Qué le pasa a la princesa Mette-Marit, esposa del príncipe heredero de Noruega

El príncipe heredero de Noruega, Haakon Magnus, decidió una reducción drástica de su agenda oficial para acompañar a su esposa, la princesa Mette-Marit, quien transita un deterioro crítico de su salud. El Palacio Real confirmó que la princesa, de 52 años, sufre un avance significativo en su fibrosis pulmonar, una dolencia crónica que compromete de forma severa su capacidad respiratoria. Esta situación obligó a los médicos del Hospital Nacional de Oslo a incluir a la integrante de la realeza en la lista de espera para un trasplante de pulmón, una medida que los especialistas reservan para pacientes con pronósticos complejos. La falta de oxígeno constante en su organismo preocupa a su equipo médico, encabezado por el neumonólogo Are Holm.

La princesa noruega padece fibrosis pulmonar avanzada y se encuentra en lista de espera para un trasplante LISE ASERUD - NTB

El profesional advirtió tras los últimos exámenes que el tejido cicatricial en los pulmones de la princesa aumentó de manera considerable en el último año. “La formación de tejido cicatricial en sus pulmones aumentó significativamente durante el último año y las pruebas muestran un empeoramiento notable en los últimos tres meses. Esto es peligroso”, señaló Holm en su reporte médico. El trasplante se considera un recurso final y solo resulta viable si el paciente mantiene condiciones físicas que permitan resistir la intervención. A raíz de este cuadro, la Casa Real suspendió todas las obligaciones oficiales de Mette-Marit por tiempo indeterminado, además de aplazar los festejos por las bodas de plata del matrimonio, que estaban previstos para agosto. La prioridad actual reside en el cuidado de su salud y la estabilización de su cuadro clínico.

La boda del príncipe Haakon de Noruega con Mette-Marit el 25 de agosto de 2001

El príncipe Haakon, por su parte, canceló múltiples compromisos, entre ellos su asistencia al Consejo de Ministros y una recepción con cónsules. El heredero regresó antes de tiempo de un viaje a Japón para estar presente en los controles médicos de su esposa. La presión sobre la institución crece, ya que el Palacio Real analiza una reforma constitucional que permita a la princesa Ingrid Alexandra, de 22 años, asumir funciones de regencia. Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión, interrumpió sus estudios de Ciencias Sociales en Australia y regresó a Noruega por voluntad propia. “Quiere estar con ella”, declaró Haakon sobre el regreso de su hija, quien busca brindar apoyo familiar en este periodo complejo para la monarquía noruega.

Un tribunal de Oslo dictó una pena de cuatro años de prisión contra Marius Borg Hoiby, el joven, tras hallarlo culpable de dos violaciones, maltrato y amenazas

Este panorama familiar se enturbia con la condena judicial de Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa. Un tribunal de Oslo dictó una pena de cuatro años de prisión contra el joven tras hallarlo culpable de dos violaciones, maltrato y amenazas. Aunque el condenado no posee un título oficial dentro de la familia real, el escándalo afectó la imagen institucional de la monarquía. La justicia rechazó un pedido de la defensa para que el joven pudiera acompañar a su madre durante su enfermedad, mientras los abogados preparan una apelación por las condenas más graves. La situación genera un impacto profundo en la opinión pública de Noruega, que observa cómo el entorno real se ve afectado por el deterioro de la salud de Mette-Marit y las repercusiones del proceso judicial contra su primogénito.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA