incluidos en el servicio militar obligatorio. De hecho, más de 400.000 sirvieron en las Fuerzas Armadas y participaron en todas las guerras que mantuvo Estados Unidos desde 1898.

¿Puerto Rico puede ser independiente?

Si el Congreso de EE.UU. lo aprueba, sí. (Pero meses atrás tanto los republicanos como el mismísimo presidente Donald Trump se mostraron contrarios a autorizarlo).

Desde 1952, cuando entro en vigor la constitución boricua, ya se organizaron cinco plebiscitos: en 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017. En cada consulta popular las opciones eran tres: convertirse en estado de Estados Unidos, continuar como Estado Libre Asociado o la independencia.

En los cuatro primeros, el apoyo mayoritario fue para las dos primeras opciones. En el último, que según cifras oficiales tuvo escasa participación, el gran ganador fue pasar a ser el 51 estado.

