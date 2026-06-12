Quién era Bajrakitiyabha Mahidol, la princesa de Tailandia que murió a los 47 años

La princesa de Tailandia Bajrakitiyabha Mahidol murió este jueves a los 47 años luego de estar internada en coma desde 2022 y su partida causó gran conmoción en ese país. Hija mayor del rey Maha Vajiralongkorn, la mujer contaba con gran popularidad por su acérrima defensa a los derechos de la mujer.

Popularmente conocida como “princesa Bha”, la integrante de la realeza tailandesa tenía dos grandes pasiones: el deporte y las leyes. Era una entusiasta del fitness y llegó a participar con frecuencia en carreras de larga distancia.

Nacida el 7 de diciembre de 1978, se graduó como abogada y obtuvo dos títulos de posgrado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Más tarde trabajó en la misión tailandesa ante las Naciones Unidas en Nueva York, antes de regresar a Tailandia para desenvolverse en las oficinas del Fiscal General en Bangkok y otras partes del país.

Mediante el deporte la princesa supo conectar con el pueblo tailandés

Dicha formación académica le valió manifestarse en más de una oportunidad sobre la necesidad de una reforma penal, centrándose especialmente en las mujeres vulnerables que acaban en prisión, ya que Tailandia tiene uno de los mayores números de reclusas del mundo.

Entre 2012 y 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria, donde entabló una relación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés).

De regreso en el país que la vio nacer se convirtió en Embajadora de la Unodc para el Estado de Derecho en el Sudeste Asiático y continuó abogando por la reforma del sistema de justicia penal tailandés, en el que a menudo se imponen penas severas a personas condenadas por cargos relativamente menores de posesión de drogas.

“El equipo médico le proporcionó la atención más cercana e intensiva posible, pero su estado siguió deteriorándose progresivamente”, declaró el Palacio Real en un comunicado el viernes por la mañana, añadiendo que falleció a las 19.48 (hora local) del jueves en el Hospital Chulalongkorn.

Bajrakitiyabha llevaba más de tres años en coma por una enfermedad repentina

Gracias a su carisma y a su destreza en lo alusivo a lo ceremonial, la princesa Bha supo cimentar una popularidad que le permitió ocupar un lugar privilegiado en el imaginario social del pueblo tailandés.

Además, debido a la cercanía y confianza que sintetizaban el vínculo con su padre, se perfilaba como la figura más prometedora para convertirse en reina o como regente para ayudar al príncipe Dipangkorn.

Bajrakitiyabha era hija de la primera esposa del rey, la princesa Soamsawali, y su hija mayor. Integraba el círculo más íntimo de su padre desde que este sucedió al rey Bhumibol en 2016, y había sido nombrada oficial superior de la guardia personal del rey.

Su muerte dejó ahuecado el sentimiento del pueblo tailandés como así también imposibilitó cualquier tipo de respuesta sobre la cuestión de la sucesión real. Asimismo, la severidad de la ley de lesa majestad del país descarta cualquier debate público al respecto.