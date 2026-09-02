Putin acusó a Zelensky de “terrorista” tras una advertencia del líder ucraniano a las aerolíneas comerciales

BISKEK, Kirguistán.– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó este martes al primer mandatario de Ucrania, Volodimir Zelensky, de proclamar el “terrorismo de Estado” tras advertirles a las aerolíneas que la ofensiva con drones de Kiev había vuelto inseguro el espacio aéreo ruso.

El nuevo cruce tuvo lugar al cumplirse cuatro años del inicio de la invasión rusa a Ucrania, en un momento donde Moscú y Kiev intensificaron sus ataques más letales.

“Queremos advertir a todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo ruso, a todas las aseguradoras y a quienes siguen utilizando los principales aeropuertos de Rusia: el espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro”, clamó Zelensky durante su última aparición pública.

“Nos están pidiendo que reanudemos las negociaciones... pero no se negocia con terroristas”, dijo Putin una rueda de prensa televisada.

Los líderes de ambos países, otra vez enfrentados MANDEL NGAN - AFP

En las últimas horas, al menos 12 personas murieron en Kiev y en sus alrededores durante nuevos y masivos bombardeos nocturnos rusos. Por su parte, el tráfico aéreo en los aeropuertos de Rusia también se vio interrumpido por la aproximación de drones ucranianos.

Detrás de estos idas y vueltas con Ucrania, quien a su vez cuenta con la venia de Estados Unidos, Rusia y China exhibieron este lunes la solidez de su alianza y aprovecharon una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS, por sus siglas en inglés) para proyectar una visión de un mundo multipolar, con menos peso de Occidente.

“La cooperación estratégica entre Rusia y China constituye un modelo de relaciones entre Estados”, afirmó Putin al recibir a Xi Jinping, en una muestra del estrechamiento de los vínculos entre dos países que mantienen una posición cada vez más desafiante frente a Washington.

La complicidad entre ambos líderes y una imagen que vale más que mil palabras Kristina Solovyova - Pool Sputnik Kremlin

En el cónclave que tuvo lugar en Biskek, la capital de Kirguistán, quienes también dijeron presente fueron el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, entre otros dirigentes.

En consonancia con el sentimiento de Putin, Xi aseguró estar “feliz” de encontrarse con su homónimo ruso y afirmó que las relaciones bilaterales se han vuelto “más sólidas”, con perspectivas “aún más prometedoras”. El mandatario chino sostuvo que el mundo atraviesa un período de creciente incertidumbre e imprevisibilidad y llamó a avanzar hacia un “mundo multipolar igualitario y ordenado”.

La reunión se produjo en un momento especialmente sensible para ambos gobiernos. Rusia continúa su guerra contra Ucrania y permanece sometida a un amplio régimen de sanciones occidentales, mientras que China enfrenta crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. Irán, otro socio de Moscú y Pekín, atraviesa además una nueva escalada militar con Washington.

Sobre los dichos de Zelensky, desde Kiev insistieron en que no se trata de una amenaza a la aviación civil, sino que “simplemente habrá drones en los cielos de Rusia en una escala que debe tenerse en cuenta”.

Trump subo ubicarse como el tercero en discordia entre la disputa Zelensky-Putin AP Photo/Mark Schiefelbein

Pese a estas supuestas aclaraciones, Putin insistió en aclarar este pronunciamiento como “una declaración de terrorismo de Estado”. En ese sentido, el mandamás del Kremlin subrayó en otro pasaje de la OCS que, “el adversario comenzó a lanzar ataques contra nuestras infraestructuras civiles, incluidas las refinerías. ¿Han causado daños? Sí. ¿Y por qué? Entre otras razones, sobre todo porque no estaban protegidas”.

Finalmente, los esfuerzos diplomáticos -bajo mediación estadounidense- que buscan calmar las aguas entre Rusia y Ucrania se mantienen estancados desde febrero, cuando estalló la guerra en Medio Oriente.

Con información de AFP.