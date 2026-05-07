Elecciones en Colombia 2026: qué se vota el domingo 31 de mayo
Los colombianos habilitados para votar deben sufragar el próximo 31 de mayo; quiénes son los candidatos y cuándo es la fecha de un posible balotaje
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Los colombianos deben concurrir a sufragar el domingo 31 de mayo para las elecciones en Colombia 2026 y cobra importancia saber qué se vota en esa jornada electoral.
Elecciones en Colombia 2026: qué se vota
Los colombianos habilitados para votar que figuren en el padrón definitivo, elegirán presidente y vicepresidente, por el mandato 2026-2030.
Quienes asistan a votar en estos comicios presidenciales, deberán elegir entre 14 espacios políticos que competirán por el máximo cargo del Poder Ejecutivo.
Quiénes son los candidatos a presidente en Colombia 2026
A continuación figuran todos los postulantes para las elecciones generales de 2026 en Colombia. El listado contempla el nombre de cada fuerza política en competencia, su candidato a presidente y su vice:
|Agrupación Política
|Candidato a Presidente
|Candidato a Vicepresidente
PARTIDO ESPERANZA DEMOCRÁTICA
CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN
MARÍA CONSUELO DEL RÍO MANTILLA
COALICIÓN F.A.M.I.L.I.A
OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
PEDRO LUIS DE LA TORRE MARQUEZ
ROMPER EL SISTEMA
RAUL SANTIAGO BOTERO JARAMILLO
CARLOS FERNANDO CUEVAS ROMERO
PARTIDO DEMÓCRATA COLOMBIANO
MIGUEL URIBE LONDOÑO
LUISA FERNANDA VILLEGAS ARAQUE
SONDRA MACOLLINS, LA ABOGADA DE HIERRO
SONDRA MACOLLINS GARVIN PINTO
LEONARDO KARAM HELO
MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO
IVÁN CEPEDA CASTRO
AIDA MARINA QUILCUE VIVAS
DEFENSORES DE LA PATRIA
ABELARDO GABRIEL DE LA ESPRIELLA OTERO
JOSÉ MANUEL RESTREPO ABONDANO
CON CLAUDIA IMPARABLES
CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
LEONARDO HUMBERTO HUERTA GUTIÉRREZ
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PALOMA SUSANA VALENCIA LASERNA
JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO
PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD & COMPROMISO
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA
EDNA CRISTINA DEL SOCORRO BONILLA SEBA
PARTIDO POLÍTICO LA FUERZA
ROY LEONARDO BARRERAS MONTEALEGRE
MARTHA LUCÍA ZAMORA ÁVILA
PARTIDO ECOLOGISTA COLOMBIANO
GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
MILA MARÍA PAZ CAMPAZ
LA OPORTUNIDAD ES COLOMBIA
LUIS GILBERTO MURILLO URRUTIA
LUZ MARÍA ZAPATA ZAPATA
CAICEDO
CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR
NELSON JAVIER ALARCÓN SUÁREZ
Cuándo es el balotaje en Colombia
Si uno de los candidatos consigue más del 50% de los votos en la primera vuelta, se convertiría en el presidente electo. De lo contrario se llevará a cabo una segunda vuelta, el domingo 21 de junio, segpun consta en la información oficial que publica en sus redes sociales la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Cómo consultar el lugar de votación para las elecciones presidenciales en Colombia
Los ciudadanos habilitados para votar figuran en el padrón definitivo de electores o censo, y quienes deseen conocer los detalles de su lugar de votación, pueden hacerlo ingresando al sitio oficial y colocando el número de su cédula de ciudadanía.
De esa manera, el sistema proporcionará la información pormenorizada para sufragar el día de los comicios, según indica la información oficial provista por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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