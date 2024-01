escuchar

Amores, venganzas y una mujer de armas tomar que borrará del mapa a cualquiera que se interponga en su camino. La historia de “La madrina de la cocaína” aterrizó en Netflix y se convirtió en todo un éxito. Sofía Vergara se pone en la piel de Griselda Blanco, uno de los personajes más temidos de la historia del narcotráfico.

Si bien la serie está basada en hechos reales, tiene una cuota de ficción. Hay situaciones y nombres que se modificaron y cosas que no aparecen. La vida sentimental de Blanco generó gran interés entre aquellos que le dieron play a la historia.

Es de público conocimiento que la mujer se casó tres veces y que sus maridos murieron de la peor manera, con crímenes que la habrían tenido como autora. No obstante, recientemente se conoció quién fue el último hombre que salió con ella, pero que no apareció en la producción de Netflix.

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en nueva serie de Netflix Netflix

Charles Cosby, ese es el nombre del último novio secreto de Griselda Blanco. Al igual que Alberto Bravo y Darío Sepúlveda, su segundo y tercer marido, él también estaba involucrado en el mundo del narcotráfico. El vínculo inició en 1991, cuando ella estaba en prisión y él, con 20 años, le enviaba cartas, puesto que era su “ídola”.

En una entrevista con el medio, The Sun, Cosby rememoró cómo fueron los tiempos en los que tuvo un romance con ‘La madrina de la cocaína’. “Era una mujer mayor pero muy atractiva. Tenía ojos color avellana, una hermosa sonrisa y profundos hoyuelos en las mejillas. Cuando la vi por primera vez, fue surrealista”, reveló y contó que tuvieron “una conexión increíble”.

Ambos tenían encuentros en la cárcel. Por los arreglos que Blanco hacía con los guardias, tenía permitido no usar la tradicional vestimenta carcelaria, sino pantalones, tacos, labial y perfume. Durante la entrevista, el hombre - que según aclaró se despegó del negocio ilegal y ahora reside en Oakland, California - aseguró que si bien era una mujer “despiadada”, él por ese entonces estaba inmerso en el mundo de las drogas y ella “era el pez más grande del océano”.

Griselda Blanco y Charles Cosby (Foto: The Sun)

Asimismo, Cosby comentó que Blanco era una persona educada y que hasta lloró cuando él le contó que su madre estaba muy enferma. Incluso le dijo que iba a rezar por ella.

“La personalidad de Griselda era tan grande como el estado de California”, aseveró. En esos encuentros, además de mantener relaciones sexuales, hablaban de matrimonio y de irse a vivir juntos a Colombia cuando ella saliera en libertad. Cabe mencionar que ella fue enviada a prisión en 1985 y fue liberada en 2004 por motivos de salud.

Regalos millonarios y un encuentro que pudo ser fatal

Cosby contó que en el tiempo que se conocieron, ella lo interiorizó en el universo de drogas, excesos y fiestas que había experimentado en Miami. Si bien Blanco no hablaba de dinero “porque decía que era de mal gusto”, le hizo regalos millonarios: un Rolex de 20.000 dólares y un Mercedes de 55.000.

Pero, así como el resto de sus relaciones sentimental, esta también pudo haber terminado en una tragedia: “Aproximadamente un año después de iniciar la relación, ella intentó que me mataran”. ¿El motivo? se enteró de que él salía con una mujer llamada Amber. El historial hablaba por sí solo y cuando Blanco era traicionada tomaba el asunto en sus propias manos. No obstante, esta vez el desenlace fue otro.

Una de las últimas fotos de Griselda Blanco Departamento de Correcciones de Florida

“Un tipo se detuvo a mi lado en un semáforo y descargó su pistola, pero yo llevaba un chaleco antibalas y absorbió cuatro balas”, reveló. Los sicarios no lograron su cometido. Él regresó a la cárcel a verla y ella lo estranguló por haberla traicionado. “Tengo que decir que fue una de las pocas veces en mi vida en la que tuve miedo”, le dijo a The Sun.

Finalmente, se separaron y él la llamó por última vez tres meses antes de su muerte en 2012. Seis años después, él visitó su tumba en Colombia. Instalado en California, Cosby tiene un libro: Hustling With The Godmother: My Life and Times with Griselda Blanco. Asimismo, le dio el visto bueno a la serie de Netflix y dijo que Vergara hizo un “excelente trabajo”, capturando los gestos y la forma de hablar y caminar de la difunta narcotraficante.