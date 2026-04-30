Cría, dieta y desplazamientos: así será el seguimiento con collar y satélite de un aguará guazú en el Parque Nacional Ansenuza

Un hecho inédito para la conservación de la fauna argentina comenzó a desarrollarse en el corazón de Córdoba. Un ejemplar de aguará guazú será monitoreado mediante tecnología satelital tras ser liberado en el Parque Nacional Ansenuza, lo que permitirá conocer en detalle su comportamiento, sus hábitos de alimentación y sus desplazamientos dentro del ecosistema.

La iniciativa marca la primera vez que se realiza un seguimiento de este tipo para la especie en la región. El proyecto busca generar información clave para mejorar las estrategias de conservación de uno de los mamíferos más emblemáticos de Sudamérica.

Los científicos van a monitorear los desplazamientos del animal (Foto: Parques Nacionales)

Monitoreo satelital para estudiar a la especie

La semana pasada, especialistas liberaron en el área protegida a una hembra adulta de aguará guazú equipada con un collar de seguimiento satelital. El dispositivo permitirá rastrear sus movimientos y obtener datos sobre su vida cotidiana en el entorno natural.

El trabajo forma parte de un proyecto conjunto impulsado por Aves Argentinas, la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.

Durante más de un año, investigadores detectaron en repetidas ocasiones a una pareja de estos animales dentro del parque. Tras ese seguimiento previo, lograron capturar a la hembra —de aproximadamente tres años— para colocarle el collar satelital, realizar controles sanitarios y liberarla nuevamente en su hábitat.

Los científicos colocaron el collar satelital a una hembra (Foto: Eduardo González)

Gracias al monitoreo, los especialistas podrán estudiar aspectos clave como el desplazamiento territorial, las áreas de alimentación, la dieta, el comportamiento reproductivo y los posibles sitios de cría.

El rol del aguará guazú en el ecosistema

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande de Sudamérica y uno de los animales más característicos de los pastizales, esteros y bañados del centro y norte de la Argentina.

Su presencia cumple un papel ecológico fundamental. Al alimentarse de pequeños animales, insectos y frutos, contribuye al equilibrio del ecosistema y a la dispersión de semillas. Además, se trata de una especie particularmente sensible a los cambios en el paisaje, por lo que su presencia suele ser señal de ambientes bien conservados.

Cómo fue la captura y liberación de la hembra de aguará guazú

Para colocar el collar satelital, el equipo técnico utilizó jaulas trampa especialmente diseñadas para capturar al animal sin causarle daño. Una vez retenida, la hembra fue sometida a controles veterinarios, toma de muestras biológicas y mediciones generales para evaluar su estado de salud.

Los especialistas confirmaron que el ejemplar se encuentra en excelente condición física. Tras completar el procedimiento, el aguará guazú fue liberado en el mismo sitio donde había sido capturado.

Los científicos estudian esta especie que es clave para el ecosistema (Foto: Eduardo González)

Además, los investigadores destacaron que el collar no interfiere con su comportamiento natural ni afecta su vida cotidiana en el ambiente silvestre.

Un área clave para la conservación

La creación del Parque Nacional Ansenuza resulta fundamental para este tipo de iniciativas científicas. El área protegida ofrece el marco necesario para desarrollar proyectos de monitoreo, investigación y conservación de especies nativas.

En la provincia de Córdoba, el aguará guazú fue declarado Monumento Natural, una categoría que refuerza su protección legal.

Con este seguimiento satelital, los científicos esperan obtener información inédita sobre el comportamiento de la especie en la región y fortalecer las acciones destinadas a garantizar su conservación a largo plazo.