Irán anuncia una nueva estrategia en la guerra y condena un ataque de Estados Unidos que dejo muertos en una boda

TEHERÁN.– Irán condenó este miércoles el ataque estadounidense del día anterior que alcanzó una boda en el sur del país y, en paralelo, advirtió que Washington deberá enfrentar una “nueva estrategia” del régimen islámico en la guerra de Medio Oriente, tras el intercambio de ataques más intenso entre ambos países en varias semanas.

La advertencia fue formulada por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, quien anticipó una respuesta que abarcará tanto el frente militar como el diplomático y el económico.

Minab school: children massacred.

Lamerd sports hall: kids slaughtered.

Kouhestak wedding: children killed with families.



If a power acts like Satan, picks targets like Satan, and kills like Satan, it’s Satan.



Shields a junior Satan that does the same? It’s THE Great Satan. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) September 2, 2026

“Pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, en la diplomacia y en la confrontación del bloqueo económico hará pedazos sus cimientos”, publicó Rezai en X.

En la misma línea, el negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, calificó a Estados Unidos de “Satán” y vinculó el ataque contra la boda con otros episodios en los que Teherán acusa a Washington de haber provocado víctimas civiles.

“Escuela de Minab: chicos masacrados. Polideportivo de Lamerd: chicos asesinados. Boda de Kuhestak: chicos asesinados junto a sus familias. Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y mata como Satán, es Satán”, afirmó Qalibaf en una publicación en X.

Se observan daños en un edificio que fue alcanzado por un ataque de Estados Unidos en Kuhestak, en el sur de Irán Masoud Mohammadi - Tasnim News Agency

Qalibaf retomó así una expresión utilizada desde la Revolución Islámica de 1979 por las autoridades iraníes y sus simpatizantes para referirse a Estados Unidos.

El impacto en la boda

Según la Media Luna Roja iraní, cuatro personas, entre ellas un chico, murieron y unas 50 resultaron heridas el martes, cuando un ataque estadounidense alcanzó una vivienda en el sur del país donde se celebraba una boda.

“A raíz de un ataque con misiles de Estados Unidos, los fragmentos impactaron en una vivienda en la ciudad de Kuhestak, en el distrito de Sirik, donde se celebraba una boda”, informó la organización en X.

La condena se amplificó este miércoles desde el propio gobierno iraní. La Cancillería calificó el episodio de “crimen de guerra” y acusó a Washington de haber atacado deliberadamente a civiles.

Un edificio destruido en el lugar donde se produjo un ataque durante la noche en Kuhestak, en el condado de Sirik, Irán MASOUD MOHAMADI - TASNIM NEWS

“La realidad de esta guerra ilegal y el verdadero rostro del crimen de guerra se encuentran en Sirik, donde una ceremonia de matrimonio fue salvajemente bombardeada como parte del esfuerzo desesperado de Estados Unidos por disimular su fracaso”, escribió en X el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai.

Las imágenes difundidas posteriormente por una cuenta del gobierno iraní mostraron escombros y graves daños en el lugar que las autoridades identificaron como el escenario de la boda. En la grabación también se escuchaban gritos de personas entre los restos del edificio.

En un primer balance, Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, había informado de dos muertos, una cifra que luego fue elevada a cuatro por la Media Luna Roja iraní.

Un chico yace en una cama de hospital mientras recibe tratamiento por las heridas sufridas durante un ataque ocurrido en Kuhestak, Irán MORTEZA AKHONDI - TASNIM NEWS

El ataque ocurrió en el condado de Sirik, sobre el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo. Ese mismo martes, medios iraníes reportaron explosiones en varias ciudades ubicadas a lo largo y al este de la vía, además de un ataque contra un aeropuerto de la provincia meridional de Kermán.

El Ejército de Estados Unidos afirmó estar al tanto de las denuncias sobre víctimas civiles, aunque sostuvo que “nunca ataca a civiles”. A su vez, el Comando Central de Estados Unidos señaló que los ataques del martes estuvieron dirigidos contra objetivos militares iraníes, entre ellos sistemas de defensa aérea, radares y activos marítimos.

Según el comando, la ofensiva fue lanzada en respuesta a “recientes intentos de agresión” de la Guardia Revolucionaria iraní contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.

Un fragmento de un proyectil que lleva una advertencia en inglés en un lugar que, según medios iraníes, fue alcanzado por un ataque estadounidense en Kuhestak, en el sur de Irán Masoud Mohammadi - Tasnim News Agency

La respuesta iraní llegó este miércoles, cuando Teherán lanzó drones contra Kuwait y Bahréin, dos aliados de Washington en el golfo Pérsico, en una nueva escalada del conflicto.

Estados Unidos entró en guerra con Irán el 28 de febrero, cuando lanzó junto con Israel una serie de ataques contra objetivos en territorio iraní.

Desde entonces, los intentos diplomáticos para contener la confrontación no lograron prosperar. Las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas, después del fracaso del protocolo de acuerdo que ambos países habían firmado en junio.

Agencias AP y AFP