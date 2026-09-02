Chevron anunció que duplicará su producción en Venezuela tras el acuerdo con los Estados Unidos

NUEVA YORK.- La empresa estadounidense Chevron anunció este miércoles que duplicará su producción de petróleo en Venezuela dentro de los próximos 5 años. La decisión se comunicó tras la firma de un acuerdo bilateral que cede a Washington la explotación de una quinta parte de las reservas venezolanas.

El proyecto incluye nuevas concesiones en la Faja del Orinoco —una región venezolana que alberga una de las mayores reservas de petróleo pesado y extrapesado del mundo—. También se dispusieron nuevos términos legales, fiscales y comerciales.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, escucha al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright HANDOUT - Venezuelan Presidency

De acuerdo con la información compartida por la propia empresa, buscan “invertir más de US$7000 millones en los próximos cinco años y multiplicar por más de dos la producción a unos 600.000 barriles diarios, en comparación con 2026″.

Entre los activos involucrados, la empresa Petroindependencia —donde la firma estadounidense es dueña del 49% de las acciones— obtuvo la licencia para explotar los campos petrolíferos Carabobo 1 y Carabobo 2 Sur-A.

El CEO de la compañía, Mike Wirth, destacó que la incorporación de estos yacimientos “fortalecen aún más la creciente cartera de Chevron en Venezuela” y añadió que el portafolio “refuerza el suministro de petróleo y crea un valor a largo plazo diferenciado”.

Chevron anticipó que produciría 600.000 barriles diarios FREDERIC J. BROWN - AFP

En el comunicado oficial, el directivo agradeció al secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, por “ayudar a facilitar las condiciones de una mayor inversión y un mayor crecimiento” en las operaciones locales.

El acuerdo como marco

El acuerdo al que llegaron ambos países contempla el acceso de Estados Unidos a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que equivale a un 20% de las reservas probadas de Venezuela, estimadas en más de 300.000 millones de barriles.

De acuerdo con el oficialismo venezolano, la iniciativa busca reactivar la industria energética del país sudamericano tras años de desinversión y sanciones internacionales.

El anuncio de Trump en Truth Social sobre el petróleo venezolano

Por su parte, el presidente Donald Trump definió el hecho como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” y detalló que las gestiones estuvieron a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth.

“Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, apoyará miles de empleos bien remunerados y impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela”, escribió al respecto Rubio en sus redes sociales.

Las negociaciones entre ambos países se intensificaron luego de la captura del chavista Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero durante una operación militar de las fuerzas especiales estadounidenses en la capital venezolana.

Agencias AP y AFP