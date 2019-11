Jeanine Añez, senadora de la oposición y posible sucesora del mandato de Estado en Bolivia Crédito: Captura de pantalla

Tras la renuncia de Evo Morales, todas las miradas en Bolivia están puestas en una persona: Jeanine Añez, quien dentro de la línea sucesora puede asumir el mandato del Estado en las próximas horas.

"Creo que los bolivianos no merecemos esto. Le debemos certidumbre a la gente. Por lo tanto, si hay acompañamiento de las organizaciones civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía u otro camino también lo voy a aceptar", dijo entre lágrimas esta mañana ante las cámaras la vicepresidenta segunda del Senado, legisladora de oposición.

"Solamente lo que quiero es aportar, darle alguna solución, a esta crisis tan horrible que estamos viviendo", indicó frente a un grupo de medios bolivianos.

Cuando se le preguntó si estaba preparada para asumir el reto, Añez respondió: "Que quede bien claro de que esto es solamente una transición. Es solamente para llamar a elecciones y que sean transparentes, como todo el pueblo lo quiere. No queremos fraudes electorales, no queremos incertidumbre".

Añez, de 52 años, nació en Trinidad, Beni. En 2010 fue elegida senadora de Bolivia por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB - CN). En la última elección de 2015 participó con la sigla de Demócratas.

Entre los años 2006 y 2008 se desempeñó como asambleísta constituyente para la redacción de la nueva carta constitucional.

Participó también de la comisión de organización y estructura del nuevo estado, trabajando también en la parte del Poder Judicial.

"Llevo prácticamente diez años haciendo oposición, porque no podemos decir que estábamos en una democracia plena. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la constitución", declaró ante las cámaras.

La senadora acusó a Morales de ser el responsable de la convulsa situación que se vive en Bolivia y de violar la constitución al intentar extenderse en el poder por un cuarto mandato. "Toda esta convulsión es solo por ese objetivo totalmente mezquino de don Evo Morales de quedarse en el poder y no nos parece justo", concluyó.