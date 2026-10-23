Qué se sabe de Christa Pike, la mujer que fue ejecutada dos veces y ya puede caminar y hablar

Christa Pike, la estadounidense de 50 años que sobrevivió a un intento de ejecución en Tennessee, ya puede caminar y hablar con mayor claridad, según informó su abogado. Condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera Colleen Slemmer, permanece bajo atención médica para evaluar su evolución y determinar si sufrió secuelas.

El procedimiento tuvo lugar el 30 de septiembre, cuando le administraron dos dosis de pentobarbital que no provocaron su muerte. Se trató de un único intento de ejecución, durante el cual recibió dos dosis del fármaco. Después debió ser trasladada a un hospital y, tras recibir el alta, regresó al establecimiento penitenciario de Nashville donde estaba alojada.

Cómo evoluciona la salud de Christa Pike

El abogado de Pike informó a TMZ que su recuperación física continúa y que puede caminar cada vez más por sus propios medios, comunicarse con mayor claridad y formar oraciones completas. Estos avances se suman a las mejoras que permitieron su salida del hospital y el posterior regreso a prisión.

Sin embargo, la evaluación médica sigue abierta. Los profesionales buscan establecer si el procedimiento dejó consecuencias en sus funciones cognitivas, su estado psicológico o su capacidad motriz, así como detectar posibles daños que puedan manifestarse a largo plazo.

Según su defensa, hasta el momento no se identificaron signos de daños irreversibles. De todos modos, permanece bajo supervisión y continúa recibiendo tratamiento en el centro penitenciario, mientras sus abogados siguen de cerca la recuperación.

Luke Ihnen, abogado de Christa Pike, habló durante una conferencia de prensa después de que un juez dictaminara que el Departamento Correccional de Tennessee debe preservar todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida de Pike George Walker IV - AP

Qué ocurrió durante el intento de ejecución

Pike recibió dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre, pero permaneció con vida. De acuerdo con los testimonios de quienes presenciaron el procedimiento desde una sala contigua, las cortinas de la cámara de ejecución se abrieron a las 19.27, hora local, y permitieron verla atada a una camilla.

Los testigos relataron que la mujer se mantuvo despierta y que, en un momento, levantó la cabeza para preguntarles a los funcionarios si era normal lo que sentía en el brazo. No quedó claro a qué sensación se refería. Más tarde, fue trasladada a un hospital local para recibir atención.

La defensa también describió dificultades para colocarle la vía intravenosa. Según una moción de emergencia citada por CNN, quienes participaron del procedimiento utilizaron “al menos siete agujas” para intentar acceder a una vena. El escrito agregó que “una de las agujas estaba doblada en un ángulo de 90 grados al ser retirada”.

Pike cometió un asesinato en 1995

Por qué había sido condenada a muerte

La condena de Pike se remonta a 1996 y corresponde al asesinato de Colleen Slemmer, su compañera de clase de 19 años, ocurrido en 1995. La víctima murió tras una agresión que incluyó golpes y heridas de arma blanca.

Pike llevaba más de tres décadas recluida en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, en Nashville, cuando se realizó el intento de ejecución. Después de su hospitalización, regresó a esa institución para continuar con el tratamiento.

En un comunicado, sus abogados señalaron que estaba agradecida con los equipos de emergencia y con los profesionales que la asistieron por “la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias”.

La condena de Pike se remonta a 1996 y corresponde al asesinato de Colleen Slemmer, su compañera de clase de 19 años

La investigación y el reclamo de sus abogados

Tras el procedimiento fallido, el gobernador Bill Lee ordenó una investigación externa y suspendió las ejecuciones programadas en Tennessee. La revisión deberá esclarecer las circunstancias en las que se administraron los fármacos y las dificultades registradas durante la intervención.

Por su parte, los abogados de Pike solicitaron una orden judicial para que el Departamento de Correccionales de Tennessee preserve las pruebas. El pedido incluye los números de lote de los medicamentos utilizados, los registros del procedimiento y otra información relacionada con el intento de ejecución.