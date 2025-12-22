Murió Vince Zampella, cocreador de la exitosa saga de videojuegos Call of Duty

Vince Zampella, cocreador de la exitosa saga Call of Duty y una de las figuras más influyentes de la industria del videojuego, murió a los 55 años en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California.

Según precisó The Guardian, el ejecutivo falleció en un choque el domingo por la tarde en la autopista Angeles Crest Highway. El siniestro fue reportado a la Patrulla de Caminos de California a las 12.45 (hora local). El conductor perdió la vida en el lugar, mientras que un pasajero falleció posteriormente en el hospital.

Zampella era jefe del estudio Respawn Entertainment y cofundador de Infinity Ward, la desarrolladora en la que lideró la creación de Call of Duty, una de las franquicias reconocidas de la historia del entretenimiento. A lo largo de su carrera, estuvo involucrado en el desarrollo de series de impacto como Medal of Honor y Titanfall.

Su trayectoria en la industria de los videojuegos comenzó a mediados de la década de 1990. En los últimos años, había sido designado por Electronic Arts (EA) como responsable de la saga Battlefield, cuya última entrega, Battlefield 6, fue lanzada en octubre y recibió una positiva recepción de la crítica.

En 2010, Zampella fundó Respawn Entertainment bajo el paraguas de EA. Desde ese estudio impulsó títulos de gran éxito como Titanfall y el popular Apex Legends, uno de los juegos multijugador más jugados del mundo.

No obstante, su mayor reconocimiento llegó durante su etapa en Infinity Ward, estudio que cofundó en 2002 junto a Grant Collier y Jason West, donde dio origen a Call of Duty y a entregas emblemáticas como Modern Warfare (2007) y Modern Warfare 2 (2009). La saga superó los 500 millones de copias vendidas a nivel global.

Tras conocerse la noticia, EA emitió un comunicado en el que expresó: “Es una pérdida inimaginable. Nuestros pensamientos están con la familia de Vince, sus seres queridos y quienes fueron alcanzados por su trabajo”.

La compañía destacó además que “su influencia en la industria fue profunda y duradera” y que su legado “seguirá marcando la forma en que se crean los videojuegos y cómo los jugadores se conectan entre sí”.

Con información de AFP