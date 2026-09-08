Cómo votar desde la Argentina para las elecciones de Brasil 2026

En octubre se celebran la elecciones presidenciales en Brasil, y los ciudadanos brasileros, que residan en nuestro país, deben saber cómo votar desde la Argentina para las elecciones en Brasil 2026.

Los brasileros votan para presidente el 4 de octubre

Los electores debían anotarse en un registro de empadronamiento y descargar el título de elector, que es el paso más importante para poder votar en los comicios de octubre. Había tiempo para hacerlo hasta el 7 de mayo. Esto implica que quienes no hayan realizado este trámite, no podrán votar.

Las elecciones generales, que se celebran el próximo domingo 4 de octubre, definirán al mandatario que comandará los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo votar desde la Argentina para las elecciones en Brasil 2026

Las elecciones en el extranjero son organizadas por el Tribunal Electoral de Brasilia y se llevan a cabo en otros países con el apoyo de los Consulados y Embajadas de Brasil.

El Código Electoral estipula un mínimo de 30 votantes como condición para establecer mesas electorales en el extranjero. Preferiblemente, las mesas electorales funcionarán en sedes de embajadas, oficinas consulares o lugares donde se presten servicios del gobierno brasileño.

Pasos para votar desde la Argentina en las elecciones de Brasil 2026

Los servicios electorales se solicitan a través del sistema en línea Título Net Exterior, desarrollado y mantenido por el Tribunal Electoral. Para poder adquirir el documento, es necesario bajar la aplicación, en este link.

En esta instancia se puede elegir entre: obtener una primera tarjeta de registro de votante, transferir el registro de votante, actualizar datos y regularizar una tarjeta de registro de votante cancelada. Cabe aclarar que todas las opciones estuvieron habilitadas hasta el 7 de mayo, y ya no se encuentran disponibles.

La normativa brasilera señala que en años electorales, “la revisión solo puede solicitarse hasta 151 días antes de la fecha de las elecciones, ya que el censo electoral se cierra al inicio de este período”.

El análisis y la validación de estas solicitudes correrán a cargo del Registro Electoral en el Distrito Federal.

Los votantes que necesiten demostrar su conformidad con el Tribunal Electoral pueden obtener un certificado de autorización electoral en línea.

Quienes hayan realizado los pasos precedentes, el día de la votación deberán presentar el comprobante de título emitido y la documentación pertinente, en el horario y lugar indicado:

Elecciones generales: domingo 4 de octubre de 8 a 17 horas

Segunda vuelta: domingo 25 de octubre de 8 a 17 horas

Ubicación: Embajada de Brasil en Buenos Aires, Cerrito 1350, CABA

Quiénes son los candidatos a presidente en Brasil 2026

Los siguientes son los postulantes que competirán en las elecciones generales de octubre, tal como indica el sitio oficial del gobierno brasilero:

Candidato Partido Luiz Inácio Lula da Silva Partido de los Trabajadores (PT) Flávio Bolsonaro Partido Liberal (PL) Augusto Cury Adelante Ronaldo Caiado Partido Social Democrático (PSD) Romeu Zema Partido Novo Renan Santos Movimiento Missão Hertz Dias Partido Socialista de los Trabajadores Unificado Edmilson Costa Partido Comunista Brasilero Clariana Barao Democracia Cristiana Pablo Marçal Partido Renovador Laborista Brasileño Rui Costa Pimenta Partido de la Causa Obrera Wilson Grassi Demócrata Samara Martins Unidad Popular

Qué se elige en Brasil

Los electores deberán asistir a la jornada de votación para elegir al próximo presidente y vicepresidente, que comandarán los destinos del país por los próximos cuatro años.

Cómo se vota en Brasil 2026

En las elecciones presidenciales se utilizará la urna electrónica, que se compone de dos terminales: el terminal de la autoridad de colegio electoral, en el que se identifica al votante y se le autoriza a votar (en algunos modelos, en los que se verifica la identidad del votante mediante datos biométricos), y el terminal del votante, en el que se registra numéricamente el voto.

Los políticos con mayor intención de voto en Brasil ANDRE BORGES - AFP

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones presidenciales

Según una encuesta publicada el lunes por el instituto Nexus, el líder del Partido de los Trabajadores cuenta con un 39% de las intenciones de voto frente al 33% del representante de la derecha Flávio Bolsonaro.

En tercer lugar se ubica el outsider Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como una alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que sorprendió al crecer nueve puntos respecto al sondeo anterior del instituto hasta llegar al 11% de intención de voto.

A Cury le siguen el conservador Ronaldo Caiado, con el 5%, el libertario Renan Santos, con el 3%, y el derechista Romeu Zema, con un 1%.

Cuáles son las condiciones para un balotaje y cuándo se votaría

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.