Qué dice el comunicado que emitió el régimen de Maduro en medio de las explosiones en Caracas

Después de fuertes estruendos que se reportaron en Caracas y zonas aledañas durante la madrugada del sábado, el régimen chavista de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares en varios estados. Señaló que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen en un comunicado.

El Pentágono remitió los pedidos de comentarios a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a un correo electrónico. Por su parte, la Administración Federal de Aviación prohibió los vuelos comerciales estadounidenses en el espacio aéreo venezolano debido a la “actividad militar en curso” ante las explosiones en Caracas.

Según el medio local CBS, el presidente Donald Trump autorizó al ejército estadounidense para realizar ataques terrestres a Venezuela días antes de que ocurriera la operación real, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron desde el anonimato.

Las explosiones en las cercanías a un aeropuerto militar

Los funcionarios militares habían discutido la posibilidad de realizar la misión en Navidad, sin embargo, priorizaron los ataque aéreos de Estados Unidos contra objetivos de ISIS en Nigeria.

Luego, los días posteriores a la Navidad abrieron más oportunidades de ataque para los oficiales militares estadounidenses, pero la operación se suspendió debido a las condiciones meteorológicas, ya que no eran favorables.

Tras los estruendos, la televisora estatal venezolana no interrumpió su programación y emitió un reportaje sobre música y arte venezolano. Acto seguido, compartió el comunicado.

Personas que comenzaron a correr por las calles de Venezuela (AP)

En varios barrios de Venezuela, los residentes salieron corriendo a la calle con desesperación. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

“El piso se estremeció. Esto es horrible. Se escuchaban explosiones y aviones”, dijo, con la voz temblorosa, Carmen Hidalgo, una trabajadora de oficina de 21 años que caminaba con prisa acompañada por dos familiares de regreso de una fiesta de cumpleaños y agregó: “Sentimos como que el aire te golpeaba”.

Qué dice el comunicado completo

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional La gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos I y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y La prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de Su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán. Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino. El intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un “cambio de régimen”, en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

Desde 1811, Venezuela ha enfrentado y vencido imperios. Cuando en 1902 potencias extranjeras bombardearon nuestras costas, el Presidente Cipriano Castro proclamó: “La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la Patria.” Hoy, con la moral de Bolívar, Miranda y nuestros libertadores, el pueblo venezolano se alza nuevamente para defender su independencia ante la agresión imperial.

El Gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista. El pueblo de Venezuela y Su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz. Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la CELAC y el MNOAL, exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense.

El Presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

En este sentido, el Presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger LOS derechos de ια población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista

Del mismo modo ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los 7 estados y municipios del país.

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la Legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas...es unidad, Lucha, batalla y victoria”.

Con información de AP y AFP.