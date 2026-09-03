Quién es Diego Sebastián Rosen, el argentino detenido por el crimen de un músico y su familia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los dos detenidos este miércoles por el crimen del músico Jonathan Meléndez, líder de la banda mexicana Camilo Séptimo, y de su familia, fue identificado como el argentino Diego Sebastián Rosen. El hombre, de 51 años, es señalado como presunto autor material e intelectual del asesinato, ya que fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia del artista y tenía un vínculo socio-comercial con él.

Según las primeras reconstrucciones consignadas por el diario mexicano El Universal, los responsables habrían utilizado la relación de confianza que uno de ellos tenía con Meléndez Ochoa para ingresar al departamento. Además de Rosen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a a Gerardo “N”, investigado por su probable participación.

El medio Radio Fórmula indicó que Rosen es dueño de una empresa de viajes mexicana llamada NOMAD Adventures, que ofrecía “escapes extraordinarios” dentro del país y que ya había sido acusado de estafas.

En el sitio oficial de la empresa se estipula que su objetivo es garantizar “aventuras que rompan con lo ordinario” y la “exploración de nuevos caminos para reconectar con lo que importa”. “Los límites son imaginarios. Solamente lo desconocido conduce al verdadero descubrimiento interior, así funciona la naturaleza. La curiosidad es nuestro credo”, mantiene como filosofía.

El homicida al ser registrado por las cámaras de seguridad

El empresario argentino, en tanto, era socio comercial de Meléndez en la administradora de rentas vacaciones y desde allí mantenían un vínculo. “Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En ese sentido, el funcionario detalló que lograron dar con el paradero de los principales sospechosos en menos de 24 horas.

Por su parte, en las últimas horas, medios mexicanos también difundieron un video donde se lo puede ver a Rosen minutos antes del homicidio siendo registrado en las cámaras de seguridad del ascensor de la residencia. Durante la grabación, de casi 30 segundos, se lo ve al hombre -vestido de gorra, gafas oscuras y mochila- esperando llegar al piso indicado. Antes de salir, voltea y mira fijamente a la videovigilancia sin emitir expresión.

La imagen de los detenidos que difundió la Fiscalía

Las acusaciones por fraude

Tras conocerse la detención de Rosen, distintas personas denunciaron de manera anónima que el empresario argentino los estafó por medio de NOMAS Adventures y que pagaron por servicios que finalmente no recibieron. Según remarcaron las víctimas, el empresario se habría quedado con 400 mil pesos mexicanos.

“Hacemos esta denuncia porque se nos hace algo injusto. Con mi familia íbamos a celebrar una semana en Acapulco y nos defraudaron por una cantidad muy fuerte. Era el cumpleaños de mi abuelo y ese fin de semana no logramos estar. Buscamos en la plataforma Airbnb y coincidimos en que su plataforma es funcional y tiene más de 900 comentarios positivos, de que es confiable. Posterior a eso, toda mi familia intentó recabar información sobre ellos”, expresó uno de los damnificados a Radio Fórmula.

Luego, continuó: “Si nosotros nos hubiéramos juntado, talvez podríamos haber evitado esta situación, Pero agradecemos a la ley divina de que él ya esté tras las rejas, pero hay una operación detrás que continúa libre ante esto: su esposa, Paola Mandri. Esto nos da terror, estamos en shock”.