Un avión de United Airlines chocó contra un poste de luz antes de aterrizar y dañó un camión

NUEVA YORK.- Un avión de United Airlines impactó contra un poste de luz y dañó un camión que circulaba por una autopista cercana. El incidente ocurrió este domingo alrededor de las 14 cuando la aeronave se acercaba a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey.

La Administración Federal de Aviación (FAA) precisó que el hecho involucró al vuelo 169, operado con un Boeing 767 que había partido desde Venecia, Italia. A pesar del impacto, según AP, informó que la aeronave logró aterrizar y llegó hasta la puerta de embarque sin inconvenientes.

Un avión chocó un poste de luz y daño un camión cuando se acercaba a la pista de aterrizaje

Sin embargo, antes de su llegada al aeropuerto, la aeronave impactó contra un poste de luz y un camión con remolque que circulaba por la autopista New Jersey Turnpike. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, según consignó Reuters, indicó que el conductor del vehículo fue trasladado a un hospital con heridas leves y recibió el alta poco después.

Tras el episodio, personal del aeropuerto inspeccionó la pista para descartar la presencia de restos que pudieran afectar las operaciones. Las actividades se reanudaron y no hubo interrupciones prolongadas en el tránsito aéreo.

Un portavoz de United Airlines indicó que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” sobre lo ocurrido (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) David Zalubowski - AP

En paralelo, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) inició una investigación para determinar las causas del incidente. El organismo solicitó a la aerolínea que preserver la grabadora de voz de cabina y del registrador de datos de vuelo.

Reuters también informó que un portavoz de United Airlines indicó que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” sobre lo ocurrido y aclaró que, mientras avanza el proceso, la tripulación fue apartada momentáneamente de sus tareas.

Un pasajero quiso abrir la puerta en otro vuelo de United

Este sábado, otro vuelo de la misma aerolínea atravesó una situación de tensión cuando un pasajero agredió a una azafata y trató de abrir la puerta principal de la cabina del avión. El episodio, como informó LA NACION, obligó a activar un operativo de seguridad que también se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

El incidente ocurrió el sábado por la tarde en el vuelo 1837 de United Airlines, poco después de las 18, y derivó en la intervención de la policía de Autoridad Aeroportuaria para detener al agresor.

A United Airlines passenger plane departs Chicago O'Hare International Airport in Chicago, Illinois on November 7, 2025. Hundreds of flights were canceled across the United States on Friday after the Trump administration ordered reductions to ease strain on air traffic controllers who are working without pay amid congressional paralysis on funding the US budget. Forty airports were due to slow down, including the giant hubs in Atlanta, Newark, Denver, Chicago, Houston and Los Angeles. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Según se desprende de la grabación de audio de la torre de control de tráfico aéreo, en el que el piloto de la aeronave brindó detalles de lo que ocurrió a bordo, un hombre había atacado a un miembro de la tripulación e intentado forzar el acceso a la cabina del avión.

La Policía reportó que no hubo heridos como consecuencia del episodio y que una persona que se encontraba en el avión rechazó recibir atención médica. Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado al respecto en el que se refirieron a un “pasajero conflictivo” y agradecieron a la tripulación por los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de sus compañeros y de los pasajeros.