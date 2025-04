Quién es Peter Turkson, el cardenal de Ghana que sufre la presión de sonar como el posible primer papa negro

ABUYA.- El cardenal ghanés Peter Turkson dijo en 2010 que no estaba preparado para convertirse en papa y que tal vez, la Iglesia católica tampoco estaba lista. Pero más de 15 años después, este influyente prelado africano se perfila como uno de los favoritos.

“No me gustaría ser el primer papa negro. Creo que lo pasaría mal”, afirmó entonces, pero tras la muerte de Francisco el lunes, a las puertas de que se abra el cónclave para elegir a su sucesor, el nombre de este cardenal africano está en boca de todos.

Turkson no es el único posible candidato africano en el cónclave para elegir al sucesor de Francisco ni tampoco sería el primer pontífice de ese continente. El papa Víctor, que dirigió la Iglesia entre 189 y 199, era del norte de África.

El cardenal Peter Turkson rinde homenaje al cuerpo del papa Francisco en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 23 de abril de 2025 Anadolu - Anadolu

Pero a medida que aumenta el porcentaje de fieles africanos frente a una Europa envejecida y cada vez más secular, vuelve el debate sobre si la Iglesia está preparada para su primer papa negro.

“Se está reforzando la sensación de que si el papa debe ser una autoridad global, tiene que proceder de la Iglesia global”, afirma Miles Pattenden, historiador del catolicismo.

Turkson nació en una familia humilde de diez niños y fue el primer clero de Ghana en convertirse en cardenal, en 2003. En 2008 ejerció de mediador en un consejo de paz después de unas ajustadas elecciones que amenazaban con desembocar en violencia. También ejerció funciones de alto nivel en la burocracia vaticana.

El papa Francisco y Peter Turkson durante el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en el Aula Pablo VI del Vaticano el 5 de noviembre de 2016 VINCENZO PINTO - AFP

Recientemente mostró un tono más moderado en la cuestión de los derechos LGTB, criticando a políticos ghaneses que afirmaban que las relaciones entre personas del mismo sexo no eran nativas de África.

En 2023 defendió en la cadena británica BBC que “la gente LGTB no debe ser criminalizada porque no ha cometido ningún crimen”.

Eso puede resultar más aceptable para los sectores moderados que la retórica del guineano Robert Sarah, un cardenal tradicionalista ensalzado por los conservadores que ha comparado el aborto, “el fanatismo islámico” y la homosexualidad con la ideología nazi.

Otro cardenal en la lista, Fridolin Ambongo de República Democrática del Congo, lideró la campaña en contra de la bendición de las parejas del mismo sexo en África después de que Francisco instara a la Iglesia a avanzar en este tema.

Los cardenales Luis Antonio Tagle, de Filipinas, y Peter Kodwo Appiah Turkson, durante el cónclave de 2013 Andrew Medichini - AP

Pero a pesar de su retórica más moderada, el pontífice argentino mantuvo muchos de los dogmas conservadores, también contra el matrimonio igualitario y el aborto.

Este equilibrismo entre su retórica y las reformas de verdad abren un camino a candidatos africanos que, para algunos críticos, son demasiado conservadores, afirma Cristina Traina, profesora de estudios religiosos en la Universidad Fordham de Nueva York.

También Pattenden apunta que no hay motivos para pensar que el próximo papa necesariamente seguirá la postura más liberal de Francisco.

“Discriminación”

El primer papa latinoamericano marcó una gran ruptura en una Iglesia muy dominada por Europa. Su esfuerzo para que la jerarquía vaticana reflejara la realidad de los fieles ha llevado a que un 12% de los cardenales con derecho a voto en el cónclave sean africanos, contra un 8% en el anterior.

Aun así, el continente continúa infrarrepresentado en el cónclave, dado que en él vive un 20% de los 1400 millones de católicos en el mundo.

“Sería casi imposible imaginar un mundo que acepta un papa africano sin esta transición del papa Francisco siendo argentino”, afirma Traina.

Un cura congoleño que pide mantenerse en el anonimato considera que hay una razón por la que no ha habido un papa africano en 1500 años. “La discriminación, aunque no sea obvia entre nuestros hermanos europeos, es todavía una realidad de la que no hablamos a menudo”, dice.

El cardenal ghanés Peter Turkson arriba junto al cardenal italiano Angelo Comastri a un reunión previa al cónclave de 2013 Reuters

Un papa africano aportaría una nueva perspectiva a algunos de los problemas actuales de la Iglesia.

Ante la falta de seminaristas, algunos miembros del clero en África reclaman revisar el veto a los pastores casados, dice Traina.

Ambongo, que fue asesor de Francisco, está trabajando en estudiar cómo la Iglesia debe gestionar a los conversos que proceden de matrimonios polígamos.

“Siempre ha estado en nuestros labios, cómo nos gustaría tener un papa africano”, dice el padre Paul Maji, cura en la capital nigeriana Abuya. Pero no es especialmente “sentimental” por la procedencia del próximo papa, afirma.

Comparte su opinión el decano de la facultad de teología de la Universidad Católica del Congo, Sylvain Badibanga. “No deberíamos pensar que es nuestro turno”, afirma. “Es el turno de Dios”.

El ghanés Turkson llegó también a una conclusión similar. Cuando su nombre circuló en 2013 como posible pontífice, finalmente aceptó la idea de convertirse en el primer papa negro “si esa es la voluntad del Señor”.

Agencia AFP

LA NACION