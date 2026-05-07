Elecciones en Colombia 2026: qué se vota el domingo 31 de mayo

Los colombianos deben concurrir a sufragar el domingo 31 de mayo para las elecciones en Colombia 2026 y cobra importancia saber qué se vota en esa jornada electoral.

Los colombianos eligen entre 14 candidatos

Elecciones en Colombia 2026: qué se vota

Los colombianos habilitados para votar que figuren en el padrón definitivo, elegirán presidente y vicepresidente, por el mandato 2026-2030.

Quienes asistan a votar en estos comicios presidenciales, deberán elegir entre 14 espacios políticos que competirán por el máximo cargo del Poder Ejecutivo.

Los colombianos eligen presidente y vice

Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026

A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:

Agrupación Política Candidato a Presidente Candidato a Vicepresidente PARTIDO ESPERANZA DEMOCRÁTICA CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA COALICIÓN F.A.M.I.L.I.A OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO PEDRO LUIS DE LA TORRE MARQUEZ ROMPER EL SISTEMA RAUL SANTIAGO BOTERO JARAMILLO CARLOS FERNANDO CUEVAS ROMERO PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO MIGUEL URIBE LONDOÑO LUISA FERNANDA VILLEGAS ARAQUE SONDRA MACOLLINS, LA ABOGADA DE HIERRO SONDRA MACOLLINS GARVIN PINTO LEONARDO KARAM HELO MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO IVÁN CEPEDA CASTRO AIDA MARINA QUILCUE VIVAS DEFENSORES DE LA PATRIA ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO CON CLAUDIA IMPARABLES CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ LEONARDO HUMBERTO HUERTA GUTIÉRREZ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO SERGIO FAJARDO VALDERRAMA EDNA CRISTINA DEL SOCORRO BONILLA SEBA PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO MILA MARÍA PAZ CAMPAZ LA OPORTUNIDAD ES COLOMBIA LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA CAICEDO CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ

Cuándo es el balotaje en Colombia

Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, segpun consta en la información oficial que publica en sus redes sociales la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Si ningún candidato obtiene más del 50% en primera vuelta, el balotaje será el 21 de junio

Cómo consultar el lugar de votación para las elecciones presidenciales en Colombia

Los ciudadanos habilitados para votar figuran en el padrón definitivo de electores o censo, y quienes deseen conocer los detalles de su lugar de votación, pueden hacerlo ingresando al sitio oficial y colocando el número de su cédula de ciudadanía.

De esa manera, el sistema proporcionará la información pormenorizada para sufragar el día de los comicios, según indica la información oficial provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil.