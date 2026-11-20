PARÍS.- Diez años después del referéndum sobre el Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) sellaron este viernes en Bruselas su acercamiento más significativo desde aquel divorcio.

Alimentación, mercado del carbono, movilidad juvenil y defensa: el primer ministro Andy Burnham firmó un acuerdo “histórico”, calificado como un “punto de inflexión” por Ursula von der Leyen. No obstante, Bruselas mantiene el control del calendario, mientras que la opinión pública británica, ahora mayoritariamente a favor de un reingreso, ya mira hacia el futuro.

Un quinteto de cuerda interpretando ambos himnos, apretones de manos efusivos y una cascada de superlativos: el viernes en Bruselas, el divorcio más amargo de la historia europea parecía más bien un reencuentro.

🚨 BREAKING: Andy Burnham announces the EU deal in Brussels



"This agreement is in tune with public opinion in the UK" pic.twitter.com/ddVUBxYPZk — Politics UK (@PolitlcsUK) November 20, 2026

“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, declaró el laborista Andy Burnham.

“Estamos ante un punto de inflexión”, respondió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparando el momento con el de “viejos amigos que reavivan su amistad”. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, llegó incluso a calificar al Reino Unido como el aliado “más fiable” del bloque, provocando las risas de la sala al asegurar que el primer ministro británico “siempre será el bienvenido”.

“La Gran Bretaña de 2026 está en otro lugar, pero Europa también”, resumió Burnham, quien llegó a Downing Street este verano tras conquistar el distrito de Makerfield —pese a ser una zona pro-Brexit— con una ventaja de más de 9000 votos sobre la extrema derecha de Nigel Farage, Reform UK.

Burnham, Costa y Von der Leyen en la cumbre entre la UE y el Reino Unido en Bruselas Hannah McKay - Reuters Pool

El acuerdo, negociado hasta la víspera de la firma, recoge en esencia el borrador esbozado el verano pasado por el expremier Keir Starmer. Su núcleo es el sector agroalimentario: a partir de marzo de 2028, Londres se alineará con las normas sanitarias y fitosanitarias europeas, lo que debería eliminar la mayor parte de los controles fronterizos sobre alimentos y plantas. El gobierno británico espera que esto suponga un ahorro de 5100 millones de libras anuales (6088 millones de euros). París aceptó que expertos británicos participen en la elaboración de las futuras normas alimentarias, aunque sin derecho a voto.

El segundo pilar es el mercado del carbono: al vincular sus sistemas de comercio de derechos de emisión, ambas partes evitarán que los exportadores británicos paguen el impuesto al carbono en las fronteras de la UE, un beneficio estimado en 3800 millones de libras al año (4551 millones de euros).

El tercer punto trata sobre la juventud: cada año, 100.000 jóvenes de entre 18 y 31 años podrán vivir y trabajar al otro lado del Canal de la Mancha. Inicialmente, Londres solo proponía un cupo de 50.000.

Estudiantes protestan en Londres durante una huelga juvenil en más de 25 países bajo el lema “Por nuestro futuro, no por sus guerras” Kirsty Wigglesworth - AP

A esto se suma una cooperación reforzada en materia de seguridad y defensa, centrada en la seguridad marítima, las amenazas híbridas, la movilidad militar y el apoyo a Ucrania, así como un “diálogo estructurado” sobre la inmigración irregular, que incluye la repatriación de solicitantes de asilo denegado. El Reino Unido también participará en el plan de acción europeo contra el cruce del Canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas.

Punto de conflicto

Sin embargo, queda un escollo, y es de gran envergadura. Bruselas exige que los estudiantes europeos paguen en el Reino Unido las mismas tasas de matrícula que los británicos, es decir, unos 9790 libras anuales (11.725 euros), frente a las tarifas para estudiantes internacionales que pueden alcanzar las 38.000 libras (45.367 euros). Londres propone 12.000 libras (14.319 euros), casi la mitad de lo que se paga actualmente.

Ambas partes se han dado un plazo de seis meses. De aquí a entonces, la UE no pondrá en marcha ni el acuerdo alimentario, ni el mercado del carbono, ni la movilidad juvenil: Bruselas habla de un “paquete”. Downing Street asegura que el acuerdo “está cerrado”, pero reconoce que “las conversaciones continuarán en ciertos puntos”.

We have agreed on a Youth Experience Scheme.



It will allow 100,000 young people on both sides of the Channel to spend up to three years in each other’s countries.



To work, study, volunteer or simply travel.



And we are working to reach an agreement on tuition fees in the coming… pic.twitter.com/b4EHzDMzjp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 20, 2026

Para Burnham, lo primordial es el bolsillo de las familias. El ministro de Empresas, Jonathan Reynolds, promete el fin de los “atrasos en la frontera” y de los “costos de cumplimiento normativo”, lo que debería traducirse en una reducción de los precios de los alimentos. El primer ministro británico estima que el beneficio del acuerdo será del 0,4% del PBI a largo plazo, aunque dijo al Financial Times que una relación mucho más estrecha podría aportar varios “puntos porcentuales”.

Un estudio del Productivity Institute, realizado por el economista Jun Du, estima que una reintegración completa en la UE podría impulsar el PBI británico en un 3,7% a largo plazo, el doble que con un acuerdo de libre comercio limitado.

Londres también consiguió ser tratado como “socio de confianza” en la política “Made in Europe”, mediante la cual la UE busca proteger a sus industriales frente a la competencia china. A cambio, el Reino Unido se compromete a garantizar resultados “coherentes” con las medidas europeas en ciertas cadenas de suministro para evitar cualquier tipo de engaño. El comunicado no menciona los aranceles a los autos eléctricos chinos, pero responsables británicos admiten que este alineamiento podría acabar extendiéndose a dicho ámbito.

Las banderas del Reino Unido y de la Unión Europea flamean frente al Parlamento británico en Londres Alberto Pezzali - AP

En todo caso, el costo político es real. En parte, Londres se convierte en receptora de normas que no vota y, la próxima semana, Burnham presentará un proyecto de ley que permitiría transponer casi automáticamente los textos europeos al derecho británico.

“Traición”, clamó Farage, para quien “el gran debate sobre el Brexit acaba de reanudarse”. El líder de Reform UK, cuyo partido ha caído en las encuestas, acusa a Burnham de haber “traicionado su palabra” ante los votantes de Makerfield.

Burnham is dragging us backwards. pic.twitter.com/UaZAnMoGno — Nigel Farage (@Nigel_Farage) November 20, 2026

Por su parte, la conservadora Victoria Atkins denuncia que los agricultores estarán sometidos a reglas “sobre las que no tenemos voz ni voto, ni derecho a veto”. Además, los sectores de servicios, encabezados por abogados y contables, se quedan con las manos vacías, según claman.

Por su parte, Bruselas no ha cedido en lo esencial. Costa recordó que la UE defenderá “la indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado único”, incluida la libre circulación de personas. El Reino Unido se alinea con las normas europeas, y no al revés: los productores del continente mantienen un acceso facilitado a un mercado de 69 millones de consumidores.

Las ventajas para Europa son también estratégicas. Con uno de los ejércitos más potentes del continente y su capacidad de disuasión nuclear, el Reino Unido aporta una alianza de defensa que llega en el momento oportuno, mientras que los europeos siguen dependiendo en gran medida de Estados Unidos para el despliegue de tropas y armamento en el continente.

Nigel Farage, líder de Reform UK, llega a una conferencia de prensa en Bruselas Marius Burgelman - AP

“Una relación más estrecha entre la UE y el Reino Unido hace que Europa sea más segura”, resume un responsable europeo. Además, la coordinación frente a Pekín cierra una posible vía de entrada a los productos chinos.

Por último, la cuestión de las tasas universitarias —un tema sensible para los burócratas europeos cuyos hijos estudian en Oxford o London School of Economics (LSE)— debería suponer un costo de varios cientos de millones de libras para el estado británico.

No obstante, la UE prefiere no adelantarse a los acontecimientos. Al ser consultado sobre un posible regreso del Reino Unido, un responsable europeo respondió con diplomacia: “Se trata de una decisión que le corresponde al Reino Unido”, dijo, aunque se mostró “dispuesto a dialogar” si el debate evolucionara en ese sentido. Costa se comprometió a seguir “con gran interés el debate” impulsado por Burnham.

Es quizá aquí donde la cumbre cobra todo su sentido. En el Reino Unido, la opinión pública ha dado un vuelco. A finales de septiembre, el 59% de los británicos se declaraba a favor de volver a la UE, frente al 32% que estaba en contra, según YouGov. Otra encuesta del mismo instituto, publicada el miércoles, muestra que el 58% considera que el país se equivocó al marcharse y que el 54% aceptaría un referéndum para regresar en un plazo de cinco años, incluyendo al 32% de los votantes del “Leave” en 2016. Sin embargo, solo el 37% considera que el regreso debe ser una prioridad para el gobierno, frente al 45% que opina lo contrario.

En el continente, la puerta permanece está abierta, pero bajo condiciones. Según YouGov, el 58% de los franceses y el 63% de los alemanes apoyan el regreso del Reino Unido. No obstante, entre el 58% y el 61% exigen que el país adopte todas las grandes políticas comunes, incluyendo el euro y el espacio Schengen. Si pretendiera volver manteniendo sus antiguas exenciones, el apoyo caería al 36% en Francia y al 39% en Alemania. Por el lado británico también el entusiasmo se desvanece en cuanto se mencionan las condiciones: el apoyo baja al 35%, frente a un 43% de detractores.

Todo el futuro de la relación reside en esa paradoja. Ambas orillas desean un reencuentro, pero no bajo las mismas condiciones. Burnham ha dado el primer paso, aunque todavía sin aclarar hasta dónde piensa llegar: “Las personas que piensan de la misma manera deben trabajar juntas, deben acercarse”, comentó de paso por Bruselas. El camino de vuelta, en todo caso, parece haber comenzado.