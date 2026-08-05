Quién era César Gastelum, el influencer mexicano asesinado en una transmisión en vivo por “motosicarios”.

César Daniel Nolasco Gastelum, conocido popularmente como “Cesarín” o bajo su alias de streamer “compasexor”, era un influencer y creador de contenido mexicano de 25 años originario de Culiacán, Sinaloa. El joven acumulaba más de 500 mil seguidores en TikTok y millones de reacciones gracias a sus videos diarios, sketches de humor, covers musicales y personificaciones cómicas como el “Profe Alducin” o el “Padre”.

En las últimas horas, el nombre del influencer se volvió viral luego de que un par de sicarios a bordo de una motocicleta lo asesinaran de un tiro en la cabeza cuando participaba de un relajado streaming con dos amigos afuera de una casa de comidas.

Conmoción: un influencer transmitía en vivo en México y lo asesinaron frente a la cámara. @cesargastelum

Este martes por la noche, Gastelum hacía un vivo junto a otros dos jóvenes, vestidos de repartidores de comida como parte de un reto, cuando una motocicleta Honda con dos individuos se detuvo a su lado. Instantes previos al ataque, uno de los amigos de la víctima alcanzó a decir: “No, oiga, me sentí bien mal... esos chavalos me dan miedo”. No hubo tiempo para más nada. El conductor de la moto sospechosa le disparó directo a la cabeza al influencer.

Conmoción: un influencer transmitía en vivo en México y lo asesinaron frente a la cámara

Apenas ocurrió el ataque, afuera del local Kentucky Fried Chicken, se interrumpió la transmisión. Gastelum murió en el acto, de acuerdo a lo consignado por las fuentes policiales a los medios mexicanos.

Aunque las autoridades de la Fiscalía de Sinaloa investigan el móvil del violento hecho, los investigadores intentan determinar si el entorno de César estuvo marcado por la narcocultura y las violentas disputas internas del cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

El alias de “Compasexor” nació de sus primeros contenidos, donde actuaba como un consejero de barrio que abordaba de manera directa y humorística problemas de pareja y situaciones comunes con el estilo característico sinaloense.

Su contenido se caracterizaba por el humor regional, las expresiones populares y la interacción con escenarios cotidianos. Hace tres años, en su canal de YouTube, el joven había subido un video en que dio detalles de su vida personal y habló de por qué se sumaba a las redes sociales. En esa misma publicación contó que le gustaba tocar la guitarra, que solía jugar a los videojuegos y que disfrutaba de salir a correr por su ciudad, Culiacán.