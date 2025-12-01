Qué pasará con la leona que atacó a un joven de 19 años y lo mató

Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una leona luego de meterse en su jaula, en un zoológico en Brasil. La leona que mató al hombre en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara ―conocido como Bica― en João Pessoa, Paraíba, no será sacrificada. La administración del parque declaró que la felina se encuentra bien y permanece bajo observación y monitoreo continuo, ya que experimentó un alto nivel de estrés.

“Es importante recalcar que en ningún momento se consideró la posibilidad de la eutanasia. La leona está sana, no presenta comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente y no será sacrificada. El protocolo en situaciones como esta contempla exactamente lo que se está haciendo: monitoreo, evaluación del comportamiento y atención especializada”, destacó la administración del parque en un comunicado.

El parque añadió que veterinarios, cuidadores y técnicos están dedicados por completo al bienestar de la leona para garantizar su recuperación, estabilización emocional y reincorporación a su rutina de forma segura.

Por su parte, el Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba (CRMV-PB) anunció la creación de una comisión técnica para evaluar al Parque Bica, que fue cerrado tras el ataque. No hay fecha fijada para su reapertura al público.

El hombre fallecido fue identificado como Gerson de Melo Machado, más conocido como Vaqueirinho, de 19 años. Ingresó a la jaula de la leona el pasado domingo y no sobrevivió a las heridas causadas por el animal.

Se dio a conocer que Vaqueirinho presentaba problemas de salud mental. La consejera de bienestar infantil que seguía su caso, Verónica Oliveira, declaró que el joven no recibió el tratamiento que debía. “Aunque el Consejo solicitó informes debido a que el trastorno mental era evidente, el Estado indicó que solo tenía un problema de comportamiento. ¿Acaso alguien que entra en la jaula de un león y lanza adoquines a un coche patrulla tiene un problema de conducta? No, no se trata solo de un problema de conducta. Gerson necesitaba tratamiento, que no se le ofreció“, dijo en un video que circuló en las redes sociales.

Verónica declaró que Vaqueirinho había estado en una institución de la ciudad. Era hijo de una madre y abuelos con esquizofrenia, según indicó ella. “Pero los psiquiatras insistieron en que era solo un niño que no encajaba porque tenía problemas de conducta. El Consejo Tutelar de Mangabeira no se quedará callado. Luchamos con empeño para garantizar los derechos de Gerson. Mi sentimiento hoy es de indignación”, afirmó.

Investigación en curso

La Secretaría de Medio Ambiente de Brasil abrió una investigación sobre las circunstancias del suceso, según la alcaldía de la capital de Paraíba. En un comunicado, el Consejo Regional de Veterinaria indicó que la comisión analizará las condiciones estructurales y operativas del parque y dialogará con la Municipalidad de João Pessoa para colaborar en la implementación de medidas preventivas más rigurosas y eficaces. El organismo también indicó que solicitará explicaciones a la administración del Parque Bica y al personal técnico responsable del lugar sobre el cuidado brindado, los protocolos de seguridad existentes y cualquier falla que pudiera haber contribuido al incidente.

En su comunicado, el CRMV-PB (Consejo Regional de Medicina Veterinaria de Paraíba) señaló que el Parque Bica ya había registrado robos de animales en el pasado, lo que, según la agencia, “refuerza la urgente necesidad de revisar los sistemas de vigilancia, control de acceso y gestión”. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población y el bienestar de los animales, según la municipalidad.

Según la administración del Parque Bica y la Municipalidad de João Pessoa, Vaqueirinho invadió “deliberadamente” la jaula de la leona en el zoológico. El gobierno municipal destacó que, “rápida y sorpresivamente”, trepó un muro de seis metros, las vallas de seguridad, llegó a uno de los árboles de la zona y entró en la jaula. Videos que circulan en redes sociales muestran las acciones del hombre; fue atacado por el animal y no sobrevivió a las heridas.

En ese sentido, el ayuntamiento indicó en un comunicado que los equipos de seguridad intentaron detener al hombre, pero no tuvieron éxito. “En cuanto se detectó el incidente, el Parque fue cerrado de inmediato para los procedimientos de seguridad y el retiro del cuerpo”, declaró el gobierno municipal, que expresó su solidaridad con la familia. A su vez, enfatizó que, a pesar del sistema de seguridad del parque que “cumple con los estándares técnicos”, el “lamentable episodio” ocurrió porque “el hombre insistió en invadir”.

En Instagram, el Parque da Bica afirmó que “siempre ha seguido rigurosos estándares de seguridad en sus jaulas”. “La jaula de la leona tiene más de 8 metros de altura, vallas reforzadas y todas las barreras técnicas diseñadas para garantizar la protección de los animales y los visitantes. El incidente fue completamente impredecible, fuera de cualquier escenario habitual del parque”, destacó la administración del zoológico.

El veterinario del parque, Thiago Nery, señaló que la leona estaba “en shock” tras el incidente, pero obedeció las órdenes del personal. “El animal está en buen estado físico. Recibe un entrenamiento anual gradual que nos permitió reintroducirlo sin usar armas de fuego, tranquilizantes ni dardos. Luego, obedeció y regresó a su juala. Obviamente, hubo un retroceso porque el animal estaba muy estresado y en shock”, dijo en un video.

Según el parque, la leona será sometida a monitoreo y evaluación en los próximos días “debido a que atravesó un momento de gran estrés”. “Bica permanecerá cerrada al público hasta que concluyan las investigaciones y los procedimientos oficiales, priorizando la transparencia y el compromiso con la seguridad de nuestros visitantes, empleados y animales”, agregó en un segundo comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Por Júlia Cople.