Putin consigue una supermayoría en el Congreso en unas elecciones calificadas de farsa en Europa

MOSCÚ.- El partido Rusia Unida del presidente Vladimir Putin obtuvo este lunes una mayoría récord en la Cámara baja del Parlamento, tras las primeras elecciones legislativas desde la invasión de Ucrania en 2022, celebradas en un contexto de fuerte control político y exclusión de fuerzas críticas con el Kremlin, además de ataques de drones ucranianos contra el territorio ruso.

La elección fue cuestionada por gobiernos occidentales y por Kiev por la falta de competencia política y de garantías democráticas.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció el “retroceso de la democracia” en Rusia y anunció medidas contra quienes contribuyeron a organizar las elecciones en territorios ucranianos ocupados.

“Las denominadas elecciones a la Duma marcaron otro importante retroceso para la democracia rusa. Su resultado nunca estuvo en duda”, escribió en X.

The so-called Duma elections marked another major setback for Russian democracy. Their outcome was never in doubt.



The Kremlin silenced dissent, barred the only registered party that opposed its war in Ukraine, and shut out international election monitors.



The veneer of… — Kaja Kallas (@kajakallas) September 21, 2026

“El Kremlin acalló la disidencia, excluyó al único partido registrado que se oponía a su guerra en Ucrania y dejó fuera a los observadores electorales internacionales. En Rusia solo queda la apariencia de democracia”, añadió Kallas.

También señaló que había “propuesto medidas contra quienes facilitaron estas falsas elecciones en los territorios ucranianos ocupados”.

En tanto, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega también denunciaron las “elecciones fraudulentas” rusas en la Ucrania ocupada y las calificaron de “grave violación” de la soberanía e independencia de Kiev y de la Carta de las Naciones Unidas.

Los cinco países denunciaron un “sistema de ocupación más amplio” y exigieron que Moscú acepte “un alto el fuego completo, inmediato e incondicional”.

“Celebrar elecciones para la Duma Estatal de Rusia en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania (...) constituye una grave violación de la soberanía y la independencia de Ucrania, así como de la Carta de la ONU”, señalaron los países.

Los resultados

Según los resultados preliminares, correspondientes a más del 95% de los colegios electorales, Rusia Unida obtuvo 355 de los 450 escaños de la Duma, la Cámara baja. Casi el 58% de los votos correspondió al partido en los 225 escaños asignados por listas, mientras que en las 225 circunscripciones de escaño único sus candidatos encabezaban 208 contiendas.

El líder del Partido Comunista ruso, Gennady Zyuganov, durante un acto de campaña en Moscú Pavel Bednyakov - AP

La formación conserva así una supermayoría de al menos dos tercios de los escaños, fijada en 301, lo que le permite aprobar reformas constitucionales sin el apoyo de los otros partidos.

Los comicios fueron los primeros celebrados desde que Putin emprendió la invasión a gran escala de Ucrania y también incluyeron a residentes de cuatro regiones ucranianas ya tomadas y anexionadas por Moscú. Kiev denunció como ilegal la votación en esas regiones.

El Kremlin celebró el resultado electoral y consideró que refleja “un nivel excepcional de cohesión de la sociedad rusa en torno al jefe del Estado”, en el poder desde 1999.

De acuerdo con los resultados preliminares, el Partido Comunista de Rusia logra 40 escaños, el partido nacionalista LDPR obtiene 25 y Gente Nueva consigue 20. Estas formaciones han apoyado la ofensiva en Ucrania y gran parte de las políticas de Putin.

La elección estuvo marcada por la exclusión de fuerzas opositoras. Yábloko, la única formación registrada abiertamente contraria a la guerra en Ucrania, fue retirada de la boleta por el Tribunal Supremo de Rusia, aunque algunos de sus candidatos pudieron presentarse individualmente. Algunos políticos contrarios a la guerra fueron encarcelados o se vieron forzados a abandonar el país.

La votación se desarrolló durante tres días, con la opción electrónica disponible en muchas regiones, y alentada por las autoridades.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfílova, dijo que la participación fue de poco más del 59%, la más alta en una elección parlamentaria en más de una década.

Los resultados definitivos se esperan para el viernes. Dmitri Medvédev, expresidente y actual líder de Rusia Unida, prometió “respaldar la línea marcada por el presidente” y “acercar al país a la victoria”.

Ataques ucranianos

El último día de votación quedó marcado por un ataque masivo de drones ucranianos. El Ministerio ruso de Defensa informó que sus defensas aéreas derribaron 1110 drones durante la noche en toda Rusia, además de sobre Crimea y el Mar Negro.

El ataque en Moscú UGC

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que cientos de drones apuntaron a la capital y describió el ataque contra la ciudad como “el mayor de la historia”. Una refinería de petróleo resultó dañada y las autoridades informaron de tres víctimas mortales y 38 heridos en la región.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró que los ataques de Ucrania tuvieron “un impacto muy importante en la región de Moscú”. El mandatario ucraniano habló también por teléfono con Donald Trump, quien en los últimos días había instado a Kiev a detener los ataques contra refinerías rusas. Zelenski indicó que acordó una reunión en Nueva York con el presidente estadounidense, con quien abordó “ideas para medidas de desescalada”.

Los comicios se celebraron además bajo el impacto de las sanciones económicas occidentales, los ataques ucranianos, la escasez de combustible y las restricciones de internet en varias regiones.

Agencias AP, ANSA y AFP