Al menos 15 heridos en Perú tras el choque de dos trenes camino a Machu Picchu

LIMA.– Dos trenes que llevaban turistas rumbo a Machu Picchu, la joya del turismo peruano ubicada en el sureste del país sudamericano, chocaron el martes dejando al menos 15 heridos, entre ellos uno de gravedad, según informó la policía local.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial de Cusco –donde se encuentra Machu Picchu– dijo a la prensa local que la colisión de los trenes de las empresas PeruRail e Inca Rail se produjo por la tarde a la altura del distrito de Vilcabamba, en un sector cercano a un sitio arqueológico llamado Qoriwayrachina.

Choque de trenes Perú

"Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad", dijo Becerra desde el local policial ubicado en la ciudad de Cusco, a unos 53 kilómetros de distancia de la mítica ciudadela de piedra.

El jefe policial aseguró que todavía no se conocen las razones de la colisión.

Protocolo de emergencia

Según informó el medio peruano El Comercio, el incidente se produjo específicamente en la zona de Pampacahua, una vía de acceso exclusivamente ferroviaria. Después del accidente, decenas de turistas debieron ser trasladados a los centros de salud más cercanos.

Ferrocarril Transandino S.A., empresa que mantiene la concesión concesionario de la vía férrea del sur oriente del país, emitió un comunicado proporcionando más detalles de lo acontecido.

Imagen del accidente camino a Machu Picchu. Fuente: X

“El día de hoy, a las 13.20 horas aproximadamente [15.20 en la Argentina], colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales”, señaló el comunicado.

“Se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar la asistencia correspondiente a los heridos. Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información”, concluyó la empresa en el mensaje.

Imagen del accidente camino a Machu Picchu. Fuente: X

La ciudadela fue construida en el siglo XV como santuario religioso, ceremonial, astronómico y agrícola durante el apogeo de la cultura Inca y se ubica a 2490 metros de altitud, en una zona limítrofe llena de bosques, entre los Andes y la Amazonía. Por día ingresan hasta 5600 personas, según datos oficiales.

Agencia AP y diario El Comercio