Quién es Vishwash Kumar Ramesh, el único sobreviviente del accidente aéreo en la India

HMEDABAD.- Todas las miradas apuntan a Vishwash Kumar Ramesh, un hombre de 40 años que es, hasta el momento, el único sobreviviente del accidente del avión de Air India que se estrelló este jueves en la ciudad noroccidental india de Ahmedabad.

Pese a que en una primera instancia se creyó que los 242 ocupantes estaban muertos, la Policía de India encontró al hombre que iba a bordo del asiento 11A del Boeing 787 Dreamliner. “Está en el hospital bajo tratamiento”, confirmó el jefe de Policía de esa localidad, según BBC, que citó a la agencia ANI.

El medio británico The Guardian reportó la misma información y detalló que el pasajero es de origen indio-británico, vive en la ciudad de Londres desde hace 20 años y había ido a la ciudad de Ahmedabad a visitar familiares.

Nuevo video muestra el momento del accidente del avión de Air India

En declaraciones a Hindustan Times, el hombre contó que su hermano también se encontraba en la aeronave. “30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y después el avión se estrelló. Pasó todo muy rápido”, dijo y añadió: “Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.

Los medios de India indicaron que el hombre les mostró su ticket aéreo, que detallaba su nombre y su asiento.

El supuesto sobreviviente del accidente de Air India. Hindustan Times

El accidente de Air India

La aeronave -que se estrelló en la provincia de Gujarat, en plena zona residencial- era el vuelo AI171 había despegado del Aeropuerto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel y tenía como destino el aeropuerto de Gatwick, cerca de Londres, en Reino Unido. Según las primeras cifras anunciadas por el jefe de la policía local, ya se encontraron 204 cadáveres.

El comisario de policía de la ciudad, GS Maliky, agregó que 41 heridos estaban “bajo tratamiento”. La cifra de víctimas fatales incluye a fallecidos que iban en el avión y a personas que se encontraban en los edificios contra los que se estrelló la aeronave. “El trabajo de rescate está en curso”, añadió el efectivo.

De acuerdo a los medios locales, parte del fuselaje del avión cayó sobre una reconocida Facultad de Medicina que se encuentra en el centro de la ciudad de Ahmedabad, por lo que el trabajo de los rescatistas también se realizaba en ese lugar. Al momento del incidente habría muchos alumnos y residentes que estaban en el comedor, como así también vecinos en sus casas.

Una parte del avión que se incrustó en un edificio. Ajit Solanki - AP

Del total de pasajeros, 169 eran ciudadanos indios, 53 británicos, uno canadiense y siete portugueses, informó la compañía aérea en un comunicado en sus redes sociales. Imágenes de canales de televisión locales mostraban humo saliendo del lugar del incidente cerca del aeropuerto de Ahmedabad, una ciudad con una población de más de cinco millones de personas.

En un comunicado, la empresa Air India indicó, de manera escueta: “El vuelo AI171, que operaba la ruta Ahmedabad-Londres Gatwick, se vio involucrado en un incidente hoy 12 de junio. En este momento, estamos verificando los detalles y compartiremos actualizaciones lo antes posible”.