Quiénes son los dos argentinos detenidos por ICE en Estados Unidos

Gustavo Romanello y Agustín Baccega, un matrimonio de argentinos que vive en Estados Unidos desde 2020, fueron arrestados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el sábado pasado en el aeropuerto de Phoenix.

Según sus allegados, el arresto se dio cuando tomaron un vuelo desde Orlando a Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Por motivos que aún no se esclarecieron, dos agentes vestidos de civil los demoraron y finalmente los trasladaron a diferentes centro de detención.

La pareja de argentinos arrestados por ICE Instagram

“Todavía no se les permiten visitas y nadie nos ha dado una explicación. Los periodistas que cubren las detenciones de ICE nos han dicho que debemos esperar una larga y dura batalla”, manifestó Jonathan Batchelor, amigo de ambos y uno de los organizadores de la colecta.

Acróbatas de Córdoba

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, son oriundos de Córdoba y están casados, según confirmaron fuentes de la familia a LA NACION. En 2020 decidieron irse a vivir a Estados Unidos.

Según contó Batchelor, durante más de seis años ambos “han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos”.

“Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona, muchos de los cuales no estarían donde están sin ellos. Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo y, además, otro de medio tiempo. Quienes los conocen saben lo mucho que trabajan y la alegría que transmiten a quienes los rodean”, destacó.

Una de las actuaciones de Baccega en 2025 Instagram

En su sitio web oficial, Baccega cuenta que nació en Argentina y que actualmente reside en Orlando, en el estado de Florida. “El mundo es mi escenario”, escribió, como frase de cabecera.

“Descubrí el mundo aéreo en 2015, encontrando una nueva y una forma diferente de hacer ejercicio. Aprendí que pude adquirir habilidades. Eso me parecía imposible. Me avergoncé de la oportunidad de crecer. Y aprender de otros compañeros atletas y amigos. Disfruto actuando y creando espectáculos. Con diferentes tipos de música e incluyendo una variedad de habilidades en ello”, expresó.

En su página definió que su motivación como entrenador es compartir todos sus conocimientos y ayudar a los demás a lograr sus objetivos personales, mientras que como acróbata busca “traer a la superficie sentidos y emociones del público y difundir el deseo a la gente de estar en el centro de atención”.

Agustín Baccega Instagram

Por su parte, Romanello se describe a sí mismo como un artista de desarrollo visual. Según su cuenta de Linkdin, se graduó de la Full Sail University de licenciado en Ciencias de la Computación.

“Mi objetivo es combinar creatividad con experiencia técnica utilizando mis habilidades informáticas para crear elementos arquitectónicos personalizados y entornos inmersivos que den vida a los conceptos. Mi enfoque es orientado al rendimiento, con un foco en la entrega de trabajo de alta calidad que cumple tanto con los objetivos artísticos como funcionales”, detalló en su perfil profesional.

Romanello, cuando se recibió en Ciencias de la Computación Instagram

Y describió: “Con experiencia en iluminación, texturización y composición, creo renderizados 3D fotorrealistas y animaciones para espacios interiores y exteriores. Mi conjunto de habilidades incluye modelado con bajo y alto contenido de polietileno, desempaquetado UV y texturización, respaldado por un fuerte ojo para la composición de imágenes y el detalle estilístico. Además, aporto conocimientos de fotografía, animación 3D y corrección de color, lo que me permite mejorar cada proyecto con una calidad visual refinada”.

Romanello en Disney Instagram

También trabajó como actor para Disney entre febrero y septiembre de este año mientras que desde marzo de 2025 también lo hace para Universal.

“Participé en actuaciones de alta energía en más de 15 espectáculos semanales en vivo y eventos especiales, cautivando a diversos públicos”, relató Romanello.