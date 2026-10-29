Un ataque ruso con un dron en una estación de trenes en Ucrania deja 14 muertos

KIEV.– Un dron ruso se estrelló el jueves contra una estación de tren en Dnipro, en el sureste de Ucrania, y mató al menos a 14 personas en un ataque calificado como “espantoso” por el presidente Volodimir Zelensky.

Este ataque se produjo mientras Ucrania y Rusia se esfuerzan por mantener una frágil tregua en la sureña ciudad de Oleshky, bajo ocupación rusa desde 2022, donde los residentes llevan meses sufriendo escasez de alimentos, agua y medicamentos.

El ataque a la estación de tren de Dnipro impactó en un andén “donde se encontraba un tren de cercanías y un tren de pasajeros de servicio regular”, afirmó Zelensky.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their… pic.twitter.com/2n8TnJnbfW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

“Las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben aflojarse mientras continúe esta guerra rusa”, señaló el mandatario en redes sociales, al lamentar este “ataque espantoso”.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban cadáveres en el andén, rescatistas que ayudaban a las víctimas y dos trenes de pasajeros calcinados con las ventanas destrozadas.

Rescatistas ucranianos transportando a una persona herida en una camilla tras un ataque aéreo contra la estación de tren de Dnipro HANDOUT - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Según la policía nacional ucraniana, al menos diez personas resultaron heridas en el ataque.

En un mensaje de agradecimiento a las condolencias enviadas por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Zelensky mencionó otros ataques ocurridos en las últimas horas. ”Los rusos atacaron un barrio residencial en Chernihiv con un dron, acabando con la vida de dos chicas. Tenían solo 15 años. En Kremenchuk, un dron ruso tipo Shahed impactó contra un edificio de viviendas; trágicamente, tres personas perdieron la vida".

Thank you, Emmanuel, for your condolences. Unfortunately, the death toll from the Russian strike on a commuter train in Dnipro has already risen to 14. And just a few hours ago, the Russians struck a residential neighborhood in Chernihiv with a drone and killed two girls. They… https://t.co/HedBdYlvVM — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

“Se trata de ataques deliberados contra la población civil, de una crueldad descarada, perpetrados por los rusos precisamente mientras se desarrolla la operación humanitaria en Oleshky. Los mensajes de Rusia son claros: quieren que la guerra continúe. Por ello, es fundamental que la comunidad internacional siga esforzándose al máximo para lograr una desescalada significativa, mediante medidas contundentes y una presión adecuada sobre el agresor”, agregó, en un mensaje indirecto para Washington.

Desde que inició su invasión a gran escala, a finales de febrero de 2022, Rusia ha utilizado drones para atacar trenes en la exrepública soviética con frecuencia, destruyendo cientos de locomotoras y matando a varios ferroviarios.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, visita un puente sobre el río Dniéper que resultó dañado tras un ataque aéreo ruso HANDOUT - @vitaliy_klitschko Telegram acco

En septiembre se efectuaron evacuaciones en más de 5800 instalaciones ferroviarias de Ucrania por amenaza de ataque con dron, dijo a la AFP el operador nacional de ese servicio.

Las conexiones por tren son esenciales en este extenso país, donde puede tomar un día cruzarlo de este a oeste.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 1214 drones ucranianos durante la noche en uno de los mayores ataques con drones lanzados por Kiev. Cerca de la mitad de los drones se dirigían a la capital rusa, indicó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

Críticas a Trump

La Fuerza Aérea ucraniana informó que había interceptado tres drones a reacción en un ataque diurno, pero que un cuarto logró eludir sus defensas e impactó contra la estación.

El director de la compañía ferroviaria, Oleksandr Pertovski, señaló que se había advertido de la amenaza.

“Pero desgraciadamente, todavía había mucha gente en el andén”, precisó en Facebook.

Agentes de las fuerzas del orden ucranianas trabajan en el lugar de un ataque aéreo contra la estación de tren de Dnipro HANDOUT - UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

Tras el ataque, Zelensky reiteró sus críticas al acuerdo alcanzado este mes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Moscú abastezca de diésel los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones norteamericanas.

“¿Cuántos ataques terroristas de este tipo ha llevado a cabo Rusia contra nuestro pueblo desde que se levantaron las sanciones contra algunos oligarcas rusos y el sector energético, en lugar de reducir la tensión?”, preguntó.

Tregua en Oleshky

Mientras tanto, el alto al fuego en torno a Oleshky, ocupada por Rusia, se mantiene por tercer día consecutivo.

Ambas partes agradecieron a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por lo que la Casa Blanca dijo que fue su papel para ayudar a negociar el alto el fuego temporal, de modo que alimentos y suministros médicos puedan llegar a unos desesperados 2000 habitantes atrapados en Oleshky. El papa León XIV también presionó para lograr una tregua.

Edificios residenciales dañados tras ataques rusos durante un alto el fuego local relacionado con una misión de ayuda humanitaria en Oleshky Evgeniy Maloletka - AP

“El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor”, declaró el jueves el defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, y añadió que las entregas de ayuda debían comenzar al día siguiente. “Las partes están cumpliendo plenamente los acuerdos y no se han reportado violaciones del alto el fuego”.

Su homóloga rusa, Yana Lantratova, confirmó que la tregua se mantiene y que ingenieros rusos están trabajando en el desminado de las carreteras de Oleshky.

“Ambas partes están cumpliendo plenamente sus compromisos y no se han registrado violaciones”, señaló. “Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario”.

Una mujer de la localidad camina frente a un edificio residencial dañado en un ataque ruso, durante un alto el fuego local vinculado a una misión de ayuda humanitaria en Oleshky Evgeniy Maloletka - AP

Los habitantes locales también podrán evacuar, ya sea hacia Rusia o hacia Ucrania, según funcionarios. No estaba claro cómo funcionaría el mecanismo para hacerlo.

Lantratova dijo que ella y su equipo iban camino a Oleshky para la entrega de ayuda, mientras que Lubinets llegó a Bielorrusia y se dirigirá a la ciudad desde allí, como parte de una operación que, según Lantratova, llevaba cinco meses preparándose.

Moscú y Kiev están interesados en congraciarse con Washington de cara a posibles conversaciones tripartitas el próximo mes entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Agencias AP y AFP