Realeza: una ley le permitiría a Carlos acceder al trono en medio de la pandemia

En el último tiempo, desde que el biógrafo real Andrew Morton dijera que el reinado de Isabel II está "terminado de hecho" a causa de los desafíos que supone para la monarca de 94 años la la pandemia de coronavirus , las especulaciones aumentaron y todo Reino Unido se hace la misma pregunta: ¿qué ocurriría si el príncipe Carlos ascendiera efectivamente al trono?

"Es terriblemente triste, pero no puedo ver a la Reina reanudando su trabajo. El Covid-19 no desaparecerá pronto y estará con nosotros durante meses, si no años", le dijo Morton a The Telegraph . "Sería demasiado arriesgado para la Reina comenzar a conocer gente regularmente", agregó.

El príncipe Carlos podría hacerse cargo del trono antes de tiempo Fuente: Archivo

A sus 94 años, Isabel es uno de los miembros de la familia real más expuestos en este contexto de la pandemia, por lo que probablemente pasará mucho tiempo antes de que vuelva a desempeñar sus funciones en el sentido tradicional. Carlos, primero en la línea sucesoria, ahora es observado de cerca por la opinión pública.

Según trascendió, hace un año la reina ya estaba considerando pasarle el poder a su hijo mayor al cumplir 95, para lo que solo falta un año. El traspaso se haría a través de la puesta en vigencia "una ley de regencia , que le otorgará a su hijo mayor el pleno poder, para reinar incluso mientras ella todavía esté viva". "Si se implementa, vería a Carlos nombrado príncipe regente, rey en todo menos en el título", dijo Robert Jobson a Insider , corresponsal real durante 30 años y autor del Manual de operaciones de la Familia Real .

Jobson explicó que, si bien la Reina se siente bien tanto física como mentalmente, por ahora seguirá reinando, apoyada principalmente en Carlos y William, su nieto. "Pero si, por alguna razón, llegara a limitarse en sus deberes públicos debido, por ejemplo, a la pandemia o a una enfermedad, bien puede reconsiderar su posición, ya que no podrá cumplir con sus obligaciones", expresó el especialista en temas de la realeza. "Después de todo, ella siempre ha dicho que tiene que 'ser vista para ser creída'".

Cómo funciona la regencia

El primer antecedente de una norma de este tipo data de 1705, aunque el texto actual corresponde al año 1937. Para que se active la ley de regencia, el monarca en funciones debe ser considerado incapaz de tomar decisiones de forma independiente, según explicó el periodista especializado en temas monárquicos, Joe Little . "La Reina no puede 'activar' la Ley de Regencia por sí misma; en caso de incapacidad, un grupo de al menos tres altos funcionarios nominados -dedicados a lo legal y a lo parlamentario, junto al duque de Edimburgo- tendrían que hacer esa declaración".

Little, que edita la revista Majesty , añadió: "Lo más probable es que el príncipe de Gales asuma más deberes oficiales de su madre, pero, a menos que ella quede incapacitada, su estado actual no cambiará".