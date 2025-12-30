Eurostar suspendió todos los servicios de trenes desde y hacia Londres en plena temporada por las Fiestas

LONDRES.– La empresa de trenes de alta velocidad Eurostar suspendió el martes sus servicios que cruzan el Canal de la Mancha desde y hacia Londres hasta nuevo aviso tras un problema de suministro eléctrico en el túnel que une Gran Bretaña y Francia, lo que interrumpió los viajes en tren durante la temporada alta de Fiestas y vacaciones de invierno, según informó un portavoz de la compañía.

En un comunicado publicado en su sitio web, el operador de trenes advirtió a los pasajeros que se espera que se produzcan graves retrasos.

El vocero de la empresa indicó a la agencia Reuters que se desconoce cuándo se reanudarán los servicios y se negó a comentar el número de pasajeros afectados por la interrupción. Por lo menos seis trenes programados para salir durante la tarde del martes (hora local) fueron cancelados y otros servicios sufrieron retrasos.

El Tren Eurostar sale del Eurotúnel EUROSTAR� - EUROSTAR�

El operador indicó que los retrasos y cancelaciones se deben a un problema en el suministro eléctrico de la catenaria y a la avería de un tren “Le Shuttle”, que transporta vehículos por ferrocarril a través del Eurotúnel, hacia y desde el puerto francés de Calais y el puerto británico de Folkestone.

“Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje para otra fecha”, dijo Eurostar. “Por favor, no vayan a la estación a menos que ya tengan un pasaje para viajar”.

La interrupción afecta a uno de los corredores ferroviarios internacionales más transitados de Europa en plena temporada alta de viajes por las Fiestas y las vacaciones de invierno en Europa.

Viajeros observan un panel electrónico que indica "Cancelado" frente a la zona de salidas internacionales de la estación de St. Pancras en Londres el 30 de diciembre de 2025 CARLOS JASSO� - AFP�

Eurotunnel, operador del Túnel del Canal de la Mancha, indicó en un comunicado aparte que el problema de suministro eléctrico comenzó la noche del lunes en una parte del túnel, afectando tanto a los viajes de pasajeros como de vehículos por ferrocarril en ambas direcciones.

Según la empresa, se espera que el tráfico se reanude gradualmente el martes por la tarde. “Se requiere una intervención técnica, que ya está en marcha”, señaló la empresa. “Nuestros equipos están trabajando para restablecer la situación lo antes posible”.

Los trenes Eurostar que salen de Londres prestan servicio a París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París, entre otros destinos, incluyendo los Alpes durante la temporada de esquí.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Getlink, que opera la infraestructura del túnel y el servicio de trenes Le Shuttle, que transporta autos y camiones a través del túnel.

Eurostar transportó a 19,5 millones de clientes en 2024, su año más exitoso hasta la fecha.

Agencias AFP, AP y Reuters