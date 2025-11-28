Las hijas del ex príncipe Andrés. Qué les espera a Beatriz y Eugenia de York, las sobrevivientes de una familia en llamas

Aunque crecieron como princesas, siempre fueron muy cercanas con sus primos, los príncipes William y Harry, y participaron de diferentes compromisos públicos junto a otros miembros de la familia real, como el Trooping The Colour o las Navidades en Sandringham, el futuro de Beatriz (37) y Eugenia (35) de York dentro de la Casa Real nunca estuvo asegurado. Sin embargo, con la caída de sus padres, Andrés Mountbatten Windsor y Sarah Ferguson, el rey Carlos III quiere que adopten un rol más activo: planea concederles funciones reales ocasionalmente, una suerte de muestra pública de apoyo a sus sobrinas y, también, una manera de mitigar el sufrimiento por el escándalo que involucra a sus padres. Según amigos cercanos a las hermanas, ellas permanecen muy unidas en este difícil momento. La semana pasada, de hecho, se anunció que la princesa Eugenia empezó a colaborar con The King’s Foundation en calidad de mentora, y el 13 de este mes ya estuvo presente en un primer evento. “Se la veía muy emocionada de estar allí y parecía orgullosa de que se lo hubiesen pedido”, dijo la misma fuente. Al margen de lo que los británicos piensen de Andrés, sus hijas son amables, responsables y quieren ayudar, y su familia lo valora mucho: tanto Isabel II como Carlos III e incluso William han declarado que ellas no deben verse afectadas por lo que hicieron sus padres.

Sarah Ferguson junto a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, durante una visita al Hospital Universitario de Londres, en abril de este año Aaron Chown - PA Images - PA Images

Los príncipes William y Harry junto a sus primas durante el Trooping The Colour de 2012 Anwar Hussein - WireImage

Tanto Beatriz como Eugenia recorrieron importantes caminos profesionales. Beatriz estudió Historia del Arte en Goldsmiths, Universidad de Londres, y trabajó en varias empresas hasta alcanzar su actual puesto como vicepresidenta de Afiniti, una firma especializada en inteligencia artificial con sede en Washington. Además, desde que su tío se convirtió en Rey, ella estrechó sus vínculos con el mundo árabe a través de iniciativas que hacen foco en sostenibilidad y tecnología, posicionándose como una figura activa en diplomacia y cooperación global. En 2020 se casó con Edoardo Mapelli Mozzi y es madre de Siena y Athena. Su hermana, por su parte, vive entre Portugal y Reino Unido, visita seguido Catar como directora artística de la galería Hauser & Wirth y se convirtió en una especie de embajadora cultural, además de participar en iniciativas relacionadas con la conservación de los océanos. En 2018 se casó con el empresario británico Jack Brooksbank y es mamá de August y Ernest.

Andrés con su hermano, el rey Carlos III, durante el funeral de la duquesa de Kent, en septiembre pasado Chris Jackson - Chris Jackson Collection

Parte de la familia real de vacaciones en Escocia, en agosto de 2010. De izquierda a derecha: el entonces príncipe Carlos, la princesa Eugenia, la reina Isabel II y la princesa Beatriz Andrew Milligan - PA Images - PA Images