Naty Franz organizó un viaje a la India con 15 personas y mostró todo lo vivido: “Después de esto ya nada es igual”

Natalia “Naty” Franz publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y videos de su viaje a la India, junto a 15 personas que la siguieron en una travesía para conocer en profundidad la cultura espiritual de ese país. La experta en EFT tapping dio a conocer un resumen de la travesía y reconoció que “ya nada es igual” luego de esa experiencia.

Un viaje transformador

La instructora de yoga y tapping se refirió al país del sudeste asiático como un causante que “despierta algo que no sabías que estaba ahí”, que cambia internamente a la persona y le llega hasta el corazón.

Así fueron los primeros días en la India de Naty Franz y las personas que la acompañaron

“Porque después de esto… ya nada es igual. Ahora sabemos que tenemos el poder. Y que todo lo que buscamos… siempre estuvo adentro nuestro”, sintetizó Franz en uno de sus posteos en el que enseñó un carrusel compuesto por videos de los paseos que dieron en carros por la calle, la visita a templos y lugares sagrados, las comidas y especias típicas de la India y algunas clases de yoga y meditación al exterior, en plena naturaleza.

Uno de los posteos de Naty Franz sobre su viaje a la India y la reflexión al respecto (Fuente: Instagram/@natyfranz)

“Cada viaje a India es un antes y un después. En mí y en cada persona que pisa esta tierra sagrada. Sigo pensando que no se necesita nada… pero nada para conectarse con uno mismo. Para transformarse. Para sentir paz en el corazón. Y tomar la decisión de dejar de sufrir y ser víctima, para empezar a amar todo como es y ser protagonista de su propia historia. Todo empieza adentro. Pero… estar acá en estos lugares sagrados, hoy dar una clase y meditar a orillas del Ganges, sentir esta tierra en el cuerpo llena de sabiduría, de magia, de una energía que no se puede explicar con palabras… es otra cosa”, plasmó la experta en tapping y sentenció: “India es inexplicable”.

Así empezó la travesía por la India de Naty Franz (Fuente: Instagram/@natyfranz)

La travesía que empezó en un viaje en avión de más de 14 horas, siguió por diferentes actividades espirituales y rituales tradicionales que empaparon a las personas que se sumaron al viaje.

Uno de los testimonios del viaje junto a Naty Franz

Franz aseguró que, tras recorrer 16.000 km de Buenos Aires a la India, cumplió con su objetivo de purificarse en el río Ganges, el curso de agua más importante de ese país y uno de los más famosos del mundo. Asimismo, algunas de las mujeres que participaron de esta travesía también dieron sus testimonios respecto al tour.

Una de las mujeres que viajó con Naty Franz se emocionó por la experiencia

Qué es el EFT tapping que volvió famosa a Naty Franz

El recorrido por algunos puntos característicos de la India es parte de la filosofía que imparte Franz en sus clases de yoga e instrucción de EFT tapping. La influencer es una figura conocida en las redes sociales con más de 700 mil seguidores en Instagram y una trayectoria de autoconocimiento que, según contó a LA NACION en una entrevista, comenzó cuando tenía 14 años.

Para Naty Franz después de su viaje a la India, "ya nada es como antes" (Fuente: Instagram/@natyfranz)

Por ese entonces era una adolescente a la que se le había manifestado psoriasis, “una enfermedad psicosomática”, de la que ella comprendió debía buscar la manera de sanar desde adentro. Por ese motivo cambió sus hábitos y la manera de actuar y pensar. La positividad y la sonrisa erradicaron la queja de su vida y comenzó a prestar más atención al cuidado de su cuerpo.

Así llegaba el contingente a un pueblo a orillas del Ganges

En poco tiempo sanó su psoriasis tras leer Las siete leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. Fue ese el puntapié inicial para abocarse por un camino más espiritual. A sus 20 años viajó a España y asistió a una psicóloga convencional que le enseñó una técnica para salir del pensamiento rumiante y la negatividad. De esta manera conoció al tapping y el poder que este tiene en el cuerpo.

“Es una técnica de liberación emocional que trabaja con la psicología antigua y la cognitiva, que utiliza puntos de los meridianos del cuerpo en la medicina china, como hace la acupuntura. Es un golpeteo”, explicó para este medio.

El grupo coordinado por Naty Franz medita a orillas del Ganges (Fuente: Instagram/@natyfranz)

A diferencia de la psicología tradicional, el enfoque del EFT no niega el dolor, pero no se queda a vivir en él. “Hoy sabemos —y está comprobado científicamente— que herramientas como el tapping pueden ayudarte a reducir el nivel de estrés en minutos. No necesitás entender todo desde la mente para empezar a sanar desde el cuerpo. Porque el cuerpo guarda memorias, y también sabe liberarlas. Este método no reemplaza, complementa. Es parte de una nueva forma de mirar la salud emocional: más integral, más rápida y, sobre todo, al alcance de cualquiera”, destacó.

Lejos de considerar que esta sea una única forma de sanación, la experta remarcó que es un complemento con otras disciplinas como la medicina y los tratamientos comprobados en laboratorios.

Franz, hermana del influencer Agustín Franzoni, es popular en la Argentina luego de patentar su método NF, que integra la filosofía del yoga con herramientas de liberación como el EFT tapping, Ho’oponopono y movimiento libre, entre otras. Entiende que cada persona puede liberar tensiones, transformar pensamientos limitantes y elevar su vibración de una forma descontracturada y alegre.