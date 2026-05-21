Raúl Castro, el último gran símbolo de la Revolución cubana, en el punto de mira de Estados Unidos

Con la imputación a Raúl Castro, Estados Unidos coloca bajo su punto de mira a la figura más trascendental del régimen cubano en las últimas décadas.

El que fuera combatiente de la Revolución, ministro de las Fuerzas Armadas durante casi medio siglo, sucesor de su hermano Fidel y artífice de las mayores reformas del régimen comunista, se enfrenta ahora, a sus 94 años, a un proceso judicial en el país vecino de consecuencias imprevisibles.

La justicia de Estados Unidos le atribuye un papel central en el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, un episodio que dejó cuatro muertos y abrió una de las mayores crisis en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Raúl Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, así como conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, anunció este miércoles desde Miami el fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche.

Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas de Cuba cuando dos cazas de la Fuerza Aérea derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 Getty Images

Figura crucial

El caso adquiere una gran trascendencia, no solo por el precedente de la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, sino también por el papel central del general de Ejército Raúl Castro en la historia contemporánea de Cuba.

Siempre a la sombra de su hermano Fidel, fue una figura crucial dentro del aparato militar y de inteligencia del régimen hasta asumir formalmente el poder en 2008 y gobernar el país por una década.

Aunque legó la presidencia a Miguel Díaz-Canel en 2018, y tres años después la dirección del Partido Comunista, los analistas creen que sigue siendo el hombre más poderoso en la estructura de poder cubana.

Su posible procesamiento llega, además, en uno de los momentos más delicados para la isla en décadas.

Cuba atraviesa una crisis económica y energética extrema, con apagones, escasez de combustible, agravada por medidas de presión del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Por otra parte, autoridades estadounidenses y cubanas, entre las que se encontrarían figuras cercanas a Raúl Castro, han mantenido discretas reuniones en La Habana para abordar el incierto futuro de la isla.

El nonagenario dirigente destaca por haber mantenido una vida familiar tradicional, a diferencia de su hermano Fidel, conocido por sus numerosas, variadas y secretas relaciones amorosas.

Raúl Castro estuvo casado con Vilma Espín, destacada revolucionaria a quien conoció en la guerrilla que derrocó al régimen de Batista y que murió de cáncer en 2007.

La pareja tuvo cuatro hijos, entre los que destacan Mariela Castro Espín —diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular y Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX)— y Alejandro Castro Espín, director de inteligencia y contrainteligencia de la Seguridad del Estado.

Vilma Espín y Raúl Castro en 1998 Getty Images

Frente a la extendida iconografía revolucionaria de Fidel y el Che, Raúl Castro cultivó una imagen más gris, pragmática y militar sin acaparar un masivo culto a la personalidad.

Pese a esto, es habitual ver su retrato colgado de la pared —casi siempre junto al de Fidel— en las dependencias de organismos públicos cubanos.

Analizamos quién es Raúl Castro y su crucial relevancia en la historia y el presente de Cuba.

El presidente de las reformas y el deshielo (2008-2018)

Aunque participó desde muy joven en la lucha revolucionaria junto a Fidel y Ernesto “Che” Guevara, y durante décadas jugó un papel clave dentro del aparato militar cubano, Raúl Castro alcanzó su mayor protagonismo tras asumir el poder entre 2006 y 2008.

Heredó la presidencia de forma provisional en 2006, después de que su hermano enfermara gravemente, y dos años más tarde fue designado oficialmente presidente de Cuba.

A diferencia del estilo carismático e ideológico de Fidel Castro, el menor de los hermanos proyectó una imagen más pragmática y menos dada a los discursos grandilocuentes.

Durante su mandato impulsó unas reformas económicas que, aunque muy limitadas, fueron las mayores desde el colapso de la Unión Soviética.

Su gobierno amplió el espacio para pequeños negocios privados, autorizó la compraventa de viviendas y automóviles, flexibilizó algunas restricciones migratorias y promovió tímidas aperturas al mercado.

También redujo parte del enorme aparato estatal cubano y fomentó nuevas formas de trabajo por cuenta propia.

Sin embargo, las reformas convivieron con la continuidad del sistema político de partido único instaurado tras la revolución de 1959.

Con Raúl Castro al mando, organizaciones internacionales de derechos humanos siguieron denunciando la falta de libertad de expresión y derechos civiles y políticos, así como represión a opositores.

El momento más trascendente de su presidencia llegó en 2014, cuando anunció junto al entonces presidente estadounidense Barack Obama el inicio del histórico deshielo diplomático entre Cuba y Estados Unidos tras más de medio siglo de hostilidad.

Raúl Castro y Barack Obama, en uno de sus encuentros en 2015 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York Getty Images

Aquel histórico acercamiento permitió la reapertura de embajadas, el aumento de los viajes y contactos entre ambos países y la visita de Obama a La Habana en 2016, un hecho sin precedentes desde la Revolución de 1959.

Cuando Fidel Castro murió en 2016, Raúl encabezó la despedida oficial del líder cubano: anunció su muerte en televisión, organizó los funerales de Estado y prometió defender la continuidad del sistema socialista.

En cuanto al deshielo, muchas de las expectativas de apertura económica y política quedaron limitadas y parte del proceso comenzó a revertirse con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2017, un año antes de la cesión del poder de Castro a Díaz-Canel.

Raúl Castro en 1959, poco después del triunfo de la Revolución que dio paso al sistema socialista liderado por su hermano Fidel Getty Images

El compañero de lucha de Fidel y el Che

Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931 en Birán, en la región oriental de Cuba, en el seno de una familia acomodada formada por el inmigrante gallego Ángel Castro y Lina Ruz.

Al igual que su hermano Fidel, estudió en colegios religiosos en Santiago de Cuba antes de trasladarse a La Habana para continuar su formación secundaria y universitaria.

A finales de los años 1940 y comienzos de los 50 se vinculó a movimientos de protesta contra los gobiernos de Carlos Prío Socarrás y posteriormente contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-58).

A diferencia de Fidel Castro, cuya formación política estuvo inicialmente más ligada al nacionalismo cubano, Raúl desarrolló pronto simpatías hacia el socialismo soviético.

Ingresó en la Juventud del Partido Socialista Popular y participó en encuentros juveniles organizados en Europa del Este, experiencias que influyeron decisivamente en su visión política, según historiadores y fuentes cercanas.

Su entrada definitiva en la lucha revolucionaria se produjo en 1953, cuando se sumó al movimiento armado encabezado por Fidel Castro contra Batista.

Raúl Castro (en el centro, agachado) junto a su hermano Fidel y otros combatientes de la guerrilla que derrocó al régimen de Batista Getty Images

Con apenas 22 años Raúl participó en el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, una operación fallida que, pese a terminar con decenas de muertos y el encarcelamiento de los hermanos Castro, se convertiría después en uno de los principales mitos fundacionales de la Revolución cubana.

Tras beneficiarse de una amnistía en 1956, Raúl partió junto a Fidel hacia México, donde participó en la preparación de la expedición del yate Granma junto a otros exiliados y el argentino Ernesto “Che” Guevara.

El desembarco en Cuba del Granma marcó el inicio de la guerrilla de Sierra Maestra que culminaría con la caída de Batista y el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

El general a la sombra de Fidel

Raúl Castro se convirtió rápidamente en una de las figuras más poderosas del nuevo régimen liderado por su hermano Fidel desde 1959.

Ese mismo año fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un cargo que ocuparía durante casi medio siglo y desde el que consolidó uno de los aparatos militares y de inteligencia más sólidos de América Latina.

Expertos lo señalan como el hombre encargado en aquella época de garantizar la estabilidad interna del sistema y de ser la mano derecha de Fidel Castro.

A diferencia de la proyección internacional y el liderazgo carismático de su hermano, Raúl mantuvo un perfil más discreto, centrado en el control de las Fuerzas Armadas y la organización del Estado.

Los hermanos Castro en 1978 Getty Images

En las primeras décadas del nuevo sistema jugó un rol crucial, según expertos, en afianzar la alianza con la Unión Soviética y construir el modelo político cubano inspirado en los regímenes socialistas del bloque oriental.

También fue señalado durante años por exiliados y organizaciones de derechos humanos como una de las figuras más duras, a quien no le temblaba el pulso a la hora de reprimir o eliminar a quienes considerara enemigos de la Revolución.

Con Raúl Castro al frente de las Fuerzas Armadas, el 24 de febrero de 1996 cazas cubanos derribaron dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, que sobrevolaban aguas cercanas a Cuba para auxiliar a balseros que huían por mar hacia Estados Unidos.

El ataque militar a las avionetas causó la muerte de cuatro personas.

Mientras el gobierno cubano alegó que habían violado el espacio aéreo de la isla, investigaciones internacionales concluyeron que fueron abatidas en cielo internacional, provocando una grave crisis diplomática entre Cuba y Estados Unidos.

Carlos Costa, que pilotaba una de las dos avionetas, fue uno de los cuatro activistas de Hermanos al Rescate que murieron en el ataque Getty Images

La imputación anunciada ahora por Washington gira precisamente en torno a ese episodio.

Grabaciones históricas reveladas hace años por medios estadounidenses recogen la voz de Raúl Castro que aparentemente ordena actuar contra las aeronaves, incluyendo frases como “tumben las avionetas”.

Estas pruebas podrían ser cruciales en el proceso.

Su poder tras el retiro

Aunque en 2018 cedió formalmente la presidencia a Miguel Díaz-Canel, el menor de los Castro siguió siendo primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el cargo de más poder dentro del régimen.

Cuando en 2021 también legó este cargo a Díaz-Canel, las autoridades cubanas lo presentaron como el cierre simbólico de la generación histórica de la Revolución que desde 1959 gobernaba el país.

Sin embargo, expertos sostienen que Raúl ha continuado ejerciendo una enorme influencia sobre las decisiones estratégicas del Estado, especialmente en asuntos militares, de seguridad y relaciones con EE.UU.

Tras su retirada oficial, siguió apareciendo en actos clave del régimen, como desfiles militares o conmemoraciones revolucionarias, generalmente junto a Díaz-Canel y la cúpula del partido único.

Raúl Castro junto a Díaz-Canel en el desfile del 1 de Mayo de 2026 Getty Images

El 11 de julio de 2021 se produjeron las mayores manifestaciones antigubernamentales en más de seis décadas en la isla, a las que el régimen respondió con miles de detenciones y encarcelamientos.

Aunque Díaz-Canel lideró públicamente la respuesta oficial, las estructuras de seguridad y control político que durante décadas controló Raúl Castro jugaron, según expertos, un papel decisivo.

Mientras, Cuba entraba en su mayor crisis desde el Período Especial de la década de 1990.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses bajo Donald Trump, el impacto económico de la pandemia, la caída del turismo y la crisis energética agravaron el deterioro económico y social que la isla ya arrastraba desde décadas atrás y provocaron un éxodo masivo en el que la isla llegó a perder hasta el 20% de su población, según estimaciones.

Mientras, el entorno familiar de Raúl Castro ha destacado como uno de los principales núcleos de influencia en Cuba: su nieto y guardaespaldas Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”, fue mencionado por medios estadounidenses como uno de los interlocutores en los recientes y discretos contactos entre Washington y La Habana.

La última aparición pública de Castro hasta la fecha fue en el tradicional desfile del 1 de Mayo donde, vestido con su uniforme militar, acompañó a Díaz-Canel y otras figuras del régimen cubano.