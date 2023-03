Quién es la exactriz porno que complica a Donald Trump y los demás involucrados en la trama

escuchar

NUEVA YORK.- El fiscal del distrito de Manhattan parece estar cerca de decidir si imputar al expresidente Donald Trump por el pago de 130.000 dólares para silenciar a una actriz porno durante la campaña para las elecciones de 2016, lo que podría suponer la primera vez en la historia de Estados Unidos que se inculpa a un exmandatario.

Al afirmar que su arresto es inminente, Trump ha tratado de reunir a su base, al instar a sus seguidores en un posteo en su plataforma Truth Social a “protestar y recuperar nuestra nación”.

La seguridad se ha reforzado alrededor del tribunal del Bajo Manhattan, donde los miembros del gran jurado se han reunido durante semanas para escuchar el testimonio de los testigos. Las autoridades de Nueva York se preparan para la que podría ser la primera comparecencia de Trump ante un tribunal, y se han anunciado manifestaciones a favor del magnate en otras ciudades del país, aunque está por verse si serán convocantes.

Manifestantes se reúnen fuera de la Corte Criminal de Manhattan mientras se espera que un gran jurado vote esta semana sobre si acusar al ex presidente de Estados Unidos Donald Trump el 21 de marzo de 2023 en la ciudad de Nueva York. SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque una oleada de mensajes en redes sociales esta semana llamaban a la violencia, la Casa Blanca dijo el lunes que no tenía conocimiento de ninguna amenaza específica relacionada con una posible imputación.

Al parecer, el fiscal está investigando si Trump falsificó registros comerciales al reembolsar a su abogado, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016 para que guardara silencio sobre una relación que ella dice que tuvieron años antes. Trump niega el affaire. Los fiscales también podrían estar investigando si Trump supuestamente falsificó los registros para promover otro presunto delito, posiblemente relacionado con asuntos de financiación de campaña.

Estos son los principales protagonistas de la saga de años que podría desembocar en la primera imputación contra un expresidente.

Donald Trump

Donald Trump Sue Ogrocki - AP

Las declaraciones del abanderado del Partido Republicano sobre su supuesta relación con Daniels y el pago posterior cambiaron después de que The Wall Street Journal informara por primera vez sobre el asunto a principios de 2018. Trump afirmó inicialmente que no sabía nada del pago, para admitir después que autorizó a Cohen a realizarlo. Caracterizó el reembolso a su exabogado como un “anticipo mensual” que no procedía de su campaña presidencial.

“El acuerdo se utilizó para detener las acusaciones falsas y extorsionistas hechas por ella sobre una aventura... a pesar de que ya había firmado una carta detallada admitiendo que no había ninguna aventura”, tuiteó Trump en mayo de 2018. “El dinero de la campaña, o las contribuciones a la campaña, no jugaron ningún papel en esta transacción”.

Trump ha calificado la investigación del fiscal de distrito de “caza de brujas” y ha afirmado en repetidas ocasiones que fue víctima de extorsión por parte de Daniels, más recientemente en una declaración incoherente este mes en su cuenta de Truth Social.

“No hice absolutamente nada malo”, escribió. “Nunca tuve una aventura con Stormy Daniels, ni hubiera querido tener una aventura con Stormy Daniels”.

Stormy Daniels

Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels ROBYN BECK - AFP

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, es actriz y directora pornográfica. Dijo que conoció a Trump en un torneo de golf de famosos en 2006 y que mantuvo relaciones sexuales con él. Ella tenía entonces 27 años y Trump 60.

En 2011, Daniels compartió su historia con In Touch Weekly. Pero después de buscar el comentario de Trump, la revista de chismes retuvo la entrevista porque Cohen amenazó con demandarlos por ello.

Años más tarde, después de que Trump ganara la nominación del Partido Republicano, Cohen llamó ofreciendo pagar a Daniels a cambio de guardar silencio. Ella aceptó el dinero en otoño de 2016, dijo, para proteger a su hijo pequeño y su carrera. Declaró que se sintió presionada para firmar un acuerdo de confidencialidad y una declaración negando que la aventura hubiera tenido lugar.

Habló después de que el The Wall Street Journal informara sobre el pago en enero de 2018. Discutiendo la cadena de eventos con 60 Minutes ese marzo, ella dijo de Trump: “Él sabe que estoy diciendo la verdad”.

Michael Cohen

Michael Cohen sale de un edificio de Manhattan tras reunirse con fiscales, el 10 de marzo de 2023, en Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer)

Cohen fue durante mucho tiempo confidente y abogado personal de Trump. Pero a medida que las investigaciones sobre el pago de dinero por silencio y otras presuntas malas conductas se intensificaron, Cohen se volvió contra su antiguo jefe y ahora es uno de los críticos más acérrimos de Trump.

Cohen admitió en 2018 haber violado las leyes de financiamiento de campaña al organizar el pago a Daniels y un pago separado a otra mujer. Cumplió tiempo en prisión después de declararse culpable en dos casos federales. Uno, presentado por el abogado especial Robert S. Mueller III, involucró las mentiras de Cohen al Congreso sobre un posible proyecto de Trump Tower en Moscú. El otro, presentado por fiscales federales, se centró en acusaciones de fraude fiscal y bancario, así como violaciones de financiamiento de campaña. Durante la sentencia, dijo que su “debilidad” era la “lealtad ciega a Donald Trump”.

Tras cooperar con los investigadores federales en las pesquisas sobre las actividades de Trump, Cohen testificó en marzo sobre el pago a Daniels ante el gran jurado a nivel estatal en Manhattan.

“Al final del día, Trump tiene que rendir cuentas por sus actos sucios”, dijo Cohen a la salida del tribunal.

Alvin Bragg

El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg Seth Wenig - AP

Alvin Bragg es el fiscal que dirige la investigación del pago a Daniels. Fue elegido fiscal de distrito del condado de Nueva York en 2021 después de servir como fiscal general adjunto de Nueva York y como fiscal federal en Manhattan.

Su predecesor, el demócrata Cyrus R. Vance Jr, abrió en 2019 una amplia investigación sobre las actividades empresariales de Trump. Inicialmente incluía una investigación sobre el pago a Daniels, pero Vance acabó centrando su atención en los impuestos de Trump y la presunta manipulación del valor de sus activos.

Bragg, un demócrata que asumió el cargo a principios de 2022, no ha buscado cargos en la investigación de impuestos y activos, lo que llevó a dos de los fiscales veteranos de la oficina a renunciar en protesta el año pasado. Pero Bragg revivió la investigación sobre el soborno, convocando a un nuevo gran jurado en enero para considerar cargos criminales.

A principios de este mes, Bragg ofreció a Trump la oportunidad de testificar ante el gran jurado, una medida que indicaba que se avecinaba una acusación. Trump no ha comparecido.

Con una posible acusación en ciernes y Trump publicando en las redes sociales sobre su posible arresto, Bragg dijo la semana pasada a su personal en un correo electrónico interno que los protegería contra cualquier amenaza. “Por favor, sepan que su seguridad es nuestra máxima prioridad”, escribió. “No toleramos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York”.

Bragg ha dicho poco públicamente sobre el estado de las investigaciones de su oficina sobre Trump. En una rara declaración la primavera boreal pasada, aseguró: “Estamos investigando a fondo y siguiendo los hechos sin miedo ni favoritismos”.

Allen Weisselberg

El exejecutivo de la Trump Organization, Allen Weisselberg, en el tribunal en la ciudad de Nueva York, el 17 de noviembre de 2022. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Allen Weisselberg es el antiguo máximo responsable financiero de los negocios de Trump. Cohen ha dicho que Weisselberg se las arregló para reembolsarle el pago a Daniels.

Weisselberg se declaró culpable en 2022 de fraude fiscal, hurto mayor y otros delitos en un caso no relacionado centrado en delitos financieros de la Organización Trump. Cumple una condena de cinco meses de prisión en Nueva York.

Su cooperación fue decisiva para ayudar a los fiscales federales a condenar a la Organización Trump por delitos graves de fraude fiscal y otros cargos en diciembre. Pero no ha implicado al propio Trump en ninguna actividad delictiva. “Fue mi codicia personal la que me llevó a esto”, declaró Weisselberg el año pasado.

David Pecker

David Pecker de American Media

David Pecker supuestamente ayudó a negociar el pago de 130.000 dólares a Daniels desde su posición como director ejecutivo de American Media, la empresa editorial propietaria del periódico sensacionalista National Enquirer.

Pecker, un viejo aliado de Trump, había acordado “atrapar y enterrar” historias negativas sobre Trump durante la campaña. En un acuerdo de 2018 con los fiscales federales, American Media admitió haber sobornado a una modelo de Playboy que dijo que tuvo una aventura con Trump para “suprimir la historia” y “evitar que influyera en las elecciones.”

Los fiscales dijeron que Pecker y un editor de National Enquirer contactaron a Cohen poco antes de las elecciones de 2016 y le dijeron que Daniels estaba fabricando una historia sobre su supuesto romance con Trump. Poco después, Cohen se puso en contacto con Daniels ofreciéndole el pago de 130.000 dólares.

Pecker, que dejó la editorial en 2020, compareció el mes pasado en el juzgado donde se reúne el gran jurado de Bragg.

Robert Costello

Robert Costello era un asesor legal Seth Wenig - AP

Robert Costello es un antiguo asesor legal de Cohen y Trump. Abogado litigante y defensor desde hace mucho tiempo, Costello representó anteriormente a figuras del mundo de Trump como Rudy Giuliani y Stephen K. Bannon mientras estaban bajo investigación federal.

Cohen consultó con Costello mientras el Departamento de Justicia estaba investigando su papel en el pago a Daniels, pero en realidad nunca contrató a Costello. Después de ser acusado, Cohen renunció al privilegio abogado-cliente, lo que permitió a Costello describir sus interacciones a los investigadores.

Costello testificó el lunes ante el gran jurado de Bragg en Manhattan. Costello dijo que la oficina de Bragg le pidió que se presentara, pero que la solicitud provino originalmente del equipo legal de Trump. Su comparecencia sugiere que los abogados de Trump creen que Costello podría poner en duda la versión de Cohen sobre los hechos relacionados con el pago a Daniels.

Por Derek Hawkins

The Washington Post

The Washington Post