Qué son los Altos del Golán y por qué es polémico que Colombia reconozca la soberanía israelí sobre ellos

El reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán generó polémica, además de volver a situar en el centro de la atención internacional esta estratégica meseta.

Israel ocupa desde 1967 el territorio, cuya anexión no es reconocida por la gran mayoría de la comunidad internacional.

El pasado lunes 10 de agosto, tres días después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella, la Cancillería colombiana justificó su decisión por “la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel” y afirmó que el control israelí del territorio es esencial para su defensa.

Colombia se convirtió así en el segundo Estado miembro de la ONU, después de Estados Unidos en 2019, en reconocer esa soberanía.

Abelardo De la Espriella ha revertido completamente la política hacia Israel de su predecesor, Gustavo Petro

La decisión es controversial porque rebate el consenso internacional y la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en 1981, que declaró nula y sin efecto jurídico la anexión israelí.

Tras la decisión de Colombia, Siria la condenó oficialmente y aseguró que recurriría a todos los medios diplomáticos y jurídicos legítimos para defender su soberanía.

La Liga Árabe, Arabia Saudita y Egipto también la condenaron al considerar que vulnera el derecho internacional y pidieron al gobierno de Bogotá que rectificara su posición.

La decisión del ejecutivo de De La Espriella forma parte de su acercamiento a Israel tras la ruptura de relaciones diplomáticas de la administración de Gustavo Petro en mayo de 2024.

El nuevo gobierno colombiano acordó restablecer plenamente las relaciones y nombrar embajadores, eliminar los visados entre ambos países, trasladar la embajada de Colombia a Jerusalén y reanudar las exportaciones colombianas de carbón a Israel.

También anunció que saldría del Grupo de La Haya (que denuncia presuntas violaciones de derechos humanos en territorios palestinos) y la retirada de su intervención en el proceso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Qué son los Altos del Golán

Los Altos del Golán

Los Altos del Golán son una meseta rocosa situada en el sudoeste de Siria, a unos 60 kilómetros al sudoeste de Damasco. El territorio abarca aproximadamente 1800 km², de los que Israel ocupa y administra unos 1200 desde 1967.

El acuerdo de 1974 creó además una zona de separación de unos 235 km² vigilada por la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), una misión de paz encargada de supervisar el alto el fuego entre Israel y Siria, aunque desde diciembre de 2024 tropas israelíes mantienen posiciones dentro y al este de esa franja.

El Golán ocupado tiene hoy alrededor de 60.000 habitantes, repartidos casi por igual entre colonos israelíes (unos 31.000 son colonos que viven en alrededor de 35 asentamientos, según un informe de la ONU de 2026) y población siria, principalmente drusa.

Israel se apoderó de los Altos del Golán de Siria en las últimas etapas de la Guerra de los Seis Días de 1967.

Durante el reciente conflicto con Israel, la mayoría de los habitantes árabes sirios huyeron de la zona

Tras la guerra se trazó una línea de alto el fuego y la región quedó bajo control militar israelí, que comenzó a establecer asentamientos en el Golán.

Siria intentó recuperar el territorio durante la guerra de Yom Kipur en 1973, con un asalto sorpresa que infligió grandes pérdidas a las fuerzas israelíes, pero estas finalmente rechazaron el ataque.

El 31 de mayo de 1974, ambos países firmaron un Acuerdo de Separación de Fuerzas. Este creó entre las líneas israelí y siria un área de separación de más de 75 kilómetros de longitud y de anchura variable, que alcanza unos 10 kilómetros en su punto más amplio. En ella solo puede desplegarse la FNUOS.

Ambos países se mantuvieron técnicamente en guerra y en diciembre de 1981, con Menachem Begin como primer ministro, Israel decidió unilateralmente anexionarse los Altos del Golán.

La comunidad internacional no lo reconoció y mantuvo que los Altos del Golán eran territorio de Siria ocupado.

Siria intentó recuperar este territorio durante la guerra de Yom Kipur, pero no lo logró

Cuál es su estatus

La resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU declaró la decisión de Israel “nula e inválida, y sin efecto legal internacional”. Durante décadas, Estados Unidos y la mayor parte del mundo rechazaron la ocupación de Israel de los Altos del Golán.

Sin embargo, en marzo de 2019 el presidente estadounidense Donald Trump reconoció de modo unilateral esta anexión.

El reconocimiento colombiano de 2026 supone una nueva grieta en el consenso diplomático, que en su mayoría se adhiere a las resoluciones de la ONU.

Este martes 11 de agosto el enviado especial adjunto de Naciones Unidas para Siria, Claudio Cordone, afirmó que el Golán sigue siendo territorio sirio ocupado y que la aceptación colombiana de la anexión contraviene directamente el derecho internacional.

La Unión Europea mantiene la misma posición. Siria, por su parte, condenó la decisión colombiana y el 12 de agosto presentó una protesta formal ante el secretario general de la ONU y la presidencia del Consejo de Seguridad.

Damasco la calificó de violación de la Carta de Naciones Unidas, en específico del principio que prohíbe adquirir territorio por la fuerza y de la citada resolución 497.

Por qué es tan importante

La región es fértil, lo que permite a Israel cultivar viñedos y criar ganado

El monte Hermón, en el extremo norte del área, supera los 2800 metros de altitud. Desde las elevaciones del Golán se avista gran parte del sur de Siria y se vigilan rutas hacia Damasco, situada a unos 60 kilómetros.

Eso lo convierte en un punto elevado y privilegiado. Desde allí, por ejemplo, Siria usó artillería contra la parte norte de Israel desde 1948 hasta 1967, cuando aún controlaba la región.

El área ofrece una significativa ventaja a Israel, que tiene un excelente punto de observación para vigilar los movimientos sirios.

La topografía del lugar, además, es una barrera natural contra cualquier ataque militar desde Siria. Su valor estratégico aumentó todavía más desde que las fuerzas israelíes ocuparon en diciembre de 2024 la parte siria del monte Hermón.

El Golán también tiene importancia estratégica en cuanto a recursos hídricos, ya que las precipitaciones de su cuenca alimentan el alto Jordán y el mar de Galilea.

Hace años aportaba de forma estable un tercio del suministro de agua de Israel, aunque la expansión de la desalinización ha reducido considerablemente su dependencia del mar de Galilea.

Esta cuenca, en todo caso, sigue siendo clave para el abastecimiento de agua, la agricultura y la resiliencia en periodos de sequía. La tierra de la zona es fértil y su suelo volcánico es apto para cultivar viñedos y huertos y para criar ganado. En el Golán también se encuentra la única estación de esquí de Israel.

La nueva ocupación tras caer Al Assad

La comunidad drusa que habita en los Altos del Golán frecuentemente se encuentra en el centro del conflicto

La caída de Bashar al Assad el 8 de diciembre de 2024 alteró el equilibrio en los Altos del Golán. Ese mismo día, Israel cruzó la línea de alto el fuego de 1974 y ocupó la zona de separación y posiciones estratégicas en territorio sirio, incluida la vertiente del monte Hermón.

Lo que presentó como un despliegue temporal se prolongó, y en mayo de 2026 mantenía 11 puestos militares. La ONU considera esa presencia una violación del acuerdo, mientras Israel la justifica con los argumentos de proteger su seguridad y a la minoría drusa.

Décadas de negociaciones fallidas

Siria reclama la devolución de los Altos del Golán como parte de cualquier acuerdo de paz, una posición que no cambió con la salida de Bashar al Assad. Durante las conversaciones de paz negociadas con Estados Unidos en 1999-2000, el entonces primer ministro israelí Ehud Barak ofreció devolver la mayor parte del Golán a Siria.

Las negociaciones fracasaron, entre otros motivos, por el desacuerdo sobre la línea exacta de retirada y el acceso a la ribera oriental del mar de Galilea. Un eventual acuerdo también tendría que resolver el futuro de los asentamientos israelíes.

En Israel, la opinión pública no es en general partidaria de la retirada, al considerar que los Altos del Golán son demasiado importantes estratégicamente para ser devueltos.

Israel y Siria reanudaron conversaciones indirectas en 2008 a través de intermediarios del gobierno turco, pero estas se suspendieron tras la dimisión del primer ministro israelí Ehud Olmert por una investigación sobre corrupción.

El inicio de la guerra civil en Siria en 2011 puso fin a cualquier progreso.

Después de la caída de Al Assad, representantes sirios e israelíes comenzaron contactos directos centrados en la seguridad.

Lo más reciente

Un cartel da la bienvenida a Ramat Trump, un asentamiento de los Altos del Golán ocupados y anexionados por Israel

En 2025 se celebraron reuniones para reducir las incursiones y prevenir una escalada, y en enero de 2026 se reanudaron conversaciones con mediación de Estados Unidos sobre la recuperación del marco de 1974.

En julio de este año, el presidente Ahmed al Shara se mostró partidario de un acuerdo de seguridad que pueda abrir paso a una paz más amplia y remarcó que su gobierno quiere evitar una confrontación, pero sin renunciar al Golán.

Sin embargo, las posiciones de las dos partes siguen muy alejadas. Siria exige la retirada de los territorios tomados desde diciembre de 2024 y el cese de los ataques.

Israel, por su parte, busca garantías de desmilitarización más extensas y mantiene sus posiciones estratégicas.

En este contexto, la decisión del gobierno de Colombia aporta un respaldo diplomático a Israel, pero también abre un nuevo foco de fricción con Siria y otros países árabes, así como con la UE y la ONU.

Por Atahualpa Amerise