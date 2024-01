escuchar

La serie de Griselda se convirtió en la más vista de Netflix a tan solo cuatro días de su llegada. Sofía Vergara consagró un papel muy aclamado al interpretar a la líder del narcotráfico, que llegó a trasladar más de una tonelada de cocaína al mes entre Colombia y Estados Unidos. Para aportar fidelidad a su personaje, la actriz tuvo que ser caracterizada en maquillaje y peluquería y, a través de su perfil de Instagram, mostró la increíble transformación detrás de cámaras.

Griselda Blanco fue condenada a prisión por fabricar, importar y distribuir cocaína y, además, el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA) la vinculó con, al menos, 250 homicidios. La colombiana se convirtió en una de las narcotraficantes más buscadas y fue asesinada de dos disparos en 2012 en Medellín, luego de ser puesta en libertad por un problema de salud, en lo que se presumió que fue un ajuste de cuentas.

Sofía Vergara pasó por una increíble transformación de maquillaje y peluquería para parecerse a Griselda Blanco, que incluyó dientes postizos, una nariz falsa y cejas de pega. Así, mostró a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de 33 millones y medio de seguidores, el paso a paso del cambio físico de la actriz a la líder del narcotráfico.

Sofía Vergara interpretó a Griselda Blanco en la serie de Netflix Archivo

“Yo quería no parecerme para nada a mí, no parecerme a Gloria Pritchett [el personaje que interpretó durante 11 temporadas en Modern Family], que la gente adoraba y reconocía”, destacó Sofía Vergara, en diálogo con 20 minutos.

Y reveló el mayor temor que sintió a la hora de interpretar a Griselda Blanco en la nueva y exitosa producción de Netflix. “No quería que la gente vea la serie y diga: ‘Pero esa es Gloria, lo único es que tiene una nariz de plástico pegada’. Eso me daba muchísimo miedo al comienzo”, advirtió.

La actriz contó los cambios que implementó para interpretar a su personaje de la narcotraficante más buscada. “Comencé a caminar diferente y me paraba diferente. Me ponía una ropa interior que me aplastaba, que me agarraba, que me cambiaba un poquito las curvas de mi cuerpo”, relató.

Sofia Vergara interpretó a Griselda en la serie de Netflix Netflix - Griselda_S1_E1_(Native)_00_47_49_02R

Aunque Sofía Vergara sí encontró algunas claves de sus vivencias para sumergirse en la visión de Griselda Blanco. “Solo con ser mujer, madre, inmigrante, con tener responsabilidades y tener que salir adelante sola”, aseveró.

Griselda escaló hasta lo más alto de Netflix en tan solo un día

La serie dirigida por Andrés Baiz aterrizó en Netflix con un éxito que se consagró desde el primer día, donde lideró el ranking de la plataforma. Sofía Vergara fue ovacionada por su interpretación de Griselda Blanco en las redes sociales, en seis capítulos de alrededor de una hora.

“Yo viví en Colombia durante el narcotráfico”, apuntó la actriz de Modern Family. Y contó: “Mi hermano era parte del negocio y murió. Me sentí muy identificada con muchísimas cosas [de la serie]”. Acerca de Griselda Blanco, advirtió: “No se puede justificar cómo terminó y todo lo que hizo, pero era una mujer, era una madre, era una amiga”.