Rusia: un jugador de futsal sufrió un grave accidente con pirotecnia durante un partido y casi pierde un ojo

Un jugador de futsal resultó herido durante un partido oficial en Rusia luego de que una instalación de pirotecnia se activara en su cara, según reportaron medios locales.

El incidente ocurrió este lunes durante un encuentro por la Copa de la Liga de Fútbol Sala disputado en la ciudad de Kemerovo y tuvo como protagonista a Dmitri Sergeevich Khusainov, futbolista del club Ukhta.

Según informó el servicio de prensa de la Superliga rusa, el episodio se produjo luego de un gol de Ukhta, cuando un “fuego artificial frío” se activó de forma tardía. Las imágenes se viralizaron en la red social X.

Rusia: un jugador de futsal sufrió un grave accidente con pirotecnia durante un partido y casi pierden un ojo

Khusainov (defensor del equipo que sufrió el gol) se encontraba muy cerca de la instalación pirotécnica y las chispas salieron despedidas directamente hacia su rostro, lo que generó un momento de extrema preocupación en el campo de juego.

“Los organizadores se disculpan por el lanzamiento tardío de los fuegos artificiales fríos durante el gol de Ukhta, que podrían haber perjudicado la salud de Khusainov”, señaló el comunicado oficial difundido tras el partido.

A pesar del susto y del riesgo que implicó el accidente, el jugador pudo continuar en el encuentro. Tras someterse a exámenes médicos, profesionales de la salud coincidieron en que estuvo a segundos de perder un ojo.

Khusainov, nacido el 23 de marzo de 1997, es un jugador ruso de 28 años que se desempeña tanto en los roles de mediocampista como delantero móvil

El partido que enfrentó a Ukhta con Novaya Generatsiy finalizó con una ajustada victoria por 6-5.

Khusainov, nacido el 23 de marzo de 1997, es un jugador ruso de 28 años que se desempeña tanto en los roles de mediocampista como delantero móvil. Según el sitio web del club, tiene como pierna hábil la derecha.

En el último ciclo competitivo acumuló una destacada participación en torneos nacionales. En la Superliga BETCITY disputó 26 partidos, en los que marcó 18 goles, aportó cinco asistencias y recibió una amonestación.

Además, jugó cuatro encuentros en la Copa de Rusia, con seis goles convertidos, tuvo participación en la Copa de la Liga BETCITY, donde sumó dos partidos y dos tantos, y registró una aparición y un gol en la Supercopa de Rusia.