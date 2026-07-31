Nirmal Purja, reconocido alpinista que protagonizó un documental de Netflix, desapareció tras una avalancha en Pakistán

Una dramática situación ocurrida en Pakistán generó una profunda preocupación en el mundo del deporte. Un grupo de alpinistas que escalaba en el Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo, fue alcanzado por una avalancha durante el mediodía del jueves 30 de julio. Al ser confirmada la noticia, se inició una intensa búsqueda de los 10 escaladores desaparecidos, uno de ellos es Nirmal Purja, el reconocido alpinista récord de 43 años que ganó gran popularidad por su documental en Netflix.

El viernes, desde el Alpine Club de Pakistán informaron que fueron notificados sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (ubicado a 8047 metros), en la cordillera del Karakórum, e informaron la desaparición de los 10 escaladores que participaron de la expedición. Los mismos fueron identificados como Nirmal Purja, Pur Bahadur Gurung, Kili Pemba Sherpa, Nima Sherpa, Nawang Thindu Sherpa y Gyalu Sherpa de Nepal, Sohail Sakhi de Pakistán, Nadhira Ahmed Abdullah Al Harthy de Omán, Mallory Geis de Estados Unidos y Wang Zhong de China.

El comunicado del Alpine Club de Pakistán (Foto: Instagram @pakistanalpineclub)

Advirtieron que el equipo perdió total comunicación desde que se produjo la avalancha y que movilizaron a un equipo para encontrarlos: “Se están realizando todos los esfuerzos posibles para garantizar la movilización de apoyo aéreo (helicópteros) y de todos los recursos de rescate disponibles a la mayor brevedad, siempre que las condiciones meteorológicas y operativas lo permitan”.

Este viernes 31 de julio se confirmó que encontraron cuatro cadáveres. Se identificó el cuerpo sin vida de la omaní Nadhira Al Harthy y el nepalí Pur Bahadur Gurung, mientras que las identidades de los otros dos cuerpos aún no fueron notificadas. A pesar de los esfuerzos para dar con las otras seis personas desaparecidas, se informó que la búsqueda debió suspenderse debido a las malas condiciones meteorológicas y será reanudada el sábado.

Nirmal Purja, el alpinista nepalí, continúa desaparecido (Foto: Instagram @nimsdai)

Nirmal Purja, apodado “Nims”, uno de los alpinistas más conocidos del mundo, lideraba al equipo nepalí. Nacido en Dhaulagiri, en Nepal, y criado en Chitwan, en 2003 se unió al ejército británico, donde sirvió hasta 2019 y recibió la Orden del Imperio Británico por sus servicios. Su renuncia estuvo vinculada a su sueño de impulsar el alpinismo.

El alpinista ganó gran popularidad por su documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (Foto: Instagram @nimsdai)

Obtuvo un gran reconocimiento en 2021 cuando estrenó en Netflix su documental Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (14 Peaks: Nothing Is Impossible), donde registró su hazaña del año 2019 cuando batió el récord de escalar las 14 cumbres de 8000 metros del mundo en seis meses. Ahora, era el líder de la expedición en Broad Peak que fue impactada por una avalancha. El medio nepalí Kantipur indicó que su dispositivo de rastreo estuvo activo y mostró movimiento luego de la avalancha. Sin embargo, hasta el momento continúa desaparecido.

En 2024, Purja quedó envuelto en un escándalo cuando fue denunciado por acoso sexual. La alpinista finlandesa Lotta Hintsa relató en su libro The Mountains of My Life 2 que vivió un perturbador incidente con un “alpinista muy famoso”. Si bien no dio su nombre, poco tiempo después, en una entrevista con The New York Times, admitió que se trataba de Purja. Contó que la llevó al dormitorio, le quitó la camisa, los pantalones cortos de trekking y la ropa interior e intentó quitarle el corpiño. Ella le dijo repetidamente que no y le puso excusas para que se detuviera. El episodio terminó con él masturbándose junto a ella. A través de su abogado, el alpinista negó las acusaciones. Dijo que la investigación fue sesgada y que iniciaría acciones legales contra el medio.