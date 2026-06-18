Qué dicen los 14 puntos del acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán para buscar la paz en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer Ministro de Irán, Shehbaz Sharif, firmaron este miércoles el memorándum de entendimiento de Islamabad para alcanzar la paz en Medio Oriente. El documento consta de 14 puntos elementales y refleja los límites, alcances y exigencias de los países que protagonizaron el conflicto bélico.

Además del cese de hostilidades, el texto contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz y una negociación sobre el programa nuclear.

Macron y Trump en Versalles

En un acto simbólico realizado en el palacio de Versalles y que contó con la presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, el encargado de firmar el pacto por el lado de Estados Unidos fue Trump. Por su parte, Sharif suscribió en nombre de Irán mediante una firma electrónica.

Según informó el diario norteamericano The New York Times, el contenido del texto se dio a conocer a través de un funcionario de la Casa Blanca cuya identidad no trascendió.

El primer Ministro de Irán, Shehbaz Sharif, muestra el documento firmado HANDOUT - IRINN/AFPTV

Punto 1: cese de hostilidades

La gestión Trump, la República Islámica de Irán y sus aliados acordaron poner fin inmediata y permanentemente a las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Punto 2: respeto a la soberanía

Estados Unidos e Irán determinaron respetar la soberanía e integridad territorial de cada uno y a abstenerse de injerencias en los asuntos internos del otro.

Punto 3: plazo de la negociación

Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

Punto 4: bloqueo naval

La Casa Blanca comenzará a levantar su bloqueo naval de inmediato y pondrá fin completo al bloqueo en un plazo de 30 días.

Punto 5: seguridad en Ormuz

Irán utilizará sus mejores esfuerzos para garantizar el paso seguro de buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz durante 60 días sin cargo alguno.

Punto 6: reconstrucción iraní

Estados Unidos y sus socios regionales elaborarán un plan acordado mutuamente de al menos US$300 mil millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

El presidente de Corea del Sur Lee Jae-myung, también presente en la firma

Punto 7: sanciones contra Irán

Estados Unidos trabajará para poner fin a todos los tipos de sanciones contra Irán, incluidas las de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las primarias y las secundarias

Punto 8: armas nucleares

Irán reafirma que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y acuerda abordar su reserva de material enriquecido bajo supervisión del OIEA.

Punto 9: despliegue de fuerzas

Irán mantendrá el status quo actual de su programa nuclear, mientras que la administración norteamericana no impondrá nuevas sanciones ni desplegará fuerzas adicionales. Ambas condiciones hasta que se llegue a un acuerdo final.

Punto 10: exenciones económicas

El Tesoro estadounidense emitirá exenciones para el crudo iraní, productos petrolíferos, derivados y servicios bancarios, de seguros y de transporte asociados.

Punto 11: activos congelados

Estados Unidos dispondrá el total uso los fondos y activos iraníes congelados o restringidos.

Punto 12: mecanismo de implementación

Teherán y Washington establecerán un mecanismo ejecutivo para supervisar la implementación del memorándum y el cumplimiento futuro del acuerdo final.

Punto 13: negociación final

Tras firmar el Memorándum e implementar las disposiciones clave de alto el fuego, bloqueo, navegación, exención petrolera y liberación de activos, ambos países iniciarán las negociaciones del acuerdo final.

Punto 14: el rol de la ONU

El acuerdo final será respaldado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.